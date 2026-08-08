La Guardia Civil desarrolla jornadas de seguridad y autoprotección dirigidas a profesionales de la salud en Almería

GabinetedePrensa agosto 8, 2026 0
La Guardia Civil desarrolla jornadas de seguridad y autoprotecciónn
  •  Se tratan de una serie de jornadas informativas dirigidas a profesionales del ámbito sanitario, con el objetivo de reforzar su seguridad y proporcionar herramientas de autoprotección ante agresiones en el ejercicio de su labor asistencial

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, mediante la realización de una serie dejornadas de seguridad y autoprotección refuerza la prevención de agresiones a profesionales de la saludcon el objetivo de reforzar su seguridad y proporcionar herramientas de autoprotección en el ejercicio de su labor asistencial.

Estas formaciones, están enmarcadas dentro de las colaboraciones que existen entre la Guardia Civil de la Comandancia de Almería y otras administraciones públicas, llevando a cabo, de manera periódica, la realización de diferentes jornadas, con el fin de prevenir y fomentar la seguridad en las diferentes situaciones que se puedan en el ámbito del desarrollo de sus funciones laborales.

En este caso se tratan de una serie de jornadas informativas dirigidas a profesionales del ámbito sanitario, con el objetivo de reforzar su seguridad y proporcionar herramientas de autoprotección ante agresiones en el ejercicio de su labor asistencial, respondiendo al repunte de incidentes violentos sufridos por profesionales de la salud durante el desempeño de sus funciones, una realidad que afecta tanto a su integridad física como al normal desarrollo de la atención sanitaria.

Durante estas sesiones, impartidas por especialistas de la Guardia Civil, se ofrecen recomendaciones prácticas y pautas de actuación orientadas a prevenir situaciones de riesgo y mejorar la capacidad de respuesta ante conductas agresivas. Entre los aspectos abordados destacan la detección temprana de situaciones potencialmente conflictivas, técnicas de comunicación y desescalada verbal, medidas de autoprotección, protocolos de actuación ante una agresión y la importancia de comunicar y denunciar cualquier incidente.

Asimismo, se informa a los asistentes sobre los mecanismos de coordinación existentes entre los centros sanitarios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sobre los recursos disponibles para reforzar la protección de los profesionales sanitarios.

Con estas acciones, la Guardia Civil pretende fomentar una cultura preventiva en el ámbito sanitario, dotando a médicos, enfermeros y al resto del personal asistencial de conocimientos y herramientas que contribuyan a minimizar los riesgos inherentes a su actividad profesional y a desempeñar su labor en un entorno más seguro.

La Guardia Civil reitera su compromiso con la protección de los profesionales sanitarios, cuya labor resulta esencial para la sociedad, y continuará impulsando actuaciones de prevención, formación y colaboración con las administraciones sanitarias para reducir el número de agresiones y garantizar el ejercicio de su profesión en las mejores condiciones de seguridad.

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