Guillermo Casquet visita el Centro Andaluz de Emprendimiento de Almería

El delegado conoce de primera mano la actividad del centro y los servicios que presta al emprendimiento en la provincia

El delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía en Almería, Guillermo Casquet, ha visitado el Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) de Almería, centro de apoyo al desarrollo empresarial, con el objetivo de conocer al equipo de profesionales y el funcionamiento de este recurso.

La visita se enmarca en la incorporación de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, una nueva estructura administrativa que permitirá reforzar la coordinación de las políticas de apoyo a las personas emprendedoras y al tejido empresarial.

Durante el encuentro, Guillermo Casquet ha podido conocer de primera mano el trabajo que desarrolla el personal del CADE, así como los servicios de asesoramiento y acompañamiento que presta a personas emprendedoras y empresas para favorecer la creación y consolidación de iniciativas empresariales en la provincia.

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