«Aparenta ser débil cuando eres fuerte, y ser fuerte cuando eres débil» dijo Sun Tzu.

Metamorfosis global

Crisis mundial

Transmutación

Evento cósmico

Punto de ignición

Guía de ascensión

Despertar colectivo

Renovación mundial

Próximo destello solar

Crecimiento espiritual

“ Evento X de policrisis”

Nuevo reino de realidad

Despertar de la conciencia

Proceso de cambio mundial

Frecuencias de luz refinadas

Se avecina una gran tormenta

En el umbral de un nuevo mundo

Un evento cósmico masivo cambiará a la humanidad para siempre, dice Kerry K. Prepárense para el colapso de la matrix falsa. Kerry cree que la realidad en la que nos encontramos es un sistema de réplicas controlado por los arcontes, una clase de seres energéticos parecidos a los ángeles, pero caídos, que mantienen la matrix falsa creando separación, miedo y control, porque son incapaces de crear por sí mismos y sólo pueden confiar en la creatividad humana para mantener el sistema en funcionamiento.

Por el contrario, la matrixdivina es el plano creativo original del universo, que representa la energía orgánica, la armonía y el amor. El objetivo de la humanidad es devolver la matrix divina a la realidad y alcanzar el cielo en la tierra, y cada uno encarna esta misión de una manera única. El amor propio es la capacidad de afrontar tu verdadero yo. Sólo reconociendo el dolor presente puedes conectar con tu yo superior y alcanzar la verdadera sanación.

Los seres humanos somos a la vez participantes pasivos y almas que elegimos activamente experimentar la matrix falsa para romper las limitaciones a través del despertar y regresar a la matrix sagrada. Los seres humanos tenemos una percepción limitada, ya que sólo podemos experimentar menos del 1% del espectro visible, y perdemos fácilmente la conexión con nuestro verdadero ser cuando nos alteramos.

A su juicio, la humanidad se encuentra en vísperas de una gran transformación, y el destello solar se convertirá en un catalizador que la impulsará de regreso a su origen divinos y logrará una renovación integral de su cuerpo, mente y espíritu. También predice que habrá una actividad solar muy fuerte, cuya energía provocará un salto en la conciencia colectiva de la humanidad.

Cree que esto no será un evento catastrófico, sino el comienzo de la evolución humana. A su juicio, este evento ocurriría a más tardar en 2040, pero sería más probable que ocurriera a principios de la década de 2030. No se puede determinar el momento exacto, porque la ascensión es una realidad creada colectivamente.

Ese gran destello solar no sería nuestro fin, sino nuestro comienzo. Provocará la ascensión y activará el potencial superior de la humanidad. Después de la experiencia de ascensión, el cuerpo humano volverá a su estado óptimo que sería de unos 32 años para los hombres y de unos 29 años para las mujeres. El cuerpo recuperará la capacidad de regenerarse, y tendrá una vida útil mucho más prolongada y será más saludable y simétrico.

El verdadero crecimiento espiritual no consiste en escapar de la realidad ni en utilizar la mente para imaginar el mundo de cinco dimensiones, sino en estar enraizado en el presente, afrontar el propio dolor y nuestras propias limitaciones y lograr la autocuración desde la verdad. Kerry destaca la importancia de experimentar y sentir la energía, animando a la gente a liberarse de las limitaciones de las viejas enseñanzas espirituales y a conectarse directamente con su propio potencial divino del 99,9%.

CAOS INTERNO

Se avecina una gran tormenta, según el Consejo Pleyadiano de la Luz a través de Chellea Wilder.– Esta tormenta simboliza no sólo las fuerzas externas que pueden impactar en nuestra vida, sino también las luchas internas que enfrentamos al transitar estos tiempos difíciles. Sin embargo, hay un rayo de esperanza y una profunda verdad en medio del caos y la turbulencia: saber que el poder de la luz reside en nuestro interior.

El caos que ha estallado en la Tierra se ha convertido en un poderoso catalizador del despertar colectivo de la humanidad. Este periodo tumultuoso está sirviendo como detonante para que mucha gente confronte sus aspectos más oscuros. Esta confrontación no es fácil, ya que implica a menudo afrontar miedos profundos, traumas no resueltos y creencias arraigadas que ya no contribuyen a nuestro bien mayor. Sin embargo, puede comenzar la verdadera sanación y el crecimiento a través de este proceso de confrontación.

Al observar el caos que se despliega en el escenario mundial, es crucial reconocer que esta agitación externa refleja el caos espiritual que existe en el interior de mucha gente. Cada instancia de discordia y agitación externa es una manifestación de la lucha interna que enfrentan las personas.

Este caos interno está disolviendo creencias y patrones de comportamiento obsoletos que han estancado a mucha gente en su camino evolutivo. A medida que comienzan a disolverse estas viejas costumbres, se arraigan nuevas formas de ser, allanando el camino para que entre en tu vida un mayor cariño, alegría y abundancia.

Urano está ahora en Géminis y se avecinan grandes cambios en los próximos meses.

Los científicos crean ADN humano sintético desde cero, jugando a ser Dios según Michael Snyder.

«Nunca habíamos visto a la ciencia tan manipulada», afirma un científico en la televisión pública alemana.

"Nuestros líderes son escoria de baja estofa, que hacen cosas feas" según RedPillMediaX.

El libro de Enoc, prohibido por el Vaticano, revela la verdad que la Iglesia ha pasado siglos enterrando.

El 99% de la gente cree que este mundo es sólido, físico y real, pero todo lo que ves, tocas y experimentas es sólo una proyección, una ilusión sensorial codificada por frecuencia. Vivimos dentro de un simulacro, un reino energético muy programado donde la luz, el sonido, los números y los símbolos conforman la arquitectura de nuestra realidad. No ves el código, pero vives dentro de él según MatrixMischief.

OPINIONES

El absurdo es tu amigo. Además de reconectar con la Fuente, parte de nuestra lección como Uno es aprender a reírnos de nosotros mismos, de lo ridículo de algunas cosas.

Según Sierra el lado oscuro nunca tuvo la intención de desaparecer en silencio. Saben que están acorralados y condenados, pero seguirán haciendo todo lo posible para sembrar el caos y la confusión al salir.https://stargatenewsletter.blogspot.com/2025/07/distractions-look-here-not-there.html

el lado oscuro nunca tuvo la intención de desaparecer en silencio. Saben que están acorralados y condenados, pero seguirán haciendo todo lo posible para sembrar el caos y la confusión al salir.https://stargatenewsletter.blogspot.com/2025/07/distractions-look-here-not-there.html Frecuencias de luz cada vez más refinadas hacen que se reajuste nuestro sistema nervioso y se abra nuestro centro cardíaco para abarcar el amor que anima toda la existencia. No crees resistencia aferrándote a construcciones obsoletas de ti mismo, dice Bennett Ross .https://bennettleeross.com/spirituality/elegant-compositions-eloquently-conveying-esoteric-concepts-174/

hacen que se reajuste nuestro sistema nervioso y se abra nuestro centro cardíaco para abarcar el amor que anima toda la existencia. No crees resistencia aferrándote a construcciones obsoletas de ti mismo, dice .https://bennettleeross.com/spirituality/elegant-compositions-eloquently-conveying-esoteric-concepts-174/ “No nos salvarán” dice Kabamur .- Estamos ganando todo lo que estamos a punto de recibir. Este mundo se volverá más caótico y parecerá más oscuro justo antes del cambio, como siempre han dicho los pleyadianos. Perderán la esperanza y maldecirán la luz aquellos que no tienen conciencia espiritual y una mayor comprensión de lo que está sucediendo, pero todo valdrá la pena.https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/1942579637424726490

.- Estamos ganando todo lo que estamos a punto de recibir. Este mundo se volverá más caótico y parecerá más oscuro justo antes del cambio, como siempre han dicho los pleyadianos. Perderán la esperanza y maldecirán la luz aquellos que no tienen conciencia espiritual y una mayor comprensión de lo que está sucediendo, pero todo valdrá la pena.https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/1942579637424726490 Ismael Pérez predice un punto de i gni ción próximo que incluiría un apagón mundial, filtraciones masivas de datos, transmisiones de emergencia y tribunales públicos que expondrán crímenes contra la humanidad, pero afirma que la humanidad está en una trayectoria positiva hacia la liberación, la sanación global y la unión a una comunidad galáctica. También describe tecnologías avanzadas capaces de manipular el tiempo, la memoria y la conciencia, utilizadas por ambos bandos.https://www.youtube.com/watch?v=YqphPh5gxSM

predice un próximo que incluiría un apagón mundial, filtraciones masivas de datos, transmisiones de emergencia y tribunales públicos que expondrán crímenes contra la humanidad, pero afirma que la humanidad está en una trayectoria positiva hacia la liberación, la sanación global y la unión a una comunidad galáctica. También describe tecnologías avanzadas capaces de manipular el tiempo, la memoria y la conciencia, utilizadas por ambos bandos.https://www.youtube.com/watch?v=YqphPh5gxSM N uevo reino .- Según Kejraj , el despertar que continúa desarrollándose en la Tierra trata sobre la ascensión de la humanidad a un nuevo reino de realidad. Es el cambio que lo está transformando todo. Estás en el umbral de un nuevo mundo y del nuevo ser humano en el que te estás convirtiendo. Ha llegado el momento de que la humanidad trascienda las ilusiones de la matrix, mediante la conciencia espiritual y el regreso a nuestra esencia divina que aguarda en el corazón, y trascienda el mundo de división, carencia y limitación, hacia un nuevo reino de unidad, abundancia, potencial ilimitado y libertad divina.https://eraoflight.com/2025/07/08/the-awakening-mass-arrests-new-realm/

.- Según , el despertar que continúa desarrollándose en la Tierra trata sobre la ascensión de la humanidad a un nuevo reino de realidad. Es el cambio que lo está transformando todo. Estás y del nuevo ser humano en el que te estás convirtiendo. Ha llegado el momento de que la humanidad trascienda las ilusiones de la matrix, mediante la conciencia espiritual y el regreso a nuestra esencia divina que aguarda en el corazón, y trascienda el mundo de división, carencia y limitación, hacia un nuevo reino de unidad, abundancia, potencial ilimitado y libertad divina.https://eraoflight.com/2025/07/08/the-awakening-mass-arrests-new-realm/ Una camarilla desesperada planea un evento X de policrisis según Benjamin Fulford.- La mafia está sumida en el pánico total porque ya no funcionan sus viejos trucos para manipular a la gente mediante el control mental basado en el trauma. Así que ahora planean intensificar la situación con una especie de policrisis masiva. Así es como intentarán evadir la justicia. Como necesitan controlarnos con miedo, están planeando un evento X. La idea es hacerlo tan abrumador que la gente vuelva a doblegarse ante una dictadura maoísta. También podemos esperar múltiples intentos de provocar guerras, desastres naturales, cierres de bancos, brotes de enfermedades, etc. Esperemos que fracasen.https://benjaminfulford.net/desperate-cabal-planning-event-x-polycrisis/

NOTICIAS

Un informante del Mossad revela que Epstein está vivo en Israel y chantajea a políticos.https://rumble.com/v6v90dl-mossad-insider-reveals-epstein-is-alive-in-israel-and-blackmailing-u.s.-pol.html

está vivo en y chantajea a políticos.https://rumble.com/v6v90dl-mossad-insider-reveals-epstein-is-alive-in-israel-and-blackmailing-u.s.-pol.html La tormenta tropical Chantal provocó inundaciones repentinas en Carolina del Norte , con más de 35 cm. de lluvia en algunas zonas.https://www.youtube.com/watch?v=z2i-63IusN4

, con más de 35 cm. de lluvia en algunas zonas.https://www.youtube.com/watch?v=z2i-63IusN4 Trump , expresó su decepción con su homólogo ruso, Vladímir Putin , acusándolo de decirle tonterías sobre la resolución del conflicto en Ucrania .https://esrt.press/actualidad/557089-nos-echa-mierda-trump-declara-descontento-putin

, expresó su decepción con su homólogo ruso, , acusándolo de decirle tonterías sobre la resolución del conflicto en .https://esrt.press/actualidad/557089-nos-echa-mierda-trump-declara-descontento-putin El FBI ha iniciado investigaciones sobre John Brennan y James Comey .https://twitter.com/dotconnectinga/status/1942715806506234102?t=2kyDQLPla5D9xAcyaz6QdA&s=09

y .https://twitter.com/dotconnectinga/status/1942715806506234102?t=2kyDQLPla5D9xAcyaz6QdA&s=09 El caso Epstein no ha terminado, según Sierra. Estamos presenciando una estrategia engañosa cuando el lado oscuro se deja llevar por una falsa sensación de seguridad. Se está fabricando el consentimiento para la publicación completa de los archivos.https://operationdisclosureofficial.com/2025/07/09/sierras-stargate-newsletter-fbi-investigates-brennan-and-comey/

ORIENTE MEDIO

El ejército israelí admite por primera vez que Irán alcanzó sus sitios militares.https://esrt.press/actualidad/557074-ejercito-israeli-admite-primera-vez-iran-alcanzar-sitios-militares

admite por primera vez que alcanzó sus sitios militares.https://esrt.press/actualidad/557074-ejercito-israeli-admite-primera-vez-iran-alcanzar-sitios-militares Trump está cerca de lograr un alto el fuego en Gaza y una paz duradera en Oriente Medio.https://operationdisclosureofficial.com/2025/07/09/clandestine-trump-is-close-to-securing-a-ceasefire-in-gaza/

ECONOMÍA

Los mercados lucen bien, pero el crecimiento económico no, según Wealthion.https://www.youtube.com/watch?v=WHNvqUdpvmA

El oro supera al euro mientras los bancos centrales se preparan para la crisis del dólar según ITM Trading.https://www.youtube.com/watch?v=lQrVz8eshHM

supera al mientras los bancos centrales se preparan para la crisis del según ITM Trading.https://www.youtube.com/watch?v=lQrVz8eshHM Los malos han perdido el control del oro . La plata y el platino serán los siguientes según Terry Lynch .https://www.youtube.com/watch?v=B6ElWvQa1Ts

. La y el serán los siguientes según .https://www.youtube.com/watch?v=B6ElWvQa1Ts EEUU impone un arancel del 25% a Japón y Corea del Sur .https://x.com/BRICSinfo/status/1942259417891602928

y .https://x.com/BRICSinfo/status/1942259417891602928 Trump impone un arancel del 50% al cobre y contempla uno del 200% a las farmacéuticas .https://www.expansion.com/economia/2025/07/08/686d52cfe5fdea9c398b4578.html

impone un arancel del 50% al y contempla uno del 200% a las .https://www.expansion.com/economia/2025/07/08/686d52cfe5fdea9c398b4578.html Trump , anunció que impondrá un arancel del 10% a los productos de los países de los BRICS por ser miembros del bloque.https://esrt.press/actualidad/557092-trump-amenazar-brics-dolar

, anunció que impondrá un arancel del 10% a los productos de los países de los BRICS por ser miembros del bloque.https://esrt.press/actualidad/557092-trump-amenazar-brics-dolar Trump quiere que el Congreso investigue a Powell. ¿Conducirá esto a una auditoría de la Fed?https://rumble.com/v6vwow0-ep-3682a-trump-wants-congress-to-investigate-powell-will-this-lead-to-a-fed.html?e9s=src_v1_ucp_a

EUROPA

Alemania asfixia a sus empresas por rechazar el gas ruso.https://noticiaslatam.lat/20250708/alemania-gasea-a-sus-grandes-empresas-y-las-deja-al-borde-del-colapso-por-rechazar-gas-ruso-1164234026.html

asfixia a sus empresas por rechazar el gas ruso.https://noticiaslatam.lat/20250708/alemania-gasea-a-sus-grandes-empresas-y-las-deja-al-borde-del-colapso-por-rechazar-gas-ruso-1164234026.html Bruselas alerta del «alto riesgo de corrupción» en los contratos públicos de España .https://www.expansion.com/economia/politica/2025/07/08/686d1f50468aeb427e8b457c.html

alerta del «alto riesgo de corrupción» en los contratos públicos de .https://www.expansion.com/economia/politica/2025/07/08/686d1f50468aeb427e8b457c.html Bruselas recorta en 1.100 millones el quinto pago a España por incumplir varios compromisos.https://efe.com/euro-efe/2025-07-07/bruselas-recorta-quinto-pago-fondo-recuperacion-espana/

