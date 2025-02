Trasladanza inicia el ciclo por todo lo alto con entradas agotadas y con el mayúsculo ‘Tocar a un hombre’ de Julio Ruiz

El Teatro Apolo se llenó anoche para ver el magnífico espectáculo del bailaor almeriense que, junto a Javier de la Asunción, ofreció a su término un coloquio entre artistas y público

Una inauguración por todo lo alto. El Teatro Apolo colgó anoche el cartel de ‘entradas agotadas’ con la primera de las cuatro propuestas de Trasladanza, el ciclo apoyado por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería y promovido por Butaka 13 que llevará un espectáculo de danza al mes, de febrero a mayo, a las tablas del céntrico espacio escénico de Obispo Orberá. Anoche, la misión de abrir el ciclo recayó en ‘Tocar a un hombre’, una valiente y poderosa creación del bailaor y bailarín roquetero Julio Ruiz, que genero un halo hipnótico en una representación en la que se transitó por un inmenso catálogo de emociones y sensaciones de las interrelaciones personales a través del tacto.

‘Tocar a un hombre’ nace a partir de una idea original y dirección de Julio Ruiz, que protagoniza el espectáculo junto a Javier de la Asunción. Ambos estaban ya en el escenario mientras el público ocupaba sus butacas. Con un silencio imponente, se producen los primeros escarceos entre dos hombres, dos cuerpos, como podían haber sido los de otras personas cualquiera, acercándose, conociéndose, atreviéndose, entre la curiosidad, el miedo, el deseo y la confianza progresiva.

Y es ahí donde Julio Ruiz convence con un desarrollo tan aparentemente previsible como sorprendente. Dejando salir su querencia al compás usando como percusión el cuerpo de su compañero, al calzarse los botines para regalar uno de sus torrenciales zapateados, pero también mostrando dotes actorales al revivir su primera experiencia con Tinder tras la pandemia con amplias dosis de comicidad.

Las distintas secuencias no le van a la zaga en cuanto a la estimulación y poder epatante. Desde el mantra obsesivo repetido en más de una veintena de ocasiones del “nadie te va a querer como yo” de Javier al que sucedió un gran pasaje de danza contemporánea al son del trombón, pasando por ‘la huida’ al patio de butacas mientras sonaba el canto perseguidor de ‘I’ve got you under my skin’ de Sinatra. También reflejando la toxicidad y exceso de control en la anulación del otro en un poderoso solo corporal de Javier de la Asunción.

En otra vuelta de tuerca magistral, a través de distintas letras de sevillanas ‘con sentío’ como las escogidas de Manuel Pareja Obregón, Salmarina, Los Marismeños, Ecos de las Marismas, Los Romeros de la Puebla, El Mani o Cantores de Híspalis, Julio y Javier hacen todo el proceso de enamoramiento de una pareja de personas, desde la amistad al cortejo, del cortejo a la efusión, de la efusión a la recreación del acto sexual en la metáfora de una lucha grecorromana hasta un éxtasis final.

En definitiva, Julio Ruiz estimuló emociones a través de una danza poderosa, avivada por la universalidad de los sentimientos planteados.

Para ‘Tocar a un hombre’, Ruiz ha contado con la colaboración en dirección y dramaturgia de Ernesto Artillo y con Guillermo Weickert, María Cabeza de Vaca y Violeta Gil como artistas invitados en la creación. El espacio sonoro ha sido diseñado por Víctor Guadiana y el asesoramiento en la imagen es de Lucía Campillo. La coordinación de producción y distribución es de Cal Producciones.

Coloquio y próximas citas

Tras un breve descanso, Mariana Collado, bailarina y coreógrafa almeriense que es una de las cuatro responsables de Butaka 13, ejerció de introductora del coloquio entre Julio y Javier y el numeroso público que se quedó para compartir impresiones. Julio Ruiz reconocía “esta es una historia protagonizada por dos hombres pero en el fondo podrían ser cualquier persona, al final son las relaciones entre personas y asociadas a las distintas formas de tocar”, explicó.

Ruiz también avanzó pinceladas de lo que será su próximo proyecto, vinculado a la familia, donde rendirá homenaje a su madre, su abuela y su tía y más cercano al flamenco, dejando claro que no ha dejado de crecer con creaciones propias en los últimos años y que, recientemente, se ha convertido en el primer bailaor becado por el Centro Nacional de la Danza de París.

Trasladanza tendrá sus próximas citas en marzo, abril y mayo. La compañía ‘Dyartem Danza Teatro’ formada por Raúl Heras (Almería) y Santiago Rivera recogerá el testigo de ‘Tocar a un hombre’ el 7 de marzo con el espectáculo ‘Que tus ojos miren lo recto’; Aitana Rosseau será la siguiente protagonista el 4 de abril con ‘Anatomía del límite’; y Mariana Collado, el 23 de mayo, lo cerrará con el espectáculo ‘Puta, madre y loca’. Las entradas están a la venta en la página web https://almeriaculturaentradas.es/ y también se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Apolo.