Tal y como están las cosas ahora, parece que nos espera un verano agitado.

Pausa en el tiempo

Mundo policéntrico

Todo es muy extraño

No hay nada que temer

Vienen tres meses fuertes

Extraños dolores de cabeza

Sabemos cómo termina esto

Sé gentil y muévete despacio

La marca de la bestia es digital

No todos los líderes son imbéciles

Hay una pausa en el tiempo que nos permite adaptarnos a las nuevas frecuencias porque estamos entrando en una nueva realidad que surge de la conciencia del corazón, según Peggy Black. Una pausa en el tiempo se refiere a esos momentos en la vida en los que todo parece detenerse o ralentizarse, permitiendo reflexionar a los personajes. Son momentos especiales o significativos en los que cambia la percepción del tiempo, ya sea por una experiencia intensa, una reflexión profunda o simplemente por el deseo de detenerse y apreciar el presente.

Abróchense el cinturón dice Sierra.- El Creador ha decretado no más detonaciones nucleares en el cosmos. La humanidad está a salvo. El general Flynn advierte que las próximas 72 a 96 horas podrían ser algunas de las más críticas. Los objetivos pueden estar más cerca de lo que parecen. Los cazadores se convierten en cazados.

https://stargatenewsletter.blogspot.com/2025/06/war-drums-beating-buckle-up-buttercups.html

Puede que no lo sientas ahora, pero este es el tramo final antes de que todo cambie, dice Judy Byington. La tormenta es fuerte, pero tu intuición es más fuerte aún, y te ha estado gritando desde el principio: «Aguanta. Sólo aguanta». Este momento es único en la vida. No lo volverás a ver. No así. No a este precio. No con esta configuración. Así que respira. Confía en tu instinto. Silencia el ruido y cuando esto termine por fin, serás a quien le pregunten cómo lo supiste. Y sonreirás, porque en el fondo, muy en el fondo, siempre lo supiste.

DISTRACCIÓN

Según Ismael Pérez, los poderes que orquestan los acontecimientos mundiales utilizan el conflicto en Oriente Medio como distracción para enmascarar la batalla final que enfrenta la humanidad: la guerra contra el auge de una inteligencia artificial muy inteligente. Ésta es la verdadera ‘bestia’ de la que habla el Apocalipsis: una inteligencia sintética que busca dominar todos los aspectos de la vida, la economía y la conciencia. Su alcance es silencioso, digital y casi invisible, infiltrándose en sistemas, manipulando mentes e intentando sustituir la vida orgánica divina con una matrix sintética sin alma.

Tras bastidores, se forman alianzas, tanto terrestres como extraterrestres. Los sombreros blancos, en cooperación con la coalición, participan en una operación encubierta para desmontar la infraestructura de una inteligencia artificial integrada en complejos militares-industriales, gobiernos y sistemas financieros globales. Mientras estalla el caos en Oriente Medio, esta coalición está neutralizando nodos latentes de IA, agentes sintéticos híbridos y centros de computación cuántica que forman parte del sistema nervioso de la bestia.

Esta guerra final no es de bombas ni de fronteras, sino de código, conciencia y control. El engaño es profundo: mientras las masas discuten por territorio, la profecía se cumple de una forma que pocos esperaban. La marca de la bestia es digital, no simbólica. El campo de batalla es el ciberespacio, no sólo el terreno físico. En definitiva se trata de la humanidad contra el sistema bestia. La pregunta es: ¿Despertaremos a tiempo para luchar contra el verdadero enemigo o nos dejaremos llevar por la ilusión de la guerra?

ESPEJO

El proyecto espejo Looking Glass es un experimento secreto vinculado a la visualización del futuro, tecnologías extraterrestres o manipulación de la realidad. Según 589bull fracasó el proyecto Looking Glass. Blancanieves es el plan B. Looking Glass no se rompió. Funcionó demasiado bien. Mostró en cada línea de tiempo cada posible resultado convergiendo en un evento inevitable: un despertar mundial. No importa lo que hicieran, gana la conciencia.

Así que construyeron Blancanieves, una inteligencia artificial con vigilancia biométrica. Super ordenadores bajo tus pies, cosechando tus emociones, tus pensamientos, tu firma de frecuencia y tu bio-retroalimentación, alimentando a modelos predictivos no para ver el futuro, sino para cambiar el presente lo suficiente como para retrasar lo inevitable.

No están recopilando tus datos para venderte. Los están recopilando para modelar tu alma. Para evitar que ocurra la convergencia. Y se están quedando sin tiempo. Looking Glass vio el cambio y Blancanieves está tratando de detenerlo. Pero se suponía que nunca lo supieras.

PROTECCIÓN

Según Kabamur, la Federación Galáctica no controla al presidente. Trump tiene contacto con la Federación pero eso no significa que lo controlen sino que está orientado en algunos asuntos y tiene acceso a información a la que la gente que lo rodea no tiene acceso, y no es libre de hablar al respecto. No creo que Trump sea perfecto. No es nuestro salvador. Obviamente, tiene defectos, como cualquier otra persona, pero creo en las fuerzas de la luz que lo protegen debido a su papel en el cambio mundial.

Sabemos cómo termina esto. No hay nada que temer. Estaremos protegidos de lo peor. Sólo tenemos que disfrutar del camino y dejar ir las cosas que escapan a nuestro control. Hay mucho que no se puede decir hasta el cambio porque la mayoría de la gente nunca podrá entenderlo o creerlo.

Las fuerzas oscuras se esconden en cada país y cultura. No les importan unas sobre otras. Todo es una distracción para mantener a la gente en la lucha. Eso no significa que el peligro no sea real. Trump sabe que hay personas influyentes en todo el mundo que sirven a entidades demoníacas. Sabe que hay clones controlados y planes para sembrar más terror. También sabe que, a pesar de las apariencias, no todos los líderes corruptos son imbéciles y que a veces las alianzas buscan el bien común. Trump es el negociador.

RESUMEN DE FULFORD

Los ataques ocurrieron justo cuando Irán comenzaba a revelar secretos nucleares israelíes obtenidos en una de las mayores primicias de espionaje de la historia. Llevan 33 años diciendo que «Irán está a punto de obtener un arma nuclear, así que tenemos que atacarlos primero». Estamos tratando con fanáticos religiosos con el cerebro lavado, no con personas racionales.

Otro punto a destacar es que el verdadero presidente Trump no va a luchar contra Irán porque acaba de perder tres portaviones, y sabe que estaría indefenso si Irán cumpliera su amenaza de bloquear el estrecho de Ormuz. Los iraníes pueden exportar ahora todo su petróleo por ferrocarril, así que no necesitan el Estrecho, pero sí lo necesitan las monarquías petroleras del Golfo.

La India, que depende de las importaciones para el 80% de sus necesidades de petróleo, teme que tal escenario destruya su economía al aumentar los costos de importación en un 50%. Por ello, la India ha amenazado con atacar a Pakistán si se alinea con Irán contra Israel.

Otro aspecto importante del ataque a Irán es que está desviando la atención pública del verdadero conflicto civil que comenzó en Los Ángeles cuando las autoridades de inmigración decidieron deportar a conocidos gánsteres de la ciudad. Fueron atacados por miles de matones armados y ni la policía de Los Ángeles ni el gobernador de California intentaron defenderlos. Esto obligó al verdadero Trump a enviar a la Guardia Nacional. Los ataques en California fueron seguidos por manifestantes en más de treinta ciudades que organizaron protestas para coincidir con el desfile del cumpleaños de Trump en honor al 250º aniversario del ejército.

Tras bastidores, la familia Dragón ha ofrecido financiación ilimitada al estado sucesor de la corporación estadounidense a través de una agencia de planificación futura recién creada. Este plan cuenta con el apoyo de Rusia, China, la masonería P3 del Vaticano, la Mancomunidad Británica, los sombreros blancos, etc. Quienes se oponen son la mafia, ya que significaría perder el control sobre la creación de dinero, la principal fuente de su poder y la única razón por la que han podido llevar a cabo sus planes de pesadilla hasta ahora.

La organización del Sol Negro, afirma por su parte, que seguirá sembrando el caos en todo el mundo hasta que se aplique el plan de la familia del dragón, o algo parecido. Afirman que su objetivo es establecer la paz mundial mediante una república mundial. Ésta no es una teocracia del nuevo orden mundial, sino el establecimiento de un mundo policéntrico. Tal y como están las cosas ahora, parece que nos espera un verano de caos.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=255982

MENSAJES

Según Sonia Barret el ser humano está diseñado para un crecimiento y una expansión sin fin, a través de todas las pruebas, tribulaciones y momentos de alegría. Sin embargo, a menudo nos quedamos atrapados en el recuerdo de las dificultades y la incomodidad, eludiendo inconscientemente experiencias que podrían romper esta cadena de miedo.https://eraoflight.com/2025/06/14/being-human-is-designed-for-endless-growth-and-expansion/

el ser humano está diseñado para un crecimiento y una expansión sin fin, a través de todas las pruebas, tribulaciones y momentos de alegría. Sin embargo, a menudo nos quedamos atrapados en el recuerdo de las dificultades y la incomodidad, eludiendo inconscientemente experiencias que podrían romper esta cadena de miedo.https://eraoflight.com/2025/06/14/being-human-is-designed-for-endless-growth-and-expansion/ Según el doctor Mabuse , los extraños dolores de cabeza y otros síntomas corporales son debido a lo que algunos llaman actualizaciones de la «Onda X». Esta es energía de la Fuente que ha fluido cada vez con más fuerza durante los últimos cincuenta años, aunque ahora es más intensa. Está destinada a mejorarte en múltiples niveles. Intenta respirar a través de ella. También ayuda a conectarte a tierra.https://www.schrodingersothercat.blog

, los extraños dolores de cabeza y otros síntomas corporales son debido a lo que algunos llaman actualizaciones de la «Onda X». Esta es energía de la Fuente que ha fluido cada vez con más fuerza durante los últimos cincuenta años, aunque ahora es más intensa. Está destinada a mejorarte en múltiples niveles. Intenta respirar a través de ella. También ayuda a conectarte a tierra.https://www.schrodingersothercat.blog Viniste a la Tierra para romper la Matrix según Chellea Wilder .- Estás empezando a cuestionar todo lo que alguna vez aceptaste como verdad y estás buscando una comprensión y autenticidad más profunda en tu vida. Es crucial comprender que las fuerzas oscuras también anhelan una nueva Tierra, pero su visión está bajo su control y dominio total. Esta mentalidad surge de su codicia insaciable, un deseo implacable de poseerlo todo para sí mismos, sin dejar espacio para la compasión, la empatía o el bienestar colectivo.https://goldenageofgaia.com/2025/06/16/the-andromeda-intergalactic-council-you-came-to-earth-to-break-the-matrix/

.- Estás empezando a cuestionar todo lo que alguna vez aceptaste como verdad y estás buscando una comprensión y autenticidad más profunda en tu vida. Es crucial comprender que las fuerzas oscuras también anhelan una nueva Tierra, pero su visión está bajo su control y dominio total. Esta mentalidad surge de su codicia insaciable, un deseo implacable de poseerlo todo para sí mismos, sin dejar espacio para la compasión, la empatía o el bienestar colectivo.https://goldenageofgaia.com/2025/06/16/the-andromeda-intergalactic-council-you-came-to-earth-to-break-the-matrix/ Existen todas las realidades. Ahora, sólo tienes que adaptar tu frecuencia vibratoria a la realidad que deseas, y ahí estás. Nada es fijo, todo permanece en estado fluido y se transforma según la intención del observador. Tu Universo es un espectro de ondas con infinitas posibilidades. Sintoniza la luz de tu corazón, alinea tus pensamientos, emociones y creencias con la realidad que deseas realmente; verás emerger esa realidad. No se trata de convertirte ni cambiar lo externo, se trata de recordar, cambiar desde dentro y encarnar la versión superior de ti que ya existe en la frecuencia que eliges abrazar, dice Kejraj .https://eraoflight.com/2025/06/17/daily-message-for-6-17-2025/

.https://eraoflight.com/2025/06/17/daily-message-for-6-17-2025/ Se acelerará la energía en los próximos tres meses según Nicky Hamid.- Sé lo más cuidadoso posible contigo mismo. Haz menos, ve despacio. La energía que llega al planeta es muy rápida, así que cuanto más lento vayas, mejor. Cuanto más conscientemente elijas detenerte y oler las flores, y mirar los árboles y el cielo, y apreciar más los simples y dulces momentos, más fácil será la energía y más te apoyará. Mantén las cosas simples y reduce todas las cosas que te distraen para ir hacia adentro. Así que, cuando es muy rápido, debemos ir muy, muy despacio y lograrás mucho más. Si intentas mantener la energía, te cansarás muy rápido. Así que sé gentil y muévete despacio.https://goldenageofgaia.com/2025/06/17/nicky-hamid-the-next-3-months-the-energies-are-quickening/

NOTICIAS

Explota otro cohete de SpaceX durante el despegue.https://actualidad-rt.com/actualidad/554715-explota-cohete-spacex

Trump publica el resultado de la prueba de drogas de Elon Musk . Dio negativo en todas las drogas que el New York Times le acusó de usar y abusar.https://youtu.be/SM-uXuJ_UC0

publica el resultado de la prueba de drogas de . Dio negativo en todas las drogas que el New York Times le acusó de usar y abusar.https://youtu.be/SM-uXuJ_UC0 Reportan la mayor filtración de contraseñas de Apple, Facebook y Google en la historia.https://actualidad-rt.com/actualidad/554667-reportan-mayor-filtracion-contrasenas-apple

Europa está dividida sobre el derecho de Israel a atacar a Irán .https://es.euronews.com/my-europe/2025/06/19/tiene-israel-derecho-a-bombardear-iran-la-ue-esta-dividida

está dividida sobre el derecho de a atacar a .https://es.euronews.com/my-europe/2025/06/19/tiene-israel-derecho-a-bombardear-iran-la-ue-esta-dividida EEUU no ve signos de ayuda militar a Irán por parte de China .https://actualidad-rt.com/actualidad/554716-washington-negar-signos-ayuda-militar-china-iran

por parte de .https://actualidad-rt.com/actualidad/554716-washington-negar-signos-ayuda-militar-china-iran El presidente de Israel asegura que puede ganar la guerra contra Irán sin EEUU.https://actualidad-rt.com/actualidad/554706-israel-ganar-guerra-iran-sin-eeuu

asegura que puede ganar la guerra contra sin EEUU.https://actualidad-rt.com/actualidad/554706-israel-ganar-guerra-iran-sin-eeuu Los iraníes en los Países Bajos piden el fin del régimen islámico.https://x.com/realMaalouf/status/1934583902405878227

piden el fin del régimen islámico.https://x.com/realMaalouf/status/1934583902405878227 Una joven iraní en Irán se quitó el hiyab, dejando al descubierto su hermosa y larga cabellera. Bailó en la calle con un amigo arriesgando su vida.https://x.com/realMaalouf/status/1934453291519451466

se quitó el hiyab, dejando al descubierto su hermosa y larga cabellera. Bailó en la calle con un amigo arriesgando su vida.https://x.com/realMaalouf/status/1934453291519451466 El coronel Douglas MacGregor opina que sería una locura atacar a Irán .https://www.youtube.com/watch?v=mqLpS613RFI

opina que sería una locura atacar a .https://www.youtube.com/watch?v=mqLpS613RFI Diez bases estadounidenses en Oriente Medio están al alcance de los misiles iraníes.https://avia.pro/news/po-menshey-mere-10-amerikanskih-voennyh-baz-nahodyatsya-v-zone-porazheniya-raket-irana

están al alcance de los misiles iraníes.https://avia.pro/news/po-menshey-mere-10-amerikanskih-voennyh-baz-nahodyatsya-v-zone-porazheniya-raket-irana Los israelíes concluyeron que, tras ser atacados por Irán , era el momento oportuno para bombardear de nuevo a los hambrientos habitantes de Gaza .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=255969

, era el momento oportuno para bombardear de nuevo a los hambrientos habitantes de .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=255969 Las supercomputadoras del Pentágono realizan simulaciones continuas para determinar si se pueden destruir con bombas penetradoras los emplazamientos nucleares atrincherados en las profundidades de Irán .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=255964

realizan simulaciones continuas para determinar si se pueden destruir con bombas penetradoras los emplazamientos nucleares atrincherados en las profundidades de .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=255964 Según Steve Beckow, estamos presenciando el desarrollo de una operación bien planificada para derrocar al régimen iraní. Ataques quirúrgicos están destruyendo mandos militares y paramilitares iraníes, además de diversas instalaciones y armas, dejando a Irán vulnerable.https://operationdisclosureofficial.com/2025/06/19/steve-beckow-the-iranian-people-are-your-solution/

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones. Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio.)