Asalsido celebra el Día del Libro con una lectura inclusiva de ‘La Bella y la Bestia’

El acto ha contado con la presencia del gerente de ASALSIDO, Pedro Gómez; el delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz; la diputada especial de Igualdad y Familia de la Diputación de Almería, Lorena Nieto; la concejala del Área de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Almería, Amalia Martín; la directora de Inclusión e Igualdad de la Universidad de Almería, Helena Martínez; y la directora de la Biblioteca Pública Provincial Francisco Villaespesa, Milagros Cascajares.

La Asociación Almeriense de Personas con Síndrome de Down (ASALSIDO) ha conmemorado el Día del Libro con una emotiva y participativa jornada en la Biblioteca Pública Provincial Francisco Villaespesa de Almería, centrada en la lectura inclusiva del clásico La Bella y la Bestia.

El acto ha reunido a usuarios y usuarias de la entidad, protagonistas de una lectura adaptada que ha puesto en valor el acceso universal a la cultura. La celebración ha culminado con la representación teatral de la obra, interpretada por el grupo de teatro de la asociación bajo la dirección de Axioma Teatro, en una muestra de talento, esfuerzo y expresión artística.

Durante su intervención, el gerente de Asalsido, Pedro Gómez, ha destacado el poder transformador de la lectura como herramienta de inclusión social, subrayando que “leer es clave para construir una sociedad más justa, consciente e inclusiva, donde todas las personas tengan acceso a la cultura”. En esta línea, ha puesto en valor el mensaje universal del cuento elegido, que invita a mirar más allá de las apariencias y reconocer que “la verdadera belleza está en el interior”.

El delegado de Salud y Consumo, Juan de la Cruz, ha agradecido a Asalsido la invitación para conmemorar esta jornada en torno a una historia que “nos enseña valores como es la amistad, el respeto, la empatía y la capacidad de mirar más allá de las apariencias. Compartir un libro o representar una historia, nos hace abrir puertas, derribar barreras y demostrar que la cultura y la participación deben estar al alcance de todas las personas para contar con una sociedad más inclusiva”.

En la misma línea, la concejala del Área de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Almería, Amalia Martín, ha destacado la importancia de “recordar que la verdadera fuerza de una sociedad se mide por su capacidad de incluir, valorar y acompañar a todos sus miembros, con independencia de sus diferentes capacidades”. Asimismo, ha valorado que “una vez más los usuarios de Asalsido nos están demostrando que todos podemos leer, todos podemos aprender y todos podemos disfrutar de la lectura”.

“Que días como el de hoy sirvan para reafirmar el compromiso de la sociedad almeriense con la inclusión. Sigamos trabajando unidos para que cada persona, con independencia de sus capacidades, tenga la oportunidad de desarrollar todo su potencial y de participar plenamente en la sociedad”, ha concluido.

Por su parte, la diputada de Igualdad y Familias de la Diputación de Almería, Lorena Nieto, ha señalado que “iniciativas como esta lectura inclusiva de La Bella y la Bestia reflejan el valor de la cultura como herramienta para fomentar la igualdad de oportunidades y la participación de todas las personas”. Asimismo, ha subrayado “la implicación de entidades sociales y administraciones para la sensibilización y la construcción de una sociedad más accesible e inclusiva”, al tiempo que ha felicitado a Asalsido por el desarrollo de actividades como esta, en la que participan jóvenes con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

Otras actividades complementarias

La jornada ha contado también con actividades dirigidas a los más pequeños, organizadas por Educa2, que han girado en torno a la temática del cuento, ampliando la experiencia educativa y lúdica del evento.

Con iniciativas como esta, Asalsido reafirma su compromiso con la inclusión, la participación activa y el acceso a la cultura, promoviendo espacios donde todas las personas puedan expresarse, aprender y compartir.