Celín celebra con éxito la IV Pailada de Choto Frito con Ajos y reúne a cientos de participantes en una gran jornada de convivencia

La plaza de Celín volvió a convertirse este domingo en el epicentro de la gastronomía, la convivencia y la tradición con la celebración de la IV edición de la Pailada de Choto Frito con Ajos, un evento que congregó a cientos de vecinos y visitantes en torno a uno de los platos más representativos de la cocina tradicional del municipio.

La cita, organizada por los voluntarios de la Peña CuloVerde de Celín, se ha consolidado como una de las actividades más esperadas del calendario festivo celinense. Desde primeras horas de la mañana, los miembros de la asociación trabajaron intensamente para preparar y servir las numerosas raciones de choto frito con ajos que pudieron degustar los asistentes, en una jornada marcada por el buen ambiente y la participación.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para mantener vivas las tradiciones locales y fomentar el encuentro entre generaciones. Asimismo, agradeció el esfuerzo y la dedicación de los voluntarios de la Peña CuloVerde, cuya implicación hace posible que cada año esta celebración continúe creciendo y ganando protagonismo.

La Pailada de Choto Frito con Ajos alcanza ya su cuarta edición convertida en una auténtica muestra de la riqueza gastronómica y cultural de Celín. La excelente acogida por parte del público confirma el arraigo de una actividad que pone en valor las recetas tradicionales y los productos vinculados a la identidad del municipio.

Pero la jornada no terminó con la degustación gastronómica. Durante toda la tarde, la música y la animación continuaron llenando de vida la plaza de Celín, que se transformó en un auténtico punto de encuentro para vecinos, familias y visitantes. No faltaron momentos para el baile, la diversión y la convivencia, así como los ya tradicionales helados de Arturo, que hicieron las delicias de pequeños y mayores en una calurosa tarde de celebración.

El éxito de participación registrado en esta cuarta edición confirma la consolidación de la Pailada de Choto Frito con Ajos como una de las grandes citas festivas de Celín, contribuyendo a reforzar el sentimiento de pertenencia, promover el patrimonio gastronómico local y proyectar la imagen de un pueblo dinámico, acogedor y comprometido con sus tradiciones.

Bajo el lema «Celín es reencuentro», la jornada volvió a demostrar que la gastronomía es también una herramienta para fortalecer los lazos sociales y mantener viva la esencia de una comunidad que mira al futuro sin renunciar a sus raíces.