Miski Liu Suria

Hay un choque evidente entre la vieja estructura y la nueva energía de transición.

Alerta

Fase de choque

Guerra cognitiva

Realidad ilusoria

Batalla por la mente

Proceso interno y gradual

Control mental y mediático

Problema-reacción-solución

Tecnología como herramienta de control

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David Icke ha emitido una alerta de emergencia. Advierte que la inteligencia artificial y la digitalización están empujando al mundo hacia un sistema global de vigilancia y control social. Cita el proyecto Stargate y menciona satélites 6-G, y una especie de mente colmena tecnológica.

También sostiene que no existe una carrera aislada entre EEUU y China, sino una agenda mundial compartida, y relaciona todo esto con una manipulación de la percepción humana. Icke afirma que la tecnología de inteligencia artificial no es sólo una herramienta neutra, sino un mecanismo que puede consolidar un sistema de control mundial sobre la población.

Icke sostiene que existe una élite oculta que dirige la política, la economía, los medios, la banca y otras instituciones para mantener a la población bajo control. Esa élite estaría formada o influida por seres ofidios o híbridos humanos que se camuflan como figuras de poder.

Describe un método de manipulación en el que se crea un problema, se provoca miedo o reacción emocional, y luego se ofrece una solución ya preparada. El objetivo final sería crear un estado global autoritario, con gobierno, ejército, banco central y moneda únicos.

Dice que los medios, la educación y la propaganda se usan para condicionar la percepción pública, dividir a la gente y dirigir su comportamiento. También plantea que la humanidad estaría atrapada en una especie de ilusión holográfica que limita la conciencia y facilita la esclavización.

GUERRA COGNITIVA

Casey Fleming plantea que la recolección masiva de datos por ciertas aplicaciones y su combinación con inteligencia artificial convierten la información en una forma de guerra cognitiva: influir en la atención, las emociones y las decisiones, no sólo en la privacidad. El verdadero campo de batalla no es sólo los datos, sino la capacidad de conservar un juicio independiente frente a sistemas digitales diseñados para influir en cómo pensamos.

A su juicio, los algoritmos pueden moldear la percepción pública de manera sutil y continua al priorizar el contenido emocional o polarizante. El objetivo no sería censurar de forma abierta, sino filtrar y optimizar el entorno informativo para orientar creencias y comportamientos. Proteger los datos personales ya no sería sólo un asunto técnico, sino una cuestión de autonomía mental y seguridad nacional.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/final-battle-your-mind

CHOQUE

Blossom Goodchild describe que la humanidad está entrando en una fase de choque entre viejas estructuras y una nueva energía de transición. Sostiene que el proceso implica una aceleración vibratoria, una purificación de patrones antiguos y un cambio en la forma en que la gente percibe la realidad. Conecta este proceso con una apertura de contacto más amplia en 2026, pero ese contacto sería sutil, interior y ligado al desarrollo espiritual.

A su juicio, esta transición no se manifiesta como un evento externo espectacular, sino como un proceso interno y gradual. Mucha gente empezará a experimentar confusión, cansancio, liberación de viejas creencias y cambios en su percepción, mientras se reorganiza la energía del planeta.

Las dificultades recientes forman parte de una crisis necesaria para desmontar una matrix de baja frecuencia. La coalición de mundos actúa como una presencia orientadora que acompaña este reajuste, sin intervenir de forma visible y con la idea de que el cambio ocurre primero en la conciencia individual.

SEQUÍA

Durante siete años Irán no tuvo agua. Se secaron los ríos, se vaciaron las presas y desapareció el lago Urmia, uno de los lagos salados más grandes de la Tierra. Estaban a semanas de reubicar a la capital.

Oculto en los Emiratos Árabes Unidos, en una instalación clasificada, había torres de siembra de nubes, radares atmosféricos y tecnología diseñada para interceptar nubes de lluvia antes de que llegaran a Irán y redirigir la precipitación al desierto.

Entonces Irán atacó la instalación meteorológica y el cielo se abrió en 48 horas. Lluvia, inundaciones y nieve a mediados de abril. Las temperaturas bajaron 5° de la noche a la mañana. Se desbordó la presa del Darién. Siete años de sequía terminaron en 48 horas, según Mr. Pool.

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PUERTA ESTELAR IRAQUÍ

Los servicios de inteligencia habían recopilado datos que sugerían que Irak poseía reliquias capaces de abrir portales entre mundos, y se creía que albergaban estos valiosos artefactos ciertas zonas de los desiertos del sur de Irak, cercanas a ciudades históricas de Mesopotamia.

Entre los primeros lugares que los soldados recibieron la orden de ocupar se encontraba el Museo Iraquí, ubicado en Bagdad. Dentro de los muros del museo, el personal militar descubrió una sala restringida que contenía un tesoro de tecnología y artefactos extraterrestres, a la que el público tenía prohibido el acceso.

El más importante de estos artefactos era un dispositivo de mapeo holográfico que mostraba la ubicación precisa y el estado de cada portal estelar conocido en la Tierra, ya fuera que estuvieran enterrados, sumergidos o destruidos. Un Stargate es un dispositivo capaz de crear portales en el espacio-tiempo entre la Tierra y otros planetas, galaxias e incluso dimensiones.

Estos portales estelares fueron dejados atrás por diversas especies cósmicas hace eones, y han permanecido enterrados sus secretos y conservados en desiertos, ruinas y océanos, que alguna vez albergaron algunas de las civilizaciones más antiguas de la humanidad.

Sadam Hussein había descubierto artefactos que indicaban una poderosa conexión entre los yacimientos antiguos de Irak y una tecnología extraterrestre. El líder iraquí era consciente de la importancia estratégica que representaban estos artefactos, y creía haber localizado esas reliquias, o los caminos que conducían a ellas.

HOSPITALES

Todos los hospitales de EEUU recibieron un sobre sellado del Departamento de Defensa que está a cargo de la transformación a tecnología cuántica, según Holly Celiano. Ningún hospital ha revelado su contenido. Sin embargo, cuatro administradores rompieron el silencio en un foro cifrado a las pocas horas. Sus mensajes tenían el mismo tono: «todo está a punto de cambiar».

Antes de 1920, los hospitales parecían templos. Luego los demolieron. Visiten cualquier hospital construido antes de 1920. Tenían techos abovedados, enormes ventanales arqueados, pisos de mármol y patios con fuentes. Parecían palacios diseñados para curar con sólo entrar. Ahora miren cualquier hospital construido después de 1960. Cajas de cemento con luces fluorescentes, pasillos sin ventanas y sillas de plástico. Se ven y se sienten como prisiones.

Los antiguos hospitales fueron diseñados para curar. Los techos abovedados creaban cámaras de resonancia acústica que promovían la reparación celular. Los enormes ventanales inundaban las habitaciones con luz solar natural, el desinfectante y agente curativo más poderoso conocido por la ciencia. Los pisos de mármol conectaban a los pacientes con el campo electromagnético de la Tierra.

Luego los demolieron. Sustituyeron la luz solar con tubos fluorescentes parpadeantes que causan ansiedad. Sustituyeron la sanación acústica por el pitido constante de las máquinas. Destruyeron la arquitectura terapéutica y la reemplazaron con un sistema de administración de fármacos. El edificio es la medicina.

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DAVID WILCOCK

La comunidad de guerreros de la luz está conmocionada por el fallecimiento de David Wilcock el 20 de abril en Boulder, Colorado. Fue una figura polémica que inspiró a millones en la comunidad alternativa. Nuestro más sentido pésame a su familia y amigos.

🚨 Tragic news: David Wilcock, 53, prominent UFO researcher, author & disclosure advocate has reportedly died by suicide on April 20, 2026 near Nederland, Colorado.



Boulder County Sheriff’s Office: Deputies responded to a 911 call at ~10:44 a.m. on Ridge Road. A man in mental… pic.twitter.com/1un10zeWaM — Interstellar (@InterstellarUAP) April 21, 2026

David nunca se tomaba las cosas demasiado en serio. Tenía un sentido del humor mordaz y una inteligencia extraordinaria. Era famoso por sus transmisiones en vivo semanales de tres horas, repletas de información fascinante y humor disparatado.

https://www.youtube.com/@davidwilcock333/featured

Resulta desconcertante que eligiera esto alguien que creía en la ascensión inminente y en el contacto benévolo con visitantes de las estrellas. No creo que haya sido un crimen. Creo que tenía problemas. Todos estamos pasando por algo. Ésta es la oscuridad que precede a la luz.

Un pleyadiano dijo recientemente: “A cualquiera que sienta que no hay esperanza, que sepa que siempre hay un nuevo camino. Nunca se rindan. Recuerden quiénes son. Por favor, díganles que pueden lograrlo.” No te rindas. Ya casi llegamos.

Condolences to the family and friends of David Wilcock.



This is very sad news.



It's confusing why someone who believed in imminent ascension and benevolent ET contact would choose this.



I don't believe it was foul play. I think he was troubled.



Everyone's going through… — Kab (@Kabamur_Taygeta) April 22, 2026

La desaparición de David Wilcock plantea muchas más preguntas que respuestas. David se mostró claramente feliz de estar vivo. Estaba orgulloso de haber bajado de peso y se mostró evasivo sobre la posibilidad de una nueva relación. Y lo más importante, intercaló en la transmisión su humor habitual, con gafas ridículas incluidas.

David Wilcock reveló que el Libro de Enoc expone a los ‘vigilantes’, ingenieros extraterrestres que descendieron, codiciaron a mujeres humanas y crearon gigantes híbridos pelirrojos (los llamados «ángeles caídos»). Fue una manipulación genética a escala planetaria. El diluvio no fue un acto de ira aleatoria. Fue el reinicio de un experimento ilegal que infectó los linajes. ¿Por qué la élite ocultó a Enoc mientras la iglesia primitiva lo conocía a la perfección? Porque revela nuestros verdaderos orígenes: una especie híbrida atrapada en una antigua guerra cósmica.

🚨 THEY BURIED THIS FOR A REASON.



David Wilcock drops the atomic red pill right here: The Book of Enoch exposes the Watchers… extraterrestrial engineers who descended, lusted after human women, and engineered hybrid red-headed giants (the so-called "Fallen Angels").



These… https://t.co/lQF8LQapWN pic.twitter.com/o73dZw3aw3 — Noah B. Price (@TrueOnX) April 23, 2026

David Wilcock pasó décadas mapeando la arquitectura del control los linajes ocultos, las tecnologías suprimidas, las redes de frecuencia que atrapan a la humanidad en ciclos de escasez y dependencia. También advirtió sobre la fusión del lado oscuro de antiguas jerarquías ocultas con programas modernos de presupuesto negro.

Conectó los puntos sobre recuperaciones de naves no humanas, tecnología de curación de nivel MedBed retenida en instalaciones como las de Nevada y Nuevo México, y el activo de Groenlandia imponiendo inviernos artificiales para mantener el agotamiento económico. También denunció corrientes luciferinas en plataformas de la nueva era, el simbolismo ritual en reuniones de la élite y los actos opresivos que plantea el Libro de Enoc para el juicio final.

Wilcock temía precisamente este momento crucial, el punto de inflexión en el que demasiados hilos amenazan con revelar la verdad. Detalló un intento de sabotaje mediante frenos de automóvil manipulados. Un contacto interno le reveló que una operación, incluyendo amenazas telefónicas y escritas, intentos de chantaje millonario y la manipulación de los frenos.

Wilcock describió cómo agentes de círculos ufológicos recibían dinero para acosarlo y aislarlo. Advirtió que están vendidos ciertos aliados en la comunidad y que reciben dinero para desacreditar o aislar a quienes se acercan demasiado a la realidad.

https://www.patreon.com/posts/david-wilcock-in-156303588

NOTICIAS

Disparos en la cena de corresponsales en la Casa Blanca, con dos mil personas, a la que asistía el presidente Trump . El incidente ocurrió en el hotel Washington Hilton y obligó a interrumpir el evento y a sacar rápidamente a los asistentes. No se celebró en el salón de baile de la Casa Blanca porque está en obras.https://www.youtube.com/watch?v=x3qekKE8WOYhttps://efe.com/mundo/2026-04-26/servicio-secreto-evacuacion-trump-cena-corresponsales-casa-blanca/

. El incidente ocurrió en el hotel Washington Hilton y obligó a interrumpir el evento y a sacar rápidamente a los asistentes. No se celebró en el salón de baile de la Casa Blanca porque está en obras.https://www.youtube.com/watch?v=x3qekKE8WOYhttps://efe.com/mundo/2026-04-26/servicio-secreto-evacuacion-trump-cena-corresponsales-casa-blanca/ Según Andrew Brigden , Europa se prepara para la guerra y usa a Ucrania como punta de lanza.https://t.me/ABridgen

, Europa se prepara para la guerra y usa a como punta de lanza.https://t.me/ABridgen Se desacelera el crecimiento mundial a medida que aumenta la presión de la deuda .https://www.reuters.com/world/global-growth-slows-debt-pressures-imf-2026-04-24/

.https://www.reuters.com/world/global-growth-slows-debt-pressures-imf-2026-04-24/ La crisis provoca el colapso del dólar y del mercado de bonos , mientras se dispara el petróleo , según Lena Petrova .https://www.youtube.com/watch?v=l_5ie4BlfVI

y del mercado de , mientras se dispara el , según .https://www.youtube.com/watch?v=l_5ie4BlfVI La revaluación de la moneda será una prioridad, según Freedom Fighter. Esto no es especulación. Se está debatiendo al más alto nivel. La mayoría de la gente no estará preparada cuando suceda esto. Por eso existen ocho pasos.https://goldilocksglobalbankingnews.com

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

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Aldi

RecibAldi eliminará docenas de aditivos de sus productos de marca propia para 2027. La compañía ha confirmado que se eliminarán gradualmente 44 aditivos adicionales, entre ellos conservantes artificiales, colorantes, saborizantes y edulcorantes. Entre las sustancias que se eliminarán se encuentran el acesulfamo K, la harina bromada, el bromato de calcio, el bromato de potasio, el nitrato de potasio, el óxido de propileno y el dióxido de titanio.

https://www.thegatewaypundit.com/2026/04/maha-victory-supermarket-giant-aldi-strip-dozens-additives/idos