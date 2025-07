Miski Liu Suria

He perdido fuerzas desde hace cuatro días, y creo que no soy el único, pero me estoy recuperando. Por eso notaban mi voz débil.

Ventana de Oportunidad

Dos nodos oscuros

Portal de Ascensión

Entrevista con Cobra

Desaparición del Acechador

Una ventana de oportunidad para el inicio de las operaciones físicas de las fuerzas de la luz en la superficie del planeta comienza con Plutón en trígono con Sedna, y Urano en sextil con Neptuno, ambos el 28 de agosto, y termina el 20 de noviembre también con Urano en sextil con Neptuno según Cobra. El momento en el que se abra el portal de ascensión el 21 de agosto se creará una puerta del tiempo con líneas de tiempo infinitas, con infinitas posibilidades que se filtrarán a través del punto 12:21 del no-tiempo.

Las fuerzas de la luz deben comenzar a tomar acción física dentro de esta ventana de oportunidad; de lo contrario se perdería una gran oportunidad y comenzaríamos a cambiar hacia una línea de tiempo menos óptima: Los sombreros blancos deben iniciar arrestos para evitar una masacre al estilo de la revolución francesa en Occidente. Una fuente bastante fiable ha comunicado que efectivamente comenzarán a tomar medidas dentro de ese plazo, pero lo creeré cuando lo vea.

El acechador Lurker está siendo eliminado y su poder disminuye rápidamente. Últimamente se centra en ataques de energía de francotirador contra misioneros de la luz clave, excluyendo todo lo demás, ya que no le queda mucho poder.Cuando se haya ido el Lurker, esto desbloqueará subcuánticamente la Tierra en cuarentena, siendo el único factor de cuarentena restante las tecnologías de vigilancia, escalar y Haarp de la camarilla. Con la desaparición del Lurker, esta operación de liberación planetaria pasará de ser multidimensional a una mucho más simple y lineal.

Tan pronto como las fuerzas de la luz puedan contrarrestar la masa crítica de tecnologías, armas y acciones oscuras de la camarilla, podrán comenzar las operaciones del evento. El estado de conciencia de la población de la superficie no es un factor decisivo en el momento del evento.

PULSO DE SIRIO

Ya se está acumulando la energía para el portal de ascensión. El pulso de Sirio a principios de julio fue mucho más fuerte de lo esperado, y la afluencia masiva de energía desencadenó incluso un pequeño cambio polar. Sorprendentemente, el pulso de Sirio del 7 de julio desencadenó un acontecimiento inesperado, cuando una parte de la clave multidimensional de la nueva Tierra ya se había transmitido desde el Absoluto. Esto facilitará considerablemente los planes futuros para la liberación planetaria.

También, poco después del 7 de julio, aumentó drásticamente la energía del sistema estelar de Sirio en un 700% hasta estabilizarse en un nivel más manejable del 250%. Los sirios participan ahora de forma mucho más directa en la liberación planetaria con su flota de naves nodriza, colocadas estratégicamente dentro del sistema solar y alrededor de la Tierra.

Los pleyadianos y otras razas estelares han comenzado a crear una red esmeralda a lo largo del sistema solar y, posteriormente, también dentro de la red de Agartha. Esta red ayudará a canalizar la enorme energía del portal de ascensión. Esta red se completará el 9 de agosto, en el momento del trígono entre Plutón y la galaxia M-87.

DOS NODOS

Las familias de la nobleza negra controlan la superficie del planeta a través de dos nodos oscuros principales. El nodo sionista gestiona a la derecha política mundial y está arraigado en Israel y, a través de Epstein y operaciones similares, controla a los políticos y mantiene en marcha la maquinaria bélica.

El nodo oscuro comunista está arraigado en China, controla las operaciones de programación de la mente llamada ‘progresista’ y dirige el flujo de inmigración ilegal. El nodo comunista gestiona la izquierda política a nivel mundial.

La mayoría de la población de la superficie tiende a gravitar hacia uno de ambos nodos, según su configuración psicológica, y aprende a odiar al nodo opuesto. Por lo tanto, la mayor parte de la población se ve atrapada en conflictos ideológicos sin sentido.

Es muy probable que comience a desmoronarse toda esta estructura a través de la exposición de la operación de chantaje de Epstein, Éste podría ser el punto de entrada para que comiencen las operaciones físicas de las Fuerzas de la Luz.

https://2012portal.blogspot.com

Desde la invasión de los arcontes en 1996, una oscuridad masiva y anomalías han penetrado la Tierra. Después del 96, la gente perdió parcialmente la conexión con su alma; ésta es una de las razones de la decadencia de nuestra sociedad, y ha provocado un desequilibrio y un caos generalizado.

Energía taquiónica. El taquión es la primera partícula creada en el momento del big bang; está directamente conectada a la Fuente. Es la fuerza más poderosa para armonizar todo lo existente. Las fuerzas oscuras han bloqueado la llegada de taquiones a la Tierra a nivel de la ionosfera, y la tecnología Haarp bloquea la llegada de taquiones. Los seres humanos necesitan taquiones para sentirse bien.

https://tachyonetvie.blogspot.com/2025/07/notes-from-cobra-workshop-june-26-2025.html

NOTICIAS

Tailandia responde al llamado de Trump para poner fin al conflicto con Camboya ,https://actualidad-rt.com/actualidad/559055-tailandia-responde-llamamiento-trump-poner-fin-conflicto

responde al llamado de para poner fin al conflicto con ,https://actualidad-rt.com/actualidad/559055-tailandia-responde-llamamiento-trump-poner-fin-conflicto El escenario de Mad Max está más cerca que nunca según Mike Adams .https://www.brighteon.com/92660043-4389-4be7-b2b0-2106139ddeaf

está más cerca que nunca según .https://www.brighteon.com/92660043-4389-4be7-b2b0-2106139ddeaf De Epstein a la deuda exponencial, señales de un sistema que se desmorona según Chris MacIntosh .https://www.theburningplatform.com/2025/07/25/from-epstein-to-exponential-debt-signs-of-a-system-unraveling/

a la deuda exponencial, señales de un sistema que se desmorona según .https://www.theburningplatform.com/2025/07/25/from-epstein-to-exponential-debt-signs-of-a-system-unraveling/ P utin publica un dossier de 1400 páginas. Obama fabricó el russiagate para enterrar el pizzagate.https://amg-news.com/bombshell-putin-releases-1400-page-dossier-obama-fabricated-russiagate-to-bury-pizzagate-the-collapse-has-begun-video/

publica un dossier de 1400 páginas. fabricó el russiagate para enterrar el pizzagate.https://amg-news.com/bombshell-putin-releases-1400-page-dossier-obama-fabricated-russiagate-to-bury-pizzagate-the-collapse-has-begun-video/ Klaus Schwab , acusado de malversación de fondos y comportamiento inapropiado tras más de 50 años al frente del Foro de Davos .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=257516

, acusado de malversación de fondos y comportamiento inapropiado tras más de 50 años al frente del Foro de .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=257516 Musk ordenó desconectar Starlink en medio de la fallida contraofensiva ucraniana.https://esrt.press/actualidad/558946-reuters-musk-ordeno-desconectar-starlink-contraofensiva-ucraniana

ordenó desconectar Starlink en medio de la fallida contraofensiva ucraniana.https://esrt.press/actualidad/558946-reuters-musk-ordeno-desconectar-starlink-contraofensiva-ucraniana «Duermen uno al lado del otro»: funcionarios de Kiev hablan de un vínculo insólito entre Zelenski y su asesor.https://esrt.press/actualidad/558916-duermen-uno-lado-otro-vinculo-inusual-zelenski-yermakhttps://esrt.press/actualidad/558916-duermen-uno-lado-otro-vinculo-inusual-zelenski-yermak

hablan de un vínculo insólito entre y su asesor.https://esrt.press/actualidad/558916-duermen-uno-lado-otro-vinculo-inusual-zelenski-yermakhttps://esrt.press/actualidad/558916-duermen-uno-lado-otro-vinculo-inusual-zelenski-yermak EEUU afirma que los cárteles mexicanos estarían lavando anualmente 44.000 millones de dólares.https://noticiaslatam.lat/20250724/eeuu-afirma-que-los-carteles-mexicanos-estarian-lavando-anualmente-44000-millones-de-dolares-1164760578.html

estarían lavando anualmente 44.000 millones de dólares.https://noticiaslatam.lat/20250724/eeuu-afirma-que-los-carteles-mexicanos-estarian-lavando-anualmente-44000-millones-de-dolares-1164760578.html México y Brasil muestran interés en estrechar su lazo económico.https://noticiaslatam.lat/20250727/no-podria-haber-mejor-oportunidad-mexico-y-brasil-muestran-interes-en-estrechar-su-lazo-economico-1164794386.html

y muestran interés en estrechar su lazo económico.https://noticiaslatam.lat/20250727/no-podria-haber-mejor-oportunidad-mexico-y-brasil-muestran-interes-en-estrechar-su-lazo-economico-1164794386.html Según el coronel Douglas Macgregor, Trump no está al mando y no es el mismo hombre.- Sugiere que Trump está recibiendo argumentos de sus asesores y lo acusó de tener megalomanía, actuando por ego personal en lugar de por estrategia. Según el orador, Trump cree erróneamente que su personalidad y sus relaciones pasadas con Putin podrían influir en las decisiones de Rusia, pero esto es más complicado.https://www.youtube.com/watch?v=uBlXv8Rhz8E

