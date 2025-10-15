Miski Liu Suria

Esto parece una película de ciencia ficción, pero hay mucho movimiento subterráneo.

Limpieza mundial

Movilización

Redadas secretas

Focos de resistencia

Tormenta silenciosa

Enfrentamientos tácticos

Onda de choque financiera

Están cosiendo cada costura

Esto no es un colapso todavía

Empiezan a fluctuar algunas monedas

Una operación mundial secreta para desmontar redes del lado oscuro, con redadas en centros financieros y rutas de contrabando en todo el mundo, ha sido revelada por Ehan White de Gazetteller. Todo esto se presenta como parte de un plan de liberación mundial y un reinicio del sistema en su fase final de ejecución. Es decir, que se está introduciendo poco a poco el sistema financiero cuántico QFS.

El artículo describe una operación mundial secreta que ya estaría en marcha según el autor. Habla de una movilización masiva, de la activación de la red cuántica y de incursiones secretas en todo el mundo. Se dice que están operando fuerzas de inteligencia a través de continentes, realizando redadas silenciosas contra infraestructuras críticas.

Según el artículo, facciones del lado oscuro están respondiendo con ciberataques, incendios provocados, manipulación mediática, etc. El artículo insiste en que muchas operaciones están en su fase final de sincronización mundial, y que cuando “caiga el disparador”, todo será instantáneo, pero preparado desde hace años.

¿Qué es lo que frena todavía la escalada completa? Aún están en proceso de convergencia todas las operaciones. Aún no ha llegado a cero el tiempo. La sincronización de nodos para el EBS debe alcanzar una coincidencia mundial casi perfecta, porque una sola desalineación podría fracturar el lanzamiento. Aún están activos algunos focos de resistencia.

Se deben reequilibrar los recursos tácticos desde los teatros más tranquilos a las zonas activas. Deben estar preparados los tribunales y todo debe estar a prueba de balas si se hace público. Por eso todavía no hay nada importante en las portadas. Están cosiendo cada costura, descubriendo cada nudo oculto y alineando las últimas fichas del dominó.

Está listo el escenario. Aún no se encienden las luces, pero arde entre bastidores. Estas operaciones no son fantasías. No las verás en los periódicos, pero ya están ocurriendo en todos los sectores: financieros, fronteras, nodos de mando, redes de detenidos, comunicaciones. Cuando suene el gatillo, parecerá instantáneo, pero han pasado años en movimiento.

OPERACIONES

En Europa , redadas pequeñas pero de gran impacto tienen como objetivo centros de datos en Fráncfort, Viena y Zúrich , que se cree que almacenan cuentas no registradas y bóvedas digitales de élite.

, redadas pequeñas pero de gran impacto tienen como objetivo centros de datos en y , que se cree que almacenan cuentas no registradas y bóvedas digitales de élite. En África , fuerzas subsidiarias respaldadas por la coalición están aislando nodos en Camerún y el Congo , y están siendo desmontados puntos de control de cobalto , litio y tierras raras.

, fuerzas subsidiarias respaldadas por la coalición están aislando nodos en y el , y están siendo desmontados puntos de control de , y tierras raras. En el Pacífico se rastrean e interceptan rutas marítimas utilizadas por buques clandestinos que transportan contrabando, información de inteligencia o equipos de extracción.

se rastrean e interceptan rutas marítimas utilizadas por buques clandestinos que transportan contrabando, información de inteligencia o equipos de extracción. En Singapur y Tokio se están activando configuraciones discretas: no se trata de lanzamientos públicos, sino de nodos paralelos que se replican, se prueban y reciben micro-transacciones.

y se están activando configuraciones discretas: no se trata de lanzamientos públicos, sino de nodos paralelos que se replican, se prueban y reciben micro-transacciones. Se están vaciando gradualmente bóvedas de oro en lugares secretos. Convoyes nocturnos transportan metales preciosos bajo escolta, por rutas remotas. Las élites lo sabían y se movieron algunos, pero no todos.

en lugares secretos. Convoyes nocturnos transportan metales preciosos bajo escolta, por rutas remotas. Las élites lo sabían y se movieron algunos, pero no todos. Se están produciendo impagos leves. A algunos países se les permite retrasar el pago de sus bonos, y se acuerda discretamente la suspensión de intereses a puerta cerrada. Se están agrandando las grietas en los mercados de la deuda. Algunas monedas empiezan a fluctuar. Esto no es un colapso todavía; es la configuración previa al colapso.

FRONTERAS

Continúa la guerra fronteriza y va en aumento. Se han repelido grupos de infiltración a lo largo de Tejas, Nuevo México y Arizona. Las fuerzas de la coalición operan en unidades mixtas utilizando drones y sensores para localizar corredores de cruce.

Se están cartografiando los sistemas de túneles con georradar y se están neutralizando uno por uno. Muchos túneles se están sellando mediante microcargas implosivas que los derrumban desde dentro sin grandes explosiones externas, lo que minimiza la detección por parte de civiles.

Se está rastreando a las unidades disidentes del cártel. Están siendo cercadas y arrestadas discretamente algunas células durmientes cerca de las ciudades fronterizas. Otras, que intentan incursiones forzadas, se enfrentan a contraataques aéreos y terrestres inmediatos. Pero aún no es un campo de batalla abierto. Es de baja intensidad, quirúrgico y estratificado.

COMUNICACIONES

Se prueba a diario la red de anulación del sistema de transmisión. Se prueban protocolos de enlace de señales entre países, bucles de retransmisión satélite-tierra y capas de cifrado con resistencia cuántica. Algunos países informan de interrupciones inexplicables en la red que duran segundos; se trata de simulacros. Se sincroniza gradualmente entre continentes la red troncal de anulación .

Se están realizando simulacros de apagón locales en pueblos pequeños: parpadean las luces, desaparece la radio durante segundos y se activan brevemente los canales de emergencia. Los ciudadanos podrían ignorarlo, pero son ensayos técnicos: pruebas de estrés de rutas de conmutación y enrutamiento alternativo a través de nodos cuánticos.

Se está alineando la comunicación con células aisladas. Se están probando y mapeando redes en malla, ráfagas cifradas y enlaces satelitales de respaldo. Se están construyendo rutas redundantes en cada región en preparación para el EBS.

https://gazetteller.com/emergency-update-massive-military-mobilization-in-progress-gitmo-overflowing-border-explosions-escalate-secret-raids-expand-worldwide-trump-preps-mundial-broadcast-as-quantum-grid-activat

CISNE BLANCO

Ha estallado una tormenta silenciosa. La coalición ha lanzado una limpieza mundial a gran escala. La operación Cisne Blanco está ahora en plena actividad: una campaña coordinada y multicontinental destinada a desmontar los últimos pilares del sistema del lado oscuro. Bajo el mando directo de la coalición y protegida por equipos de integración del QFS, la operación abarca incautaciones financieras, interdicciones de guerra biológica y contraataques psicológicos que están transformando la estructura del poder mundial.

Los medios no lo cubrirán, pero los muros se están derrumbando. Casi termina el silencio antes de la tormenta. Se derrumba la infraestructura de control, se están borrando las redes de engaño y se ha cortado el corazón financiero del lado oscuro. Está en marcha la operación Cisne Blanco, y nada puede detener lo que viene después.

OPERACIÓN SANDMAN

Onda de choque financiera.- Más de cien naciones han lanzado un ataque coordinado para desencadenar un reajuste monetario mundial, según Medeea Greere. Cuando se tome esta decisión, se desplomaría el dinero fiduciario de la noche a la mañana. Esto no es una teoría económica. Es una guerra financiera mundial estratégica y coordinada.

Las acciones se desploman tras las acusaciones de Trump contra China de cometer un «acto económicamente hostil».

https://www.zerohedge.com/markets/fight-end-china-escalates-trade-war-sanctions-port-fees

La operación Sandman sería la culminación de años de diplomacia y revuelta silenciosa. Más de cien naciones han acordado en secreto detonar los cimientos financieros de la supremacía occidental. ¿Su arma? El abandono. Cada nación se ha comprometido a cesar todo comercio importante en dólares, redirigiendo la liquidación hacia el oro, las monedas nacionales o nuevos marcos de activos digitales. No necesitarán disparar ni una sola bala. Simplemente alejarse.

Si los principales productores de petróleo dejan de exigir dólares por el crudo, la demanda del petrodólar desaparece de la noche a la mañana, junto con su valor artificial. Para eso está diseñada la operación Sandman. Es una detonación limpia: destruir la demanda y dejar que la inflación termine el trabajo. Esto es una bomba nuclear monetaria, y ya está encendida la mecha.

Ahora, con Sandman activado, se informa que Trump prepara un contraataque financiero mediante el restablecimiento de una moneda respaldada por oro, el lanzamiento de un dólar soberano, y cortar los lazos con los sistemas bancarios mundialistas. No se excluye declarar la ley marcial económica si es necesario, porque ya no se trataría de tasas de interés e inflación, sino de supervivencia nacional. El objetivo de Trump es destruir el cártel del banco central, restaurar el dinero constitucional y reconstruir la economía desde las cenizas.

https://amg-news.com/gcr-intel-dossier-financial-shockwave-report-operation-sandman-ignited-100-nations-launch-coordinated-strike-to-collapse-the-dollar-trigger-mundial-currency-reset

CONTROL

Ismael Pérez sostiene que la alianza entre la élite humana y grupos alienígenas regresivos trajo tecnologías como inteligencia artificial avanzada y dispositivos de control de la conciencia, usados para alimentar sistemas de opresión planetaria y manipulación de líneas de tiempo. Los ejemplos incluyen el uso de la tecnología ‘acordio’ para manipular la economía y el ocultamiento de energía libre o tecnologías curativas.

Desde 2016, la coalición ha estado desmontando las redes físicas y energéticas del Grupo Octágono, con el apoyo de razas galácticas como los arcturianos y pleyadianos. Según Ismael Pérez, se ha limpiado el 90% de las bases subterráneas del Grupo Octágono y sus líderes no humanos estarían bajo custodia. Esta lucha se presenta como un proceso multidimensional y gradual, para evitar un caos energético planetario y permitir el despertar masivo.

El Grupo Octágono se describe como la élite oculta que ha dominado la Tierra durante siglos, compuesta por ocho ramas que abarcan finanzas, religión, cultura, política, ciencia, medios, militar y magia. Se afirma que este grupo opera tanto a nivel terrestre como interdimensional, aliado con razas alienígenas regresivas de Orión y antiguas dinastías humanas.

Ismael Pérez afirma que, hasta 2018-2020, el CERN estuvo bajo control del Grupo Octágono en Suiza, utilizando tecnología alienígena para experimentación energética y manipulación de portales, pero que pasó al control de la coalición en 2020. Vincula la ubicación del CERN y del Banco de Pagos Internacionales en un mismo sitio como evidencia de esta conspiración. También destaca la importancia del despertar interior y la liberación energética de la humanidad, insistiendo en que la batalla es sobre todo de conciencia y soberanía interna más que militar.

REAJUSTE PLANETARIO

En 2025 se han logrado avances significativos en diversos aspectos de la ascensión. Este año ha servido para sentar bases más sólidas para el futuro desarrollo y evolución de la vida en la nueva Tierra, estableciendo una base sólida para el desarrollo y la evolución futuros. Muchos seres humanos en ascenso están experimentando la realización de sueños largamente acariciados durante este tiempo. Esto marcó la conclusión de capítulos kármicos pasados en la vida.

En las últimas 24 a 48 horas, ha fluido energía purificadora a nuestro campo terrestre, activando el chakra corona. Esta afluencia de energía superior podría despertar dolor corporal, provocando diversos síntomas como náuseas, hinchazón, fatiga, confusión mental, presión, sensación de vacío, mareos, ansiedad, dolor de cadera o lumbar, desajuste del sistema nervioso y antojo de azúcar, carbohidratos o sustancias.

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones. Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio.)

—————————————————————————————————————-

Monos ladrones



Dropping 3 bananas to pick up 2 is Monkey business 😂 pic.twitter.com/POiBHDWPxS — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) October 13, 2025

Los padres de un cisne negro llevaron a su bebé cisne a la orilla para buscar ayuda humana. Finalmente, la gente ayudó al pequeño cisne a liberarse de las ataduras de las cuerdas finas, y el cisne pió en agradecimiento.

The parents of the black swan drove the baby swan to the shore to seek human help. Finally, people helped the little swan get rid of the shackles of thin lines, and the swan chirped to express their gratitude. pic.twitter.com/vt6SWcPVkJ — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) October 13, 2025

LOS ANIMALES NO ESTÁN POR DEBAJO DE NOSOTROS… (Son guardianes de frecuencia). Leones, delfines, elefantes… no solo «nacieron» aquí. Fueron sembrados por razas crísticas avanzadas hace más de 550 millones de años como guardianes de la red de frecuencia de la Tierra. Las ballenas estabilizan los campos sonoros planetarios. Los elefantes anclan las redes de memoria. Las aves alinean los armónicos solares. Los animales llevan códigos fuente originales, mientras que la mayoría de los humanos los han olvidado. Tu perro no es «solo una mascota». En realidad, podría estar más alineado espiritualmente que tú, y no necesita ayahuasca para acceder a su intuición. Los animales nunca fueron destinados a ser conquistados. Son maestros de lealtad, presencia y recuerdo. PERRO es DIOS escrito al revés. Deja que eso aterrice. La invitación no es dominación, es comunión. Camina con ellos con reverencia. Escucha profundamente. Porque han estado tratando de despertarnos todo el tiempo.

ANIMALS ARE NOT BELOW US..

(They are frequency guardians)



– Lions, dolphins, elephants… they weren’t just “born” here.



– They were seeded by advanced Christic races over 550 million years ago as guardians of Earth’s frequency grid.



– Whales stabilize planetary sound fields.… pic.twitter.com/r3HcXtOzbE — 🧬Maxpein🧬 (@maximumpain333) October 10, 2025