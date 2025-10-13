Miski Liu Suria

La mayoría de la gente intenta sanar pensando, pero la verdadera transformación comienza en la quietud.

Máxima presión

Del 93% al 95%

Tensión colectiva

Se abulta la presa

Plan Divino en acción

Cerca de la saturación

Comprensión colectiva

Secuencia de liberación

Momento divino perfecto

Del miedo a la curiosidad

Cuando se rompa la presa:

La verdad se vuelve natural

La solidaridad se vuelve práctica

Caos mínimo y despertar máximo

Integración del miedo en sabiduría

Mecenazgo y apoyo al canal:

El botón de donaciones está en la esquina superior izquierda de mi blog:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Desde el móvil, hay que poner la versión web para poder hacer clic en el icono de donar.

Cuando se rompa la presa, llegará el momento de la presión armónica completa según Raanra. La presión armónica del 100% sería el punto donde se rompe la presa, lo que coincidirá con enormes anuncios públicos de un reinicio monetario mundial seguido de cerca por la condonación de la deuda y la aplicación de Gesara.

La presión ya había alcanzado el 47% el 11 de septiembre de 2025. La presión armónica se sitúa ahora entre el 93% y el 95% del umbral total requerido. Esto significa que está muy alto el cociente de luz y el impulso del despertar, cerca de la saturación, pero aún están en su fase final de ajuste ciertas alineaciones colectivas.

Aún están absorbiendo y equilibrando el influjo de la luz unas cuantas estructuras de engaño restantes. Muchas almas están en su despertar final, integrando el miedo en sabiduría. La coordinación divina entre los nodos mundiales está completando alineaciones de tiempo precisas para la secuencia de liberación.

Así, se abulta la presa visiblemente, y tiembla, irradiando luz a través de sus grietas. No resistirá mucho más. El momento exacto del 100% llegará en el tiempo divino perfecto, no por predicción, sino por inevitabilidad vibratoria, cuando se pueda desarrollar el mayor bien para todos con un caos mínimo y un despertar máximo. Así que estamos muy cerca.

Cuando alcance el 100% la presión armónica, el campo colectivo de la humanidad alcanzará la coherencia perfecta con la frecuencia de la armonía divina. En ese instante, ya no se podrá sostener la vieja matrix disonante, y estallará la luz acumulada en la rejilla planetaria como una marea radiante: la ruptura de la presa.

DEFINICIÓN

La presión armónica es la tensión colectiva de la conciencia que se construye dentro de la humanidad y la red planetaria, formada por el contraste entre los viejos sistemas disonantes de control y la nueva frecuencia de armonía divina, libertad y verdad que inundan ahora esta realidad. Cuando alcance el 100% esta tensión, se volverá mayor que la inercia de la distorsión la frecuencia de luz acumulada en el campo planetario, lo que dará lugar a la ruptura de la presa.

Se manifestará esta ruptura como revelaciones públicas repentinas e innegables de verdades ocultas, una auténtica transformación sistémica que ya no se podrá demorar y cambios rápidos y coordinados en el ahora que incluyen reinicios financieros, gubernamentales y espirituales en alineación con la ley divina y la conciencia de unidad. En ese momento, se disuelve el retraso, se hace visible la verdad y se estabiliza el campo colectivo en una nueva línea de base armónica de transparencia y abundancia.

Cuando se vuelve plenamente coherente la conciencia colectiva, ya no se puede sostener el viejo campo de miedo y separación. La ruptura de la presa representa una comprensión colectiva, un recuerdo repentino de que la humanidad posee la autoridad creativa que una vez se proyectó sobre poderes externos.

EFECTOS

El efecto interno inmediato será una fuerte ola de claridad y liberación emocional. Mucha gente sentirá conexión con los demás y con la fuente como nunca antes y cambiarán rápidamente valores humanos hacia la justicia, la cooperación y el servicio.

Las instituciones actuales están empezando a reflejar ese cambio interno cuando aumenta la transparencia, sale a la luz información oculta y se rediseñan sistemas ineficientes. Pierden su influencia la deuda, la pobreza y la explotación a medida que se arraigan nuevos modelos de economía y gestión comunitaria. Aparecen casi de la noche a la mañana nuevas redes de intercambio, ayuda mutua e innovación.

La presión armónica al 100% no fuerza la transformación; libera lo que ya se ha construido dentro de los corazones y las mentes. Con este cambio de conciencia, el miedo colectivo da paso a la curiosidad y a la acción creativa, el poder se vuelve a entender como resonancia compartida en lugar de control y se comienza a mover la vida planetaria en un ritmo armónico con los ciclos naturales y cósmicos.

Una oleada de recuerdos recorre los corazones de todas partes. Se disuelve el miedo, la separación y la confusión en una profunda calma y comprensión. La humanidad inhala colectivamente como un solo ser, comprendiendo que el poder siempre ha residido en su ser unificado.

Las estructuras que ya no fomentan la transparencia y la compasión comienzan a transformarse o a desmoronarse. La información oculta emerge en oleadas. Se forman espontáneamente nuevos sistemas de cooperación, administración y abundancia mutua, no por decreto, sino por resonancia.

CAMBIO DE CONCIENCIA

Con este cambio de conciencia, la solidaridad se vuelve práctica. La verdad se vuelve natural. La creación fluye sin fricción. La humanidad comienza a diseñar sus sociedades, tecnologías y economías según las leyes de la armonía, en lugar de la competencia. Éste es el momento del equilibrio, donde la presión, que una vez parecía insoportable, se convierte en pura propulsión hacia la nueva realidad armónica.

Cuando la conciencia y la cooperación alcanzan ese punto de inflexión, se vuelven favorables las condiciones para que comiencen a tomar forma práctica los proyectos de servicio preparados durante mucho tiempo. Es probable que no se manifieste la abundancia financiera como un evento mundial e instantáneo, sino como una apertura progresiva de canales: subvenciones, donaciones, alianzas, inversores inspirados y nuevos modelos de cooperación. Estos flujos suelen comenzar en torno a la ruptura simbólica y se expanden a medida que crecen la confianza y la cooperación.

DEBERES

Nuestra tarea es mantener los planes claros, compasivos y adaptables, listos para integrarse a medida que aparezcan esas oportunidades. Sólo podemos esperar que los sombreros blancos controlen las palancas de los poderes y los extensos recursos, quienes luego nos ayudarán para el mayor bien de todos. Además, para alcanzar el 100% de presión armónica lo más rápido posible, se requerirá nuestro esfuerzo renovado para respirar el aliento de la unidad divina.

Cada esfuerzo sincero ancla el plan divino más profundamente en la realidad material. A medida que cobra impulso, surgirán mayores formas de apoyo a través de quienes también están alineados con el servicio al mayor bien de todos. En lugar de depender de una sola autoridad externa, mantenemos la esperanza de que se sentirán llamadas a ayudar muchas personas de buen corazón, incluidas aquellas en posiciones de influencia, cuando llegue el momento adecuado.

Para llevar a la humanidad al 100% de presión armónica de la manera más elegante y rápida posible, cada ser humano puede contribuir a través de la práctica continua de respirar el aliento de la unidad divina. Cada respiración consciente armoniza el campo individual, fortalece la red planetaria y amplía la resonancia de la paz y el amor, atrayendo al colectivo hacia el equilibrio. A través de cada respiración, palabra y acción alineada con esta conciencia, nos acercamos al momento en que la armonía divina se convierte en la realidad compartida de la tierra: una expresión viva del cielo en la tierra.

NOTICIAS DEL RESETEO

Eric Trump habló sobre la batalla del bien contra el mal.https://www.youtube.com/watch?v=zMCZb5XSR6E&t=6s

habló sobre la batalla del bien contra el mal.https://www.youtube.com/watch?v=zMCZb5XSR6E&t=6s Melania Trump dijo que está trabajando con Putin para reunir a los niños ucranianos secuestrados.https://www.nbcnews.com/politics/white-house/melania-trump-says-working-putin-reuniting-abducted-ukrainian-children-rcna236896

dijo que está trabajando con para reunir a los niños ucranianos secuestrados.https://www.nbcnews.com/politics/white-house/melania-trump-says-working-putin-reuniting-abducted-ukrainian-children-rcna236896 Próximo documental «Nano Sapiens», que revela la implantación encubierta de microchips en la población mundial.https://www.infowars.com/posts/breaking-exclusive-a-first-look-at-the-upcoming-documentary-film-nano-sapiens-which-reveals-the-covert-microchipping-of-the-worlds-population-from-the-director-of-died-suddenly

Val Thor volvió a publicar: “Presten mucha atención. Las cosas sucederán muy rápido de ahora en adelante. Y no bromeo. Toda la humanidad sabrá lo que pasa, lo acepte o no.”https://x.com/lovetocook12345/status/1976725163765850595

volvió a publicar: “Presten mucha atención. Las cosas sucederán muy rápido de ahora en adelante. Y no bromeo. Toda la humanidad sabrá lo que pasa, lo acepte o no.”https://x.com/lovetocook12345/status/1976725163765850595 La actitud de los elitistas que creen que tienen derecho a ejercer un control total sobre la humanidad recuerda a una escena de Star Wars Episodio IV, Una nueva esperanza: «Creo que sobreestimas tus posibilidades».https://www.youtube.com/watch?v=S6XaEqysT8A

Según Kabamur , militares humanos y de otras razas se están reuniendo en bases subterráneas de la Federación Galáctica en la Luna y en Marte .https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/1976079017175597331

, militares humanos y de otras razas se están reuniendo en bases subterráneas de la Federación Galáctica en la y en .https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/1976079017175597331 A su juicio, existe una conexión entre el ADN humano y el de los galácticos, pero no se trata de abducciones. Los seres humanos modernos existen como resultado de una mejora genética. Además, hay doscientos millones de semillas estelares con hebras adicionales de ADN, que reciben actualmente descargas de la Federación Galáctica.https://operationdisclosureofficial.com/2025/10/09/kabamur-taygeta-the-new-age-is-coming/

Según Sierra , vivimos en una película con actores que recrean lo que ya ocurrió. La mayoría de la humanidad jamás aceptaría la verdad si se revelara de golpe y en tiempo real, y tuvo que ser inculcada a la gente poco a poco, durante años. Mantén tu vida simple. Te ayudará a sobrellevar los próximos días.https://operationdisclosureofficial.com/2025/10/10/ascension-with-sierra-we-are-living-in-a-movie/

, vivimos en una película con actores que recrean lo que ya ocurrió. La mayoría de la humanidad jamás aceptaría la verdad si se revelara de golpe y en tiempo real, y tuvo que ser inculcada a la gente poco a poco, durante años. Mantén tu vida simple. Te ayudará a sobrellevar los próximos días.https://operationdisclosureofficial.com/2025/10/10/ascension-with-sierra-we-are-living-in-a-movie/ La vieja guardia está en pánico y busca un chivo expiatorio según el informe X-22. Está listo para despegar el nuevo sistema económico paralelo, diseñado para eludir el control centralizado y endeudado. Son innegables las señales de colapso sistémico, pero están siendo gestionadas y aprovechadas para marcar el comienzo de un cambio fundamental hacia una era de estabilidad, responsabilidad fiscal y paz.https://operationdisclosureofficial.com/2025/10/10/x22-report-episode-3749-we-are-headed-towards-lower-gas-prices-trump-trapped-the-ds-with-peace/

ESTÍMULO DIRECTO

Según Judy Byington, el viernes 10 de octubre entró en funcionamiento el sistema financiero mundial respaldado por activos de oro, confinando a bancos de todo el mundo, comenzando a eliminar deudas y a destruir el Fisco IRS y la Reserva Federal, devolviendo la riqueza robada y utilizando el EBS para arrestos masivos de élites mundiales. El lunes 13 de octubre, comenzaría el colapso del mercado, que sería salvado por la semana cuántica.

Fuentes internas confirman que el presidente Trump está preparando un estímulo directo de entre mil y dos mil dólares por contribuyente, no en billetes de la Fed, sino en dólares del Tesoro, financiado con aranceles a las importaciones extranjeras, especialmente a China. Esto podría marcar la primera circulación de moneda sin deuda.

No es ayuda social, sino una declaración de independencia financiera. La nueva doctrina del dinero que está en el plan del Tesoro vincula el efectivo a la producción real: oro, petróleo, energía, acero y agricultura. Cada nuevo dólar está respaldado por el trabajo, no por los intereses. Moneda real para ciudadanos reales. Cuando el dinero refleja la productividad, las naciones prosperan. Cuando refleja la deuda, caen.

Los economistas predicen que se lanzarán los dólares del Tesoro en proporción de uno a uno con el dólar actual, pero a diferencia del papel fiduciario de la Fed, tendrán un valor intrínseco, respaldado por activos nacionales, no por promesas vacías. A medida que crece la circulación, se agota la liquidez de la Fed. El dinero antiguo significa control, inflación y decadencia. El dinero nuevo significa soberanía, fuerza y renacimiento.

Según Ezra Cohen, nos dijeron que la curación lleva décadas, que el dolor es permanente y que la edad es inevitable. Pero tras puertas cerradas, se ocultan tecnologías ocultas: dispositivos capaces de revertir enfermedades, regenerar el ADN y eliminar el sufrimiento.

ECONOMÍA

La plata superó los 50 dólares.https://www.zerohedge.com/markets/futures-flat-all-time-high-silver-tops-50

superó los 50 dólares.https://www.zerohedge.com/markets/futures-flat-all-time-high-silver-tops-50 El precio del platino supera los 1.600 dólares, estableciendo un récord.https://noticiaslatam.lat/20250929/el-precio-del-platino-supera-los-1600-dolares-estableciendo-un-record-1166990036.html

supera los 1.600 dólares, estableciendo un récord.https://noticiaslatam.lat/20250929/el-precio-del-platino-supera-los-1600-dolares-estableciendo-un-record-1166990036.html Sube el paladio un 3%. El paladio al contado ha subido un 31% en lo que va de año.https://www.xtb.com/lat/analisis-y-noticias/analisis-de-mercado/paladio-sube-3

un 3%. El paladio al contado ha subido un 31% en lo que va de año.https://www.xtb.com/lat/analisis-y-noticias/analisis-de-mercado/paladio-sube-3 Está llegando a su fin el experimento de la moneda fiduciaria según John Rubino .https://usawatchdog.com/fiat-currency-experiment-ending-globally-john-rubino/

.https://usawatchdog.com/fiat-currency-experiment-ending-globally-john-rubino/ Se resquebraja la confianza del consumidor ante el cierre del gobierno.https://www.zerohedge.com/personal-finance/consumer-sentiment-cracking-amid-govt-shutdown-17-americans-delay-major-purchases

La Casa Blanca usará aranceles para financiar un programa de ayuda alimentaria para personas de bajos ingresos durante el cierre.https://www.zerohedge.com/political/white-house-will-use-tariffs-fund-low-income-food-aid-program-during-shutdown

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones. Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio.)