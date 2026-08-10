El Ayuntamiento de Almería felicita a los nuevos delegados territoriales de la Junta de Andalucía  

La primera teniente de Alcaldía, Sacra Sánchez, asiste al acto de toma de posesiones que ha estado presidido por los consejeros almerienses Ramón Fernández Pacheco y Mari Carmen Castillo

El Ayuntamiento de Almería ha trasladado su felicitación institucional y ha deseado “muchos aciertos” a los nuevos delegados territoriales de la Junta de Andalucía en la provincia, que han tomado posesión este lunes en un acto celebrado en la Delegación del Gobierno presidido por el consejero de Agricultura, Pesca Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, por la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Mari Carmen Castillo, y por el delegado del Gobierno andaluz en Almería, Francisco Góngora.

Al mismo ha asistido la primera teniente de Alcaldía y portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería, Sacra Sánchez, quien ha trasladado, en nombre de la alcaldesa María del Mar Vázquez, “la intención municipal de seguir colaborando y cooperando con la Junta de Andalucía para que la ciudad siga creciendo y siendo un referente mundial a nivel agrícola, cultural, de economía azul y de turismo responsable y sostenible”.

“Desde el Ayuntamiento de Almería estamos convencidos de que la lealtad institucional y el diálogo van a ser la base de este nuevo mandato en el que la administración local y andaluza vamos a trabajar de la mano para seguir resolviendo los problemas de los almerienses y mejorando su calidad de vida”, ha añadido Sacra Sánchez.

Los nuevos delegados territoriales de la Junta de Andalucía en Almería que han tomado posesión este lunes son: Juan de la Cruz Belmonte Mena, delegado territorial de Sanidad y Consumo; Guillermo Casquet Fernández, delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; y de Universidad, Industria, Energía e Innovación; Aránzazu Martín Moya, delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; Carmen María Jiménez Ropero, delegada territorial de Educación; Amós García Hueso, delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública; Dolores Martínez Utrera, delegada territorial de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio y de Fomento y Movilidad; Juan José Alonso Bonillo, delegado territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte; Manuel de la Torre Francia, delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente; y Francisco González Bellido, delegado territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad.

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