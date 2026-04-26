Miski Liu Suria

Estamos entrando en uno de los periodos energéticos más importantes del año.

Ruptura de relaciones

Contratos del alma

Se avecina un cambio

El sistema está fallando

Avalancha de revelaciones

El muro se está desmoronando

Los engranajes de la reforma están girando

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Están llegando a su fin los contratos del alma, según Adrianna Garay. Muchas relaciones, lazos familiares y vínculos a largo plazo se encuentran sumidos en el caos y el dolor emocional en todo el mundo porque ya no existe sintonía entre esas personas que antes estaban unidas. Es muy real la brecha entre quienes encarnan el amor y quienes aún viven con miedo.

Estos momentos marcan el final de ciertas relaciones en tu vida. Esa falta de resonancia es un desajuste energético y un cambio de frecuencia. Ya expiraron ciertos contratos del alma porque esas relaciones cumplieron su aprendizaje. Se recomienda escuchar la intuición, soltar esos vínculos y enviar amor a quienes se dejan atrás para seguir avanzando. Al romper esos contratos álmicos, elevarás tu frecuencia y te alinearás con tu familia álmica.

Se está produciendo una separación entre seres humanos alineados con el amor y personas dominadas con el miedo, y eso se refleja en una pérdida de conexión emocional y vital. Este cambio es un ajuste de frecuencia, no un simple conflicto mental o social. Cuando ya no resuena una relación, forzarla sólo prolonga el sufrimiento. En cambio, se recomienda escuchar la intuición, aceptar que ha expirado la relación y enviar amor a quienes se dejan atrás, como parte de una transición hacia una nueva familia del alma.

Se trata de un proceso de alineación cuántica, ya que se atrae la energía similar y se repele la energía diferente. A medida que llega la energía de mayor frecuencia, quienes pueden absorber la luz, dejan de estar alineados con quienes no pueden.

El cambio se está produciendo a un nivel muy físico. Aquellos con quienes ya no conectamos desaparecerán literalmente de nuestra vida a medida que nos alineemos con diferentes niveles en distintas dimensiones. Se trata de un cambio físico que separa la 3-D de la 5-D, las cuales se están creando dentro de nuestra realidad individual.

NOTICIAS DEL RESETEO

Avanza el nuevo sistema a una velocidad sin precedentes, con transacciones históricas ya confirmadas en Hong Kong, Londres y Dubái .

y . Se rumorea que los ancianos chinos, que respaldaban con su oro el reinicio financiero mundial, han comprado todos los bancos centrales de la camarilla en todo el mundo.

Varios bancos importantes sufren escasez de liquidez a medida que grandes transferencias se redirigen al nuevo sistema.

Fuentes internas del FMI confirman reuniones urgentes a puerta cerrada: saben que están perdiendo el control.

El objetivo del despliegue gradual es evitar que reaccione demasiado rápido el lado oscuro y que los tome por sorpresa.

Fuentes de inteligencia confirman el aumento de la seguridad en torno a los principales centros financieros. Se han activado equipos de seguridad privada en Reno, Zúrich y Dubái . Equipos de operaciones especiales se aseguran de que ninguna interferencia extranjera perturbe este cambio trascendental en el equilibrio del poder mundial.

y . Equipos de operaciones especiales se aseguran de que ninguna interferencia extranjera perturbe este cambio trascendental en el equilibrio del poder mundial. Está en marcha la fase final. Esto no es una prueba. Todo está encajando más rápido de lo previsto. Se desmorona el viejo orden mundial y está a punto de resurgir de sus cenizas la nueva era financiera.

Los centros de canje están en modo silencioso, pero activos. Ya están distribuidos los códigos. Quienes estén preparados sabrán qué hacer.

El reinicio ya no es un plan. Está sucediendo. Manténganse preparados. Ojos abiertos. No cometamos errores ahora.

El grupo de sombreros blancos controla el proceso de canje de divisas y bonos, y ya ha liberado fondos para un reinicio financiero mundial.

Todos los bancos han firmado acuerdos de confidencialidad y habrá un apagón de internet.

Aunque muchos estamos al tanto, el público sigue sin saberlo, pero una vez que esto llegue a los medios, vendrá una avalancha de gente a los centros de canje. Quienes estén dormidos se darán cuenta demasiado tarde.

Se recompensará la paciencia. Llega la tormenta con justicia, prosperidad y salud. Confía en el plan.

EXTRAÑO

Científicos chinos también han muerto en circunstancias misteriosas. En EEUU se han registrado once casos, y en China al menos nueve.https://www.newsweek.com/chinese-scientists-have-been-dying-mysterious-deaths-too-11861806

al menos nueve.https://www.newsweek.com/chinese-scientists-have-been-dying-mysterious-deaths-too-11861806 Tengan cuidado con la estafa de cheques de oro de QFS que acaba de aparecer. Como ya han dicho muchos expertos, no tendrás que pagar nada para obtener tu cita de canje. Si recibes ese correo electrónico, se trata de una estafa.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=267909

para obtener tu cita de canje. Si recibes ese correo electrónico, se trata de una estafa.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=267909 Según MarkZ , las monedas que estarán en la primera canasta son Irak, Vietnam e Indonesia . Venezuela y Zimbabue se manejarán de manera diferente debido a situaciones especiales. Considera a Zimbabue más como un programa de prosperidad.https://dinarchronicles.com/2026/04/24/gears-of-reform-are-turning-coffee-with-markz-and-mr-cottrell-intel-stream-highlights-4-24-25/

, las monedas que estarán en la primera canasta son e . y se manejarán de manera diferente debido a situaciones especiales. Considera a más como un programa de prosperidad.https://dinarchronicles.com/2026/04/24/gears-of-reform-are-turning-coffee-with-markz-and-mr-cottrell-intel-stream-highlights-4-24-25/ Según Starship Earth, nos adentramos cada vez más en la madriguera del conejo. La revelación es un lugar profundo, oscuro y aterrador, pero sobre todo emocionante, y cuando se le añade la magia de Hollywood, resulta magnético.https://starshipearththebigpicture.com/2026/04/24/april-24-2026-not-running-out-of-rabbit-holes-videos/

UFOLOGÍA

Se avecina una avalancha de revelaciones según Ariel .- Esto podría sacar a la luz los secretos sobre la recuperación de ovnis accidentados, biología no humana, propulsión mediante ingeniería inversa y programas secretos que canalizaron billones de dólares.https://t.me/ProlotarioReal1

según .- Esto podría sacar a la luz los secretos sobre la recuperación de ovnis accidentados, biología no humana, propulsión mediante ingeniería inversa y programas secretos que canalizaron billones de dólares.https://t.me/ProlotarioReal1 Según Kabamur , el arca de Noé fue una nave pleyadiana. Noé y su familia fueron salvados por los pleyadianos. La historia se transmitió de generación en generación durante miles de años, y para aquellos que no podían comprender los detalles, simplemente se convirtió en una historia sobre un barco. Noé cambió de frecuencia y visitó las Pléyades en forma humana. Se salvaron muchos animales de la Tierra y se trajeron de las Pléyades muchos animales nuevos.https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/2047651953648570690

, el arca de fue una nave pleyadiana. Noé y su familia fueron salvados por los pleyadianos. La historia se transmitió de generación en generación durante miles de años, y para aquellos que no podían comprender los detalles, simplemente se convirtió en una historia sobre un barco. Noé cambió de frecuencia y visitó las Pléyades en forma humana. Se salvaron muchos animales de la Tierra y se trajeron de las Pléyades muchos animales nuevos.https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/2047651953648570690 Según Dani Henderson , el cosmos está poblado por un extenso espectro de especies, cada una vibrando a diferente frecuencia con intenciones diversas. Así como la humanidad no es un bloque monolítico de bondad pura o maldad absoluta, tampoco lo son las civilizaciones de las estrellas. Insta a trascender las etiquetas basadas en el miedo y practicar el discernimiento. Es esencial distinguir entre energías angélicas, demoníacas, extraterrestres y humanas para desenvolverse en un complejo entramado de mimetismo y engaño.https://www.youtube.com/watch?v=OTeT5v2UF9E

, el cosmos está poblado por un extenso espectro de especies, cada una vibrando a diferente frecuencia con intenciones diversas. Así como la humanidad no es un bloque monolítico de bondad pura o maldad absoluta, tampoco lo son las civilizaciones de las estrellas. Insta a trascender las etiquetas basadas en el miedo y practicar el discernimiento. Es esencial distinguir entre energías angélicas, demoníacas, extraterrestres y humanas para desenvolverse en un complejo entramado de mimetismo y engaño.https://www.youtube.com/watch?v=OTeT5v2UF9E Según Kabamur , los ángeles son la coalición de mundos. En las escrituras, los ángeles se describen como seres con habilidades sobrenaturales que viajan en naves voladoras. La palabra ‘caído’ se utiliza para infundir miedo sobre los ovnis y para seguir ocultando la presencia de las fuerzas de luz. No son malvados, corruptos ni invasores los seres que desactivan armas nucleares y tratan de ser vistos sin asustarnos. Son los protectores de la Tierra, los padres genéticos de la humanidad y nuestra familia espiritual. No existiríamos sin ellos los seres humanos, y pronto nos encontraremos cara a cara con ellos. Las fuerzas de la luz tienen el control y quieren ser vistas.https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/2047120724373242241

, los ángeles son la coalición de mundos. En las escrituras, los ángeles se describen como seres con habilidades sobrenaturales que viajan en naves voladoras. La palabra ‘caído’ se utiliza para infundir miedo sobre los ovnis y para seguir ocultando la presencia de las fuerzas de luz. No son malvados, corruptos ni invasores los seres que desactivan armas nucleares y tratan de ser vistos sin asustarnos. Son los protectores de la Tierra, los padres genéticos de la humanidad y nuestra familia espiritual. No existiríamos sin ellos los seres humanos, y pronto nos encontraremos cara a cara con ellos. Las fuerzas de la luz tienen el control y quieren ser vistas.https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/2047120724373242241 El doctor Michael Salla menciona el efecto Maharishi .- Grupos que practican la meditación han logrado reducir la delincuencia y la violencia en sus áreas circundantes. Este concepto mejora la salud, impulsa la productividad agrícola e incluso reduce la incidencia de terremotos y fenómenos meteorológicos extremos, lo que sugiere que la Tierra posee un campo de conciencia que se puede armonizar y ampliar mediante la intención humana. También sugiere que podrían alcanzar su punto máximo las habilidades psíquicas durante las alineaciones galácticas, cuando la Tierra se alinea con el centro de la Vía Láctea.https://www.youtube.com/watch?v=SPzKtlSYqN0

menciona el efecto .- Grupos que practican la meditación han logrado reducir la delincuencia y la violencia en sus áreas circundantes. Este concepto mejora la salud, impulsa la productividad agrícola e incluso reduce la incidencia de terremotos y fenómenos meteorológicos extremos, lo que sugiere que la Tierra posee un campo de conciencia que se puede armonizar y ampliar mediante la intención humana. También sugiere que podrían alcanzar su punto máximo las habilidades psíquicas durante las alineaciones galácticas, cuando la Tierra se alinea con el centro de la Vía Láctea.https://www.youtube.com/watch?v=SPzKtlSYqN0 El Pentágono recibió la orden de publicar 46 vídeos clasificados de ovnis antes del 15 de abril. No lo hicieron. Alegaron un «error administrativo». Dijeron que se perdió la carta. Dijeron que nadie la pasó a la oficina correcta. No se perdieron. Están siendo ocultados.

recibió la orden de publicar 46 vídeos clasificados de ovnis antes del 15 de abril. No lo hicieron. Alegaron un «error administrativo». Dijeron que se perdió la carta. Dijeron que nadie la pasó a la oficina correcta. No se perdieron. Están siendo ocultados. Esto es lo que hay en esas cintas: Imágenes de radar militar de naves moviéndose a velocidades que ninguna aeronave conocida puede alcanzar. Imágenes satelitales de objetos entrando y saliendo de la atmósfera. Y lo que más temen: vídeos a todo color de objetos sumergidos no identificados cerca de submarinos nucleares. Objetos moviéndose a través del agua a más de cuatrocientos nudos. Sin propulsión. Sin firma térmica. Sin estampido sónico. Han tenido este material durante décadas.

No son sólo luces en el cielo. Es propulsión y energía. Es tecnología de ingeniería inversa en instalaciones subterráneas, enterrada bajo más de seis mil patentes clasificadas que nunca vieron la luz del día. Energía libre, antigravedad y tecnología que reconstruye el tejido humano a nivel celular. Tenían las curas y la fuente de energía. Lo tenían todo, y lo mantuvieron cerrado, mientras te vendían petróleo a cien dólares el barril y te decían que no tenía cura el cáncer.https://t.me/s/MrPool_Q

ORIENTE MEDIO

Canceladas las negociaciones con Irán en Paquistán .https://es.euronews.com/2026/04/25/iran-planta-a-trump-araghchi-se-marcha-de-pakistan-antes-de-que-lleguen-los-responsables-d

en .https://es.euronews.com/2026/04/25/iran-planta-a-trump-araghchi-se-marcha-de-pakistan-antes-de-que-lleguen-los-responsables-d Irán causó más daños a las bases militares de EEUU de lo que se dice según la NBC.https://esrt.press/actualidad/601386-nbc-iran-causo-danos-bases

causó más daños a las bases militares de EEUU de lo que se dice según la NBC.https://esrt.press/actualidad/601386-nbc-iran-causo-danos-bases La ONU sustituye el crucifijo destruido por un soldado israelí en el Líbano.https://es.euronews.com/my-europe/2026/04/24/onu-reemplaza-crucifijo-destruido-soldado-israeli-libano

ECONOMÍA

Abu Dabi evalúa dejar de utilizar el dólar en las transacciones petroleras.https://noticiaslatam.lat/20260420/abu-dabi-evalua-dejar-de-utilizar-el-dolar-en-las-transacciones-petroleras-si-el-conflicto-en-1173144678.html

evalúa dejar de utilizar el en las transacciones petroleras.https://noticiaslatam.lat/20260420/abu-dabi-evalua-dejar-de-utilizar-el-dolar-en-las-transacciones-petroleras-si-el-conflicto-en-1173144678.html Robert Kiyosaki afirma que la «mayor burbuja de la historia» acabará con los ahorros de la generación del baby boom.https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/robert-kiyosaki-claims-biggest-bubble-120000878.html

afirma que la «mayor burbuja de la historia» acabará con los ahorros de la generación del baby boom.https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/robert-kiyosaki-claims-biggest-bubble-120000878.html Grietas sutiles.- Están subiendo los mercados, pero el movimiento es irregular. Está en pánico el sector de los semisólidos, sigue escaseando el petróleo y continúan en busca de oportunidades los flujos de suministro.https://www.zerohedge.com/the-market-ear/squeeze-stretch-and-subtle-cracks

Según Oxford Economics, el precio de los dos principales ingredientes de los fertilizantes, el amoníaco y la urea, se disparó un 20% y un 50% respectivamente en respuesta a las perturbaciones en el Golfo Pérsico.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=267611

EUROPA

Alemania despliega dragaminas en el Mediterráneo como medida de precaución.https://es.euronews.com/my-europe/2026/04/25/alemania-despliega-dragaminas-en-el-mediterraneo-como-medida-de-precaucion

despliega en el como medida de precaución.https://es.euronews.com/my-europe/2026/04/25/alemania-despliega-dragaminas-en-el-mediterraneo-como-medida-de-precaucion Lechugas y jabalíes radiactivos en Chernobil cuarenta años después.https://es.euronews.com/my-europe/2026/04/25/40-anos-de-la-catastrofe-del-reactor-de-chernobil-lechugas-y-jabalies-radioactivos

radiactivos en cuarenta años después.https://es.euronews.com/my-europe/2026/04/25/40-anos-de-la-catastrofe-del-reactor-de-chernobil-lechugas-y-jabalies-radioactivos Secuestrado un petrolero británico cerca de Somalia .https://www.europapress.es/internacional/noticia-secuestrado-petrolero-cerca-costas-somalia-20260425133623.html

cerca de .https://www.europapress.es/internacional/noticia-secuestrado-petrolero-cerca-costas-somalia-20260425133623.html El llamado «escudo democrático» de la UE supone el fin de la libertad en Europa.- Si la UE logra imponer su régimen de censura, «la democracia se convertirá rápidamente en una sombría dictadura, oculta tras una fachada de diversidad y tolerancia aparentes« según Remix News.https://www.zerohedge.com/political/eu-democracy-shield-end-freedom-europe

ESPAÑA

Madrid sale a la calle para pedir el fin de la guerra.https://es.euronews.com/my-europe/2026/04/25/la-plaza-de-callao-explota-contra-la-guerra-no-vamos-a-parar-hasta-que-las-bombas-paren

sale a la calle para pedir el fin de la guerra.https://es.euronews.com/my-europe/2026/04/25/la-plaza-de-callao-explota-contra-la-guerra-no-vamos-a-parar-hasta-que-las-bombas-paren La Otan recuerda que no se puede expulsar a aliados tras las amenazas de EEUU a España.https://efe.com/mundo/2026-04-24/otan-tratado-no-suspension-expulsion-pais/

16 terremotos en tan solo 15 minutos despiertan a la provincia de Lugo .https://es.euronews.com/my-europe/2026/04/25/16-terremotos-en-tan-solo-15-minutos-despiertan-a-la-provincia-de-lugo

.https://es.euronews.com/my-europe/2026/04/25/16-terremotos-en-tan-solo-15-minutos-despiertan-a-la-provincia-de-lugo Desencalla la ley de nacionalidad saharaui empujada por la regularización de inmigrantes.https://efe.com/espana/2026-04-25/desencalla-ley-nacionalidad-saharaui-empujada-regularizacion-inmigrantes/

empujada por la regularización de inmigrantes.https://efe.com/espana/2026-04-25/desencalla-ley-nacionalidad-saharaui-empujada-regularizacion-inmigrantes/ España lidera el optimismo de los viajeros europeos para este verano.https://www.europapress.es/economia/noticia-espana-lidera-optimismo-viajeros-europeos-verano-maximos-2020-gasto-moderado-20260425110006.html

AMÉRICAS

Cuba recibe una donación de medicinas de la ciudad de San Petersburgo .https://noticiaslatam.lat/20260425/llega-en-un-momento-de-gran-necesidad-cuba-recibe-medicinas-de-la-ciudad-rusa-de-san-petersburgo-1173213042.html

recibe una donación de medicinas de la ciudad de .https://noticiaslatam.lat/20260425/llega-en-un-momento-de-gran-necesidad-cuba-recibe-medicinas-de-la-ciudad-rusa-de-san-petersburgo-1173213042.html EEUU permite a Venezuela pagar la defensa de Maduro y de su esposa.https://www.reuters.com/legal/government/us-let-venezuela-pay-maduros-lawyer-drug-trafficking-case-2026-04-25/

pagar la defensa de y de su esposa.https://www.reuters.com/legal/government/us-let-venezuela-pay-maduros-lawyer-drug-trafficking-case-2026-04-25/ Argentina rompe su récord de producción energética.https://noticiaslatam.lat/20260423/vaca-muerta-es-realmente-un-recurso-de-oro-argentina-rompe-record-en-el-sector-energetico-1173183847.html

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

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Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

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Hospitales



Antes de 1920, los hospitales parecían templos. Luego los demolieron. Visiten cualquier hospital construido antes de 1920. Tenían techos abovedados, enormes ventanales arqueados, pisos de mármol y patios con fuentes. Parecían palacios diseñados para curar con sólo entrar. Ahora miren cualquier hospital construido después de 1960. Cajas de cemento con luces fluorescentes, pasillos sin ventanas y sillas de plástico. Se ven y se sienten como prisiones.

Les han dicho que esto es progreso. Que los hospitales modernos son más eficientes. Que cambiamos la belleza por la funcionalidad. Eso es mentira. Los antiguos hospitales fueron diseñados para curar. Los techos abovedados creaban cámaras de resonancia acústica que promovían la reparación celular. Los enormes ventanales inundaban las habitaciones con luz solar natural, el desinfectante y agente curativo más poderoso conocido por la ciencia. Los pisos de mármol conectaban a los pacientes con el campo electromagnético de la Tierra.

Cada elemento era una tecnología curativa disfrazada de arquitectura. Luego los demolieron. Reemplazaron la luz solar con tubos fluorescentes parpadeantes que causan ansiedad. Sustituyeron la sanación acústica por el pitido constante de las máquinas. Destruyeron la arquitectura terapéutica y la reemplazaron con un sistema de administración de fármacos. El edificio es la medicina. Lo sabían, y se aseguraron de que lo olvidaras.

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