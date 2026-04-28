Almería acoge los entrenamientos de la selección española femenina de vóley playa

Las instalaciones deportivas del Delta del Andarax también han celebrado una nueva jornada de la II Liga Nacional Masculina, donde participa el club Élite

Las instalaciones deportivas de arena del Delta del Andarax siguen creciendo en actividades y hace unas semanas la selección española femenina de vóley playa celebró una serie de entrenamientos en las mismas, valorando positivamente la experiencia. El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, fue a visitarlas y les informó que “queremos mejorar los equipamientos de estas instalaciones, a la vez que haremos un centro de deportes de arena en El Toyo”.

A su vez, Antonio Casimiro ha asistido a la nueva jornada de la II Liga Nacional de Vóley Playa masculino, que se ha celebrado en las mismas instalaciones municipales. En esta competición participa el equipo almeriense Élite, cuyo presidente es Fernando Federico López, arropado por Amadeo Gasparini y Alan Giocoli.

Antonio Casimiro afirma que “Élite está haciendo una labor extraordinaria para dinamizar los deportes de arena en nuestra ciudad, tanto en la liga nacional como en la escuela de vóley playa”. Por su parte, Fernando Federico dio las gracias “al apoyo del Área de Ciudad Activa. Estamos compitiendo en la Liga Nacional de Vóley Playa, gracias al buen trabajo y aspiramos a participar en la fase de ascenso”.

Las jugadoras de la selección española de vóley playa forman parte del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vóley Playa de Lorca y se desplazaron especialmente para entrenar en estas instalaciones. El concejal conversó con el equipo técnico, así como con los participantes en la Liga Nacional de Vóley Playa y le explicó los proyectos para los deportes de arena en Almería.