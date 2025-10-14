Home / Periodismo Alternativo y de Misterio / Semana crucial

Semana crucial

octubre 14, 2025 9:23 pm

Miski Liu Suria

Los derechos del ser humano no proceden de la generosidad del Estado, sino de la mano de Dios.” Presidente John F. Kennedy.

Disputa por tierras raras

Esta semana es crucial porque el gobierno estadounidense cayó en suspensión de pagos el 30 de septiembre y tiene hasta el 17 de octubre para reunir el dinero antes de quedar excluido del sistema financiero mundial y del comercio con otras naciones, según Benjamin Fulford.

Como prueba de que está sucediendo esto, comenzaron a colapsar el viernes los mercados financieros porque ha terminado el casino fiduciario. Esto ocurrió después de que China anunciara que iba a poner en cuarentena a la economía cortando por completo el suministro de metales de tierras raras. Sin estas tierras raras, se cerraría la industria automovilística, de semiconductores y militar, y China controla el suministro.

Israel, US government and Trump presidency may end this week

MOVIMIENTOS

Según el general Flynn, se está llevando a cabo un ataque cibernético y de comunicaciones coordinado que podría paralizar la red eléctrica, los sistemas bancarios y las redes digitales. La pregunta no es si sucederá, sino quién lo orquestará.

A su juicio, ha comenzado el derribo y los medios ya no controlan la imagen. El mismo sistema que se usa ahora para transferir el caos digital que se utilizará para brindar soberanía digital. Es el comienzo de la libertad económica.

Lo que sucedería probablemente después de un evento de apagón de Cisne Negro, es que podrían caer las criptomonedas, exponiendo el lavado de dinero sucio del lado oscuro y preparando al mercado de valores para el colapso. Para evitar un colapso del mercado y una corrida bancaria, apagarían la energía nuclear, mientras que el sistema de satélites Starlink y SpaceX volvería a encender la energía libre cuántica de Tesla.

Según Mr. Pool, un grupo de trabajo conjunto clasificado ha comenzado a confiscar servidores de la red eléctrica en todo el país. El motivo oficial es el «mantenimiento del software», pero registros internos indican que las compañías eléctricas están utilizando enlaces satelitales no registrados con contratistas privados en Japón y Luxemburgo.

La Fuerza Espacial ha colocado tres nuevos satélites sobre América del Norte, Europa y la cuenca del Pacífico con la tarea principal de anular los transpondedores multimedia heredados cuando se emita la señal maestra. Se está preparando una confrontación escenificada, no para iniciar una guerra real, sino para activar el sistema de transmisión de emergencia y el reinicio financiero mundial. Todas las demostraciones anteriores han sido exitosas. Con estos protocolos de seguridad y equipos de apoyo listos, se prevé una transición fluida con mínimos retrasos o fallos.

RIQUEZA OCULTA

Según Edward Snowden ya está activo el nivel 4-B. El dinar iraquí y el dong vietnamita han entrado en protocolos de revaluación. Lo que se ridiculizó como una conspiración ahora se está desarrollando como una redistribución global de la riqueza. El sistema está armado y el mundo está cambiando.

El nivel 4-B pertenece al pueblo, no a las corporaciones ni a los fondos globales. A los que esperaron a pesar del ridículo. Por una vez, la redistribución fluye hacia abajo, no hacia arriba. La riqueza se traslada a quienes mantuvieron la fe en medio de la oscuridad.

El cambio generacional comienza ahora. Prosperarán las familias, florecerán las comunidades y se romperán las cadenas de pobreza. Esto no es sólo riqueza, es soberanía. Sin embargo se advierte que una gran abundancia puede conllevar un gran engaño, ya que los estafadores inundarán el momento. Protege tus códigos, tu acceso y tu bendición. La vigilancia es supervivencia.

Restored Republic via a GCR as of October 13, 2025

El alcance del fideicomiso de Saint Germain es abrumador. Thomas Lennox habla de una enorme riqueza oculta, valorada en billones de dólares, y de su posible papel en la financiación de reformas financieras mundiales transformadoras como Gesara. No se trata sólo de dinero; se trata de la posibilidad de un cambio en la distribución y gestión de la riqueza a escala mundial. Pero la transformación no se limita a una reestructuración financiera. Lennox describe la transición hacia un sistema financiero cuántico. No se trata de una moneda digital; es un sistema respaldado por activos tangibles como el oro, la plata, el platino y el cobre

Jon Dowling: NESARA, GESARA, and Currency Revaluations Updates with Tom Lennox, October 2025

Según David Lin, el estado actual del mercado financiero mundial se define por dos fuerzas poderosas: el potencial transformador de la inteligencia artificial y el poder adquisitivo sin precedentes del inversor minorista. El oro y la plata se benefician de la incertidumbre general, actuando como refugios tradicionales. Sin embargo, advierte que los metales siguen siendo muy especulativos y sujetos a volatilidad.

NOTICIAS

ECONOMÍA

CURIOSO

Miski Liu Suria

