“Los derechos del ser humano no proceden de la generosidad del Estado, sino de la mano de Dios.” Presidente John F. Kennedy.

Disputa por tierras raras

Riqueza oculta

Semana crucial

Transición fluida

Minerales críticos

Ataque cibernético

Guerra fría mineral

Comienza el derribo

La Paz en Gaza da a luz

Escasez mundial de plata

Vigilancia es supervivencia

China controla el suministro

Se encarecen las tierras raras

Esta semana es crucial porque el gobierno estadounidense cayó en suspensión de pagos el 30 de septiembre y tiene hasta el 17 de octubre para reunir el dinero antes de quedar excluido del sistema financiero mundial y del comercio con otras naciones, según Benjamin Fulford.

Como prueba de que está sucediendo esto, comenzaron a colapsar el viernes los mercados financieros porque ha terminado el casino fiduciario. Esto ocurrió después de que China anunciara que iba a poner en cuarentena a la economía cortando por completo el suministro de metales de tierras raras. Sin estas tierras raras, se cerraría la industria automovilística, de semiconductores y militar, y China controla el suministro.

Los mercados entran en una semana crítica tras la drástica caída del viernes, provocada por la amenaza del presidente Trump de imponer aranceles masivos a China y por el endurecimiento de las normas de exportación de tierras raras.https://finance.yahoo.com/news/trade-tensions-market-volatility-other-170002805.html

MOVIMIENTOS

Según el general Flynn, se está llevando a cabo un ataque cibernético y de comunicaciones coordinado que podría paralizar la red eléctrica, los sistemas bancarios y las redes digitales. La pregunta no es si sucederá, sino quién lo orquestará.

A su juicio, ha comenzado el derribo y los medios ya no controlan la imagen. El mismo sistema que se usa ahora para transferir el caos digital que se utilizará para brindar soberanía digital. Es el comienzo de la libertad económica.

Lo que sucedería probablemente después de un evento de apagón de Cisne Negro, es que podrían caer las criptomonedas, exponiendo el lavado de dinero sucio del lado oscuro y preparando al mercado de valores para el colapso. Para evitar un colapso del mercado y una corrida bancaria, apagarían la energía nuclear, mientras que el sistema de satélites Starlink y SpaceX volvería a encender la energía libre cuántica de Tesla.

Según Mr. Pool, un grupo de trabajo conjunto clasificado ha comenzado a confiscar servidores de la red eléctrica en todo el país. El motivo oficial es el «mantenimiento del software», pero registros internos indican que las compañías eléctricas están utilizando enlaces satelitales no registrados con contratistas privados en Japón y Luxemburgo.

La Fuerza Espacial ha colocado tres nuevos satélites sobre América del Norte, Europa y la cuenca del Pacífico con la tarea principal de anular los transpondedores multimedia heredados cuando se emita la señal maestra. Se está preparando una confrontación escenificada, no para iniciar una guerra real, sino para activar el sistema de transmisión de emergencia y el reinicio financiero mundial. Todas las demostraciones anteriores han sido exitosas. Con estos protocolos de seguridad y equipos de apoyo listos, se prevé una transición fluida con mínimos retrasos o fallos.

RIQUEZA OCULTA

Según Edward Snowden ya está activo el nivel 4-B. El dinar iraquí y el dong vietnamita han entrado en protocolos de revaluación. Lo que se ridiculizó como una conspiración ahora se está desarrollando como una redistribución global de la riqueza. El sistema está armado y el mundo está cambiando.

El nivel 4-B pertenece al pueblo, no a las corporaciones ni a los fondos globales. A los que esperaron a pesar del ridículo. Por una vez, la redistribución fluye hacia abajo, no hacia arriba. La riqueza se traslada a quienes mantuvieron la fe en medio de la oscuridad.

El cambio generacional comienza ahora. Prosperarán las familias, florecerán las comunidades y se romperán las cadenas de pobreza. Esto no es sólo riqueza, es soberanía. Sin embargo se advierte que una gran abundancia puede conllevar un gran engaño, ya que los estafadores inundarán el momento. Protege tus códigos, tu acceso y tu bendición. La vigilancia es supervivencia.

El alcance del fideicomiso de Saint Germain es abrumador. Thomas Lennox habla de una enorme riqueza oculta, valorada en billones de dólares, y de su posible papel en la financiación de reformas financieras mundiales transformadoras como Gesara. No se trata sólo de dinero; se trata de la posibilidad de un cambio en la distribución y gestión de la riqueza a escala mundial. Pero la transformación no se limita a una reestructuración financiera. Lennox describe la transición hacia un sistema financiero cuántico. No se trata de una moneda digital; es un sistema respaldado por activos tangibles como el oro, la plata, el platino y el cobre

Según David Lin, el estado actual del mercado financiero mundial se define por dos fuerzas poderosas: el potencial transformador de la inteligencia artificial y el poder adquisitivo sin precedentes del inversor minorista. El oro y la plata se benefician de la incertidumbre general, actuando como refugios tradicionales. Sin embargo, advierte que los metales siguen siendo muy especulativos y sujetos a volatilidad.

NOTICIAS

Los líderes mundiales firman el acuerdo de paz de Gaza .https://esrt.press/actualidad/568721-lideres-mundiales-firman-acuerdo-paz-gaza

.https://esrt.press/actualidad/568721-lideres-mundiales-firman-acuerdo-paz-gaza Gaza no será reconstruida a menos que sea desmilitarizada.https://www.godlikeproductions.com/forum1/message2828781/pg1?regp=bm9fMTc2MDM4MDYyOQ==

no será reconstruida a menos que sea desmilitarizada.https://www.godlikeproductions.com/forum1/message2828781/pg1?regp=bm9fMTc2MDM4MDYyOQ== Hamás liberó a los veinte cautivos israelíes vivos como parte del acuerdo.https://efe.com/mundo/2025-10-13/israel-hamas-gaza-rehenes-liberacion/

liberó a los veinte cautivos israelíes vivos como parte del acuerdo.https://efe.com/mundo/2025-10-13/israel-hamas-gaza-rehenes-liberacion/ Hamás seguirá ejerciendo temporalmente el control en la Franja de Gaza.https://efe.com/mundo/2025-10-13/trump-viaje-israel-egipto/

seguirá ejerciendo temporalmente el control en la Franja de Gaza.https://efe.com/mundo/2025-10-13/trump-viaje-israel-egipto/ Trump declara que «nunca habrá una tercera guerra mundial«.https://esrt.press/actualidad/568729-trump-nunca-habra-tercera-guerra-mundial

declara que «nunca habrá una tercera guerra mundial«.https://esrt.press/actualidad/568729-trump-nunca-habra-tercera-guerra-mundial Vance dice que Trump está «analizando todas sus opciones» ante la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección que permitiría al presidente desplegar fuerzas con fines policiales.https://www.nbcnews.com/politics/white-house/vance-trump-options-invoke-insurrection-act-national-guard-rcna237060

dice que está «analizando todas sus opciones» ante la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección que permitiría al presidente desplegar fuerzas con fines policiales.https://www.nbcnews.com/politics/white-house/vance-trump-options-invoke-insurrection-act-national-guard-rcna237060 Discurso del presidente Trump ante el Parlamento israelí.- Describió el momento como «el fin de una era de terror y muerte, y el comienzo de una era de fe y paz», declaró el inicio de un nuevo Oriente Medio, elogió a las naciones musulmanas por su cooperación para lograr la paz y visualizó una época dorada.https://youtu.be/Jh-NE0hQyk4

ECONOMÍA

Milei antes de su cita con Trump : «Nos van a salir dólares por las orejas».https://esrt.press/actualidad/568718-milei-cita-trump-salir-dolares-orejas

antes de su cita con : «Nos van a salir dólares por las orejas».https://esrt.press/actualidad/568718-milei-cita-trump-salir-dolares-orejas EEUU rescata a Argentina : el peso rebota, el mercado se tranquiliza y Milei compra tiempo hasta las elecciones.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13591246/10/25/eeuu-rescata-a-argentina-el-peso-rebota-el-mercado-se-tranquiliza-y-milei-compra-tiempo-hasta-las-elecciones.html

: el peso rebota, el mercado se tranquiliza y compra tiempo hasta las elecciones.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13591246/10/25/eeuu-rescata-a-argentina-el-peso-rebota-el-mercado-se-tranquiliza-y-milei-compra-tiempo-hasta-las-elecciones.html Los mercados europeos cierran al alza en medio de la disputa comercial.https://www.cnbc.com/2025/10/13/european-markets-on-mon-oct-13-stoxx-600-dax-cac-ftse.html

El oro alcanzó un récord de $4,099 por la tensión con China .https://finance.yahoo.com/personal-finance/investing/article/gold-price-today-monday-october-13-gold-briefly-hits-a-record-4099-after-china-trade-tensions-escalate-114156836.html

alcanzó un récord de $4,099 por la tensión con .https://finance.yahoo.com/personal-finance/investing/article/gold-price-today-monday-october-13-gold-briefly-hits-a-record-4099-after-china-trade-tensions-escalate-114156836.html El oro podría alcanzar los seis mil dólares la próxima primavera.https://www.zerohedge.com/markets/hartnett-gold-6000-next-spring

podría alcanzar los seis mil dólares la próxima primavera.https://www.zerohedge.com/markets/hartnett-gold-6000-next-spring Trump publicará el informe de inflación para contrarrestar el plan de la Fed de no aplicarle recortes de tasas.https://rumble.com/v707ixo-ep-3750a-China-toma-una-medida-y-Trump-contraataca-los-países-se-desplazan-hacia-la-guerra.html?e9s=src_v1_ucp_a

publicará el informe de inflación para contrarrestar el plan de la Fed de no aplicarle recortes de tasas.https://rumble.com/v707ixo-ep-3750a-China-toma-una-medida-y-Trump-contraataca-los-países-se-desplazan-hacia-la-guerra.html?e9s=src_v1_ucp_a El precio de la plata alcanza un máximo histórico a medida que los inversores se apresuran a buscar refugio seguro.https://finance.yahoo.com/news/silver-just-hit-50-ounce-185211278.html

alcanza un máximo histórico a medida que los inversores se apresuran a buscar refugio seguro.https://finance.yahoo.com/news/silver-just-hit-50-ounce-185211278.html Los fondos indios suspenden la inversión en plata ante una escasez mundial sin precedentes.https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6084609/pg1?regp=bm9fMTc2MDM4MDY2MQ==

suspenden la inversión en ante una escasez mundial sin precedentes.https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6084609/pg1?regp=bm9fMTc2MDM4MDY2MQ== En medio de una crisis histórica, los comerciantes de plata se apresuran a comprar lingotes en Londres .https://www.zerohedge.com/precious-metals/never-seen-anything-it-amid-historic-squeeze-silver-traders-rush-bars-london

se apresuran a comprar lingotes en .https://www.zerohedge.com/precious-metals/never-seen-anything-it-amid-historic-squeeze-silver-traders-rush-bars-london La directora del FMI, Kristalina Georgieva , advirtió que la deuda pública mundial superará el tamaño de la economía mundial dentro de cinco años.https://gazetteller.com/imf-chief-issues-global-debt-warning/

, advirtió que la deuda pública mundial superará el tamaño de la economía mundial dentro de cinco años.https://gazetteller.com/imf-chief-issues-global-debt-warning/ El legendario analista de metales preciosos Mike Maloney argumenta que el mercado inmobiliario y bursátil están a punto de sufrir un colapso aún peor que el de 2008. No se trata de alarmismo, sino de una llamada a la preparación.https://www.youtube.com/watch?v=F-u5lvCeQHk

CURIOSO

En 2001, el ingeniero mecánico australiano John Christie y su amigo electricista Lou Brits crearon un dispositivo capaz de generar 24 kilovatios de electricidad utilizando energía de punto cero .https://www.tiktok.com/@discountqualityproducts/video/7176515193801870635

y su amigo electricista crearon un dispositivo capaz de generar 24 kilovatios de electricidad utilizando energía de .https://www.tiktok.com/@discountqualityproducts/video/7176515193801870635 El rey de las telas.- El lino tiene la frecuencia más alta de todas las telas. En la década de 1900, la gente dormía con lino por una razón: porque el lino tiene la mayor frecuencia de cualquier tela. Es el único tejido que impide la propagación de bacterias.https://x.com/vegastarr/status/1971169308328771616

tiene la frecuencia más alta de todas las telas. En la década de 1900, la gente dormía con lino por una razón: porque el lino tiene la mayor frecuencia de cualquier tela. Es el único tejido que impide la propagación de bacterias.https://x.com/vegastarr/status/1971169308328771616 Un creciente número de descubrimientos arqueológicos anómalos sugiere que pudo haber existido contacto precolombino entre el antiguo Egipto y América , lo que desafía la cronología histórica convencional.https://benjaminfulford.net/beyond-blue-beam-79/

y , lo que desafía la cronología histórica convencional.https://benjaminfulford.net/beyond-blue-beam-79/ El Daily Mail británico publicó un artículo sobre el excientífico de la Nasa, Richard Banduric , quien afirmó que están dispersos por la Tierra billones de pequeños desechos extraterrestres, siendo estudiados en secreto y sometidos a ingeniería inversa por corporaciones.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=259977

, quien afirmó que están dispersos por la Tierra billones de pequeños desechos extraterrestres, siendo estudiados en secreto y sometidos a ingeniería inversa por corporaciones.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=259977 Los contratistas de defensa están bloqueando la divulgación más grande de la historia según Tucker Carlson . ¿Qué tipo de tecnología tienen tanto miedo de que descubramos y en qué tipo de proyectos negros está desapareciendo todo ese dinero? ¿Poseen tecnología de fuera del mundo?https://x.com/TheIntelSCIF/status/1976771076056400305https://operationdisclosureofficial.com/2025/10/11/the-scif-defense-contractors-are-blocking-disclosure/

. ¿Qué tipo de tecnología tienen tanto miedo de que descubramos y en qué tipo de proyectos negros está desapareciendo todo ese dinero? ¿Poseen tecnología de fuera del mundo?https://x.com/TheIntelSCIF/status/1976771076056400305https://operationdisclosureofficial.com/2025/10/11/the-scif-defense-contractors-are-blocking-disclosure/ Según Paul Cudenec, mucha gente muy inteligente pasa su vida ideando teorías sobre por qué nuestra sociedad es como es hoy, pero ninguno de sus análisis se acercará jamás a la verdad si ignora la idea prohibida de que nuestra sociedad está bajo la ocupación de una potencia externa hostil.https://paulcudenec.substack.com/p/the-occupation

