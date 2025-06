Miski Liu Suria

No hay sorpresa. Nos advirtieron que habría caos antes de llegar a la meta.

Ley Genial

“ Genius Act”

¿Nuevo dólar?

Libertad económica

Prevención de riesgos

Transparencia financiera

Protección al consumidor

Final del sistema fiduciario

Recuperando el dinero real

No hay futuro para el control

Ha comenzado el ajuste de cuentas

Nada puede sobrevivir con baja frecuencia

Asegurar la estabilidad del sistema económico internacional es el objetivo de la ley Genius de innovación para las monedas estables (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act) que acaba de ser aprobada por el Senado estadounidense para regular las monedas digitales. La ley establece un marco regulatorio estricto para las monedas estables que mantienen paridad con el dólar. Significa el fin de la inflación instrumentalizada, de la deuda artificial y de los futuros robados.

Por primera vez en más de un siglo, esta ley facilita el lanzamiento de un nuevo dólar del Tesoro totalmente respaldado por oro y plata físicos, sin pasar por la Fed, una moneda diseñada para paralizar el sistema fiduciario y enviar una señal al lado oscuro de que el mundo está recuperando su destino económico según Medeea Greere.

La Ley Genius ha sembrado el miedo en las más altas esferas de la pirámide financiera. Están en pánico el Foro de Davos, el BPI, el FMI y todos los regímenes dependientes de las monedas fiduciarias, desde Bruselas hasta Pekín. Esta legislación no es sólo un cambio nacional, sino un terremoto mundial, porque una vez que recuperemos el dinero real, se derrumba la ilusión de un control fiduciario centralizado y digitalizado. Ha terminado la era de las falsificaciones y ha comenzado el ajuste de cuentas.

OPTIMISMO

Tras la aprobación de esta ley en el Senado, el precio del bitcoin alcanzó nuevos máximos históricos, reflejando el optimismo del mercado ante un entorno regulatorio más claro y favorable. Permitirá que cualquier persona con un smartphone acceda a dólares digitales regulados, expandiendo el alcance del dólar en la economía cuántica.

Esta ley obliga a que las monedas estables estén respaldadas por dólares, bonos del Tesoro a corto plazo o activos líquidos, garantizando la solidez de estos instrumentos. Además introduce auditorías regulares y requisitos de transparencia financiera para los emisores y prioriza el reembolso a los tenedores de stablecoins en caso de quiebra del emisor.

También establece normas estrictas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, alineando a las monedas estables con las regulaciones de instituciones financieras tradicionales. Prohíbe que miembros del Congreso, altos funcionarios del poder ejecutivo y sus familias emitan monedas estables durante su servicio público, para evitar conflictos de interés y facilita la integración de las stablecoins en el sistema financiero tradicional.

SUPERVIVENCIA

Al reintroducir el dinero respaldado por activos, esta ley evoca la lucha del presidente Kennedy por una moneda sólida en 1963, truncada por su asesinato y resucita un ataque contra el control monetario mundialista. A partir de 2025, cuando la deuda estadounidense supere los 35 billones de dólares, el regreso a una moneda basada en activos no es sólo una cuestión de lógica fiscal: es una cuestión de supervivencia.

El último intento serio de escapar de este sistema se produjo en 1963, cuando el presidente Kennedy firmó la Orden Ejecutiva 11.110, autorizando los certificados de plata de dinero basado en un valor sólido. En 1964, el programa estaba muerto y en 1968, se abolió el canje de la plata, por lo que quedó sepultado el sueño de la soberanía monetaria.

Por primera vez desde 1964, el mundo le da la espalda a la moneda fiduciaria respaldada por deuda. Esta medida cierra la puerta a un siglo de manipulación monetaria y expone el papel de los cárteles bancarios privados que convierten a los ciudadanos en esclavos perpetuos de la deuda.

La ley Genius restaura el papel constitucional del Tesoro para emitir dinero respaldado por activos tangibles, reduciendo drásticamente el monopolio de la Reserva Federal. Durante décadas, la Fed ha inyectado billones de dólares en el sistema para rescatar a Wall Street, financiar guerras en el extranjero, inflar los mercados y devaluar cada dólar.

https://amg-news.com/breaking-the-genius-act-just-passed-the-senate-u-s-treasury-to-launch-gold-backed-dollar-in-historic-blow-to-the-fed-boom

ALERTA

Estén atentos. Sabemos que hay mucho movimiento entre bastidores en este momento. El mundo entero está observando, expresando sus emociones y pontificando sobre la chatarra que está en Oriente Medio, mientras intercambian descargas de misiles y prometen hacerlo mejor. Ya deberíamos estar empapados de tantas gotas. ¿Cuándo recibirán los normales su catarata de verdad y se tambalearán unos días intentando recuperarse y reconciliarse con todo?

No tenemos que preocuparnos por las armas nucleares, ya que nuestros amigos de arriba las han desmontado, pero ¿qué hay de las armas de energía dirigida? Hemos visto evidencia de su uso incluso recientemente. ¿Quién las controla? La mayoría del público nunca ha oído hablar de ellas.

Kash Patel se adentra sin miedo en el oscuro y turbio mundo de la censura. Todos los informadores hemos experimentado una censura intensa a menudo, pero los guerreros de la luz somos realmente afortunados. Parece que el ojo del huracán trae consigo un sinfín de información interesante para reflexionar. Algunos amigos se han alejado de esto y han optado por vivir una vida tranquila y sencilla. Mi misión consiste en escribir entradas diarias para mi blog, así que me paso varias horas al día frente al teclado, pero me aseguro de salir de casa al menos una hora para disfrutar del aire libre.

EVOLUCIÓN

La Federación de la Luz nos ha dicho que las cosas se pondrán más complicadas, pero también que se manifestará la salida bastante rápido cuando todo parezca perdido. De una forma u otra, podríamos estar avanzando hacia una mayor discordia o hacia una mayor paz según Steve Beckow.

Es un elemento importante la extensión de Starlink de Elon Musk, incluso a través de los teléfonos móviles. Facilitará la organización y la coordinación, elementos que siempre han faltado o, en el mejor de los casos, han sido irregulares en anteriores momentos de resistencia.

Aunque nos quedáramos de brazos cruzados, los regímenes represivos están condenados a la extinción. El hecho de que estemos siendo inundados con energías más elevadas significa que se irá debilitando cada vez más todo régimen autoritario y será cada vez más fuerte el afán por la libertad. No habrá futuro para el control y la represión religiosa. Sólo hay caminos abiertos para la libertad espiritual. No más lapidaciones, quemas en la hoguera, encarcelamientos, etc.

El Arcángel Miguel dijo que no logrará triunfar el odio, la avaricia y el control. Y la Divina Madre recuerda que el control social no forma parte del plan divino. Triunfará el amor porque ese ha sido el plan siempre. No estoy a favor de ningún bando, pero sí de la libertad, y, sin duda, de la solidaridad y del respeto, y estoy en contra de cualquier lugar y de cualquier cosa que rechace el amor, que lo castigue o lo reprima.

Matthew dijo: “El engaño se está desmoronando rápidamente bajo el ataque constante y creciente de energías cósmicas diseñadas para hacer precisamente eso.” Incluso las almas más fuertes se ven sacudidas por las energías crecientes durante esta última fase de la batalla entre la luz y la oscuridad. La oscuridad sabe que está perdida, y las olas que genera en sus últimos estertores son contrarrestadas por la luz intensificada de innumerables fuentes dentro y fuera del planeta.

No podría ser de otra manera, simplemente porque esa es la física que rige la vida en este universo. A medida que avanza la Tierra a pasos agigantados hacia planos cada vez más elevados, nada puede sobrevivir con baja frecuencia, en ninguna forma robo, deshonestidad, leyes injustas, intolerancia y actos crueles.

Además, esa misma energía está actuando como una pala gigante, desenterrando todo lo antiguo nuevamente para revelarlo y liberarlo según el grupo arcturiano: “Antes de que se puedan eliminar, se deben exponer y percibir las bolsas de energía densa, muchas de las cuales continúan manifestándose. La energía de alta frecuencia que fluye hacia la Tierra actúa como palas gigantes que excavan y exponen capas de energía que han permanecido latentes durante siglos.”

No pueden seguir existiendo muchos poderes con la energía de la dualidad y la separación en presencia de frecuencias superiores, porque no son reales y que carecen de una ley divina que las sustente. Dado que el proceso de limpieza es una faceta de la ascensión, continuará esto hasta que se vuelva más dominante la energía de la luz.

En otra ocasión, el Grupo Arcturiano agregó: “Muchos se ven obligados a salir de su zona de confort, lo que les lleva a cuestionar su sistema de creencias personal y el statu quo. Se está desplegando rápidamente en la conciencia mundial una nueva y más elevada conciencia sobre todo lo visto, oído, saboreado, tocado y olido a través de la luz de las energías de dimensiones superiores que se vierten sobre la Tierra.”

Nosotros, las semillas estelares, necesitamos superar este próximo capítulo de nuestra historia de ascensión que podría ser el más oscuro, y debemos superarlo juntos. El lado oscuro de la fuerza quiere dividirnos y conquistarnos, y nuestra respuesta debe ser unir fuerzas y decidirnos a cruzar la meta juntos. Así fue como los ágiles mamíferos sobrevivieron a los torpes dinosaurios, y ahora es el momento.

NOTICIAS

La Cumbre del G-7 en Canadá no consigue limar las diferencias entre EEUU y la UE.https://efe.com/mundo/2025-06-18/cumbre-g7-ee-uu-diferencias-ue/

no consigue limar las diferencias entre EEUU y la UE.https://efe.com/mundo/2025-06-18/cumbre-g7-ee-uu-diferencias-ue/ Trump deja a la deriva al G-7.- Los líderes del foro se enfrentan a una nueva realidad tras quedarse sin el liderazgo de EEUU, según Bloomberg.https://esrt.press/actualidad/554469-bloomberg-trump-deja-deriva-g7

deja a la deriva al G-7.- Los líderes del foro se enfrentan a una nueva realidad tras quedarse sin el liderazgo de EEUU, según Bloomberg.https://esrt.press/actualidad/554469-bloomberg-trump-deja-deriva-g7 Caen las acciones y sube el petróleo un 4% por temor a una escalada bélica.https://finance.yahoo.com/m/3f1f117a-51d7-3e67-82d1-567894f20905/stocks-fall-oil-spikes-4-on.html

un 4% por temor a una escalada bélica.https://finance.yahoo.com/m/3f1f117a-51d7-3e67-82d1-567894f20905/stocks-fall-oil-spikes-4-on.html La Fed recorta las perspectivas para la economía pero mantiene estables las tasas de interés.https://finance.yahoo.com/news/donald-trump-calls-huge-rate-151219458.html

Trump critica duramente a Powell : «Creo que me odia. Lo insulto de todas las maneras posibles para que recorte sus gastos.»https://www.zerohedge.com/markets/trump-slams-stupid-powell-i-think-he-hates-me-i-call-him-every-name-book-try-and-get-him

critica duramente a : «Creo que me odia. Lo insulto de todas las maneras posibles para que recorte sus gastos.»https://www.zerohedge.com/markets/trump-slams-stupid-powell-i-think-he-hates-me-i-call-him-every-name-book-try-and-get-him El Departamento de Justicia incautó un récord de 225 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estafas mundiales.https://www.cnbc.com/2025/06/18/doj-crypto-scams.html

El oro supera a los bonos del Tesoro, al yen y al franco suizo como el refugio seguro por excelencia.https://www.cnbc.com/2025/06/17/gold-outshines-treasurys-yen-and-swiss-franc-year-to-date.html

ORIENTE MEDIO

Trump aprobó su plan de ataque a Irán , pero está a la espera de que Teherán abandone su programa nuclear.https://www.zerohedge.com/geopolitical/trump-says-iran-reached-out-its-very-late-be-talking

aprobó su plan de ataque a , pero está a la espera de que abandone su programa nuclear.https://www.zerohedge.com/geopolitical/trump-says-iran-reached-out-its-very-late-be-talking Trump recibió del Consejo de Seguridad Nacional un abanico de opciones que incluye desde ataques quirúrgicos hasta una ofensiva aérea a mayor escala.https://esrt.press/actualidad/554563-revelan-pregunta-clave-preocupa-trump-ataques-iran

recibió del Consejo de Seguridad Nacional un abanico de opciones que incluye desde ataques quirúrgicos hasta una ofensiva aérea a mayor escala.https://esrt.press/actualidad/554563-revelan-pregunta-clave-preocupa-trump-ataques-iran EEUU se prepara para un ataque potencial a Irán en los próximos días según Bloomberg.- La ofensiva podría tener lugar este fin de semana, según fuentes gubernamentales.https://esrt.press/actualidad/554570-eeuu-preparar-ataque-potencial-iran

en los próximos días según Bloomberg.- La ofensiva podría tener lugar este fin de semana, según fuentes gubernamentales.https://esrt.press/actualidad/554570-eeuu-preparar-ataque-potencial-iran El Organismo Internacional de la Energía Atómica dice que no existen pruebas de un programa de armas nucleares de Irán .https://noticiaslatam.lat/20250618/el-oiea-confirma-que-no-existen-pruebas-de-un-programa-de-armas-nucleares-de-iran-1163543579.html

dice que no existen pruebas de un programa de armas nucleares de .https://noticiaslatam.lat/20250618/el-oiea-confirma-que-no-existen-pruebas-de-un-programa-de-armas-nucleares-de-iran-1163543579.html Irán dice que no se han dañado sus instalaciones nucleares, pero alerta del riesgo de radiación.https://efe.com/mundo/2025-06-18/jamenei-lider-supremo-iran-israel/

dice que no se han dañado sus instalaciones nucleares, pero alerta del riesgo de radiación.https://efe.com/mundo/2025-06-18/jamenei-lider-supremo-iran-israel/ Hackean la mayor plataforma de criptomonedas de Irán y roban más de 80 millones de dólares.https://esrt.press/actualidad/554457-hackear-plataforma-criptomonedas-iran-millones

EUROPA

Las bolsas europeas cierran a la baja.https://www.cnbc.com/2025/06/18/european-markets-on-wed-june-18-stoxx-600-ftse-fed-and-uk-inflation.html

Austria se une a Hungría y Eslovaquia contra la prohibición del gas ruso.https://sputnikglobe.com/20250617/eu-divided-on-russian-gas-as-austria-joins-hungary-and-slovakia-against-blanket-ban-1122269625.html

se une a y contra la prohibición del gas ruso.https://sputnikglobe.com/20250617/eu-divided-on-russian-gas-as-austria-joins-hungary-and-slovakia-against-blanket-ban-1122269625.html Bruselas expedienta a España por discriminación fiscal a extranjeros con vivienda habitual.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13422134/06/25/bruselas-expedienta-a-espana-por-discriminacion-fiscal-a-extranjeros-con-vivienda-habitual.html

AMÉRICAS

El huracán Erick impacta en el sur de México con categoría tres.https://actualidad-rt.com/actualidad/554640-huracan-erick-toca-suelo-sur-mexico

con categoría tres.https://actualidad-rt.com/actualidad/554640-huracan-erick-toca-suelo-sur-mexico México y Rusia encabezan el ‘ranking‘ de los países con menor desempleo del G-20.https://noticiaslatam.lat/20250609/mexico-y-rusia-encabezan-el-ranking-de-los-paises-con-menor-desempleo-del-g20-1163182867.html

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones. Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio.)