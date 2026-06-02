Transportes avanza en la conexión de Almería a la Alta Velocidad con la compra, por 28,2 millones, del balasto para el tramo Lorca – Almería

· Adif adjudica el contrato para el suministro de casi un millón de toneladas de este material de vía, con los trabajos de montaje de vía en los tramos Murcia-Lorca y Vera-Almería y otros suministros ya adjudicados.

· Se avanza así en el próximo montaje de vías tras recientemente contratar la electrificación y licitar la nueva estación de Vera-Almanzora y la base de montaje para el tramo Lorca-Almería.

· En paralelo, Adif sigue llevando a cabo otras actuaciones en marcha: completa su plataforma y avanza en la electrificación del tramo Murcia-Lorca.

Madrid, 2 de junio de 2026

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif AV, sigue avanzando en el futuro montaje de vía de la nueva Línea de Alta Velocidad (LAV) Murcia-Almería, de 200 kilómetros de extensión. El gestor ferroviario ha adjudicado, por 28,2 millones de euros, el suministro de balasto para realizar estos trabajos en el tramo Lorca-Vera-Almería, que cuenta con 138 km.

Con este contrato, Adif se asegura el suministro de 935.000 toneladas de este material, uno de los elementos que, junto a las traviesas, el carril y los desvíos, conforman las vías ferroviarias.

El Ministerio sigue así adelantando trabajos para la próxima fase del desarrollo de la nueva línea de alta velocidad, la del montaje de las vías. En la actualidad, ya tiene contratados los propios trabajos de montaje de los tramos Murcia-Lorca y Vera-Almería, trabaja para licitar los de Lorca-Vera, y ha adjudicado otros suministros como traviesas, carril y desvíos.

Continuo avance del desarrollo de la nueva LAV

Además, este contrato sucede a la reciente licitación de la construcción de la estación de Vera-Almanzora y también la de una base de mantenimiento de la línea en Níjar.

En paralelo, Adif continúa impulsando actuaciones actualmente en desarrollo para completar la nueva LAV, eje estratégico del Corredor Mediterráneo, como es la plataforma de la línea, toda ella finalizada o en construcción, y la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas.

También progresa la obra de electrificación, tanto de la subestación de Totana y sus centros de autotransformación, como del tendido de catenaria del tramo Murcia-Lorca, mientras recientemente también se adjudicó la del tramo Lorca-Almería.

Además, Adif ya tiene contratado el despliegue del resto de sistemas que componen una línea de alta velocidad: las más avanzadas tecnologías de comunicaciones ferroviarias (el GSM-R) y de señalización (el ERTMS).

Estas actuaciones contribuyen a los ODS número 9 (infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad) y 8 (crecimiento económico y de empleo).

Financiación europea

Estas actuaciones podrán ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Ferroviario / Andalucía