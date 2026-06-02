El Distrito Poniente acerca al entorno rural un proyecto europeo de salud bucodental

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros para atender a mayores y enfermos crónicos en zonas aisladas

El Distrito Sanitario Poniente de Almería, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se ha sumado al innovador proyecto europeo de Evaluación de la Salud Oral en Zonas Rurales, denominado ESOR, con el gran objetivo de acercar la atención bucodental a las personas mayores y pacientes crónicos que viven en entornos rurales o aislados, donde el acceso a los servicios especializados es más complejo. Al acto de presentación oficial de esta iniciativa ha asistido el delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, quien ha estado acompañado por el equipo directivo del Distrito Sanitario Poniente, para respaldar este importante avance en la sanidad pública de la comarca.

Durante el encuentro el delegado ha destacado que este proyecto europeo supone un hito para la provincia de Almería porque permite utilizar la innovación tecnológica y la telemedicina para eliminar las barreras geográficas que sufren algunos vecinos de los municipios más pequeños. El delegado ha manifestado su satisfacción señalando que están muy orgullosos de que los profesionales del Poniente lideren una estrategia europea que llevará salud y prevención directamente a los hogares de los mayores y enfermos crónicos demostrando que la equidad en la asistencia sanitaria es una prioridad absoluta para el Gobierno andaluz.

Esta iniciativa transnacional cuenta con una financiación total de 1.345.131 euros, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Programa Interreg SUDOE, con la firme misión de reducir la alta prevalencia de enfermedades bucodentales en Europa que, actualmente, afectan a la mitad de la población. La salud de la boca es fundamental para acciones tan vitales como comer, hablar o respirar adecuadamente y repercute de forma directa en el bienestar general de las personas, por lo que este programa se estructura en el fomento de la prevención, la democratización de la telemedicina y el diseño de estrategias conjuntas de salud pública aplicables en el futuro a otros países.

La participación andaluza en este consorcio europeo que une a España, Francia y Portugal se canaliza a través de las fundaciones de investigación FIBAO y FISEVI. La investigadora principal por parte de FIBAO es Mercedes Pérez Heredia quien ejerce como odontóloga de Atención Primaria en el Distrito Sanitario Poniente y es miembro del grupo de investigación en Cuidados de Salud de la Universidad de Almería. Esta profesional coordina un equipo de sanitarios de Almería Granada y Jaén encargados de liderar la estrategia de comunicación a nivel europeo de todo el proyecto y desarrollar las medidas de salud pública para dar visibilidad al impacto real que el programa tiene sobre el terreno en las comunidades rurales.

Por su parte la fundación FISEVI cuenta con el liderazgo de Alfonso García Palma como coordinador del Plan Integral de Salud Bucodental de Andalucía quien se encarga de probar la teleodontología dentro del Sistema Público Andaluz de Salud y coordinar la selección de los pacientes participantes. El proyecto global está coordinado desde el Hospital Universitario de Montpellier en Francia por Nicolás Giraudeau y suman la experiencia de las universidades de Valencia, Murcia, INCLIVA y Lisboa configurando una alianza de conocimiento que sitúa a la sanidad del Poniente Almeriense a la vanguardia de la cooperación sanitaria internacional.