La historia documental de la Feria de Almería se exhibe en el Archivo Municipal con la exposición ‘Luz, Color y Tradición’

GabinetedePrensa agosto 11, 2026 0
Cultura-Luz Color y Tradicion 1

Se podrá visitar hasta el 11 de septiembre y el próximo martes, 18 de agosto, el cronista Antonio Sevillano ofrecerá una charla a las 12.00 horas, presentada por el concejal de Cultura, Diego Cruz

Con motivo de las festividades patronales de la ciudad, que este año se desarrollarán del 21 al 29 de agosto, el Archivo Municipal de Almería ‘Adela Alcocer’ ha abierto al público esta semana la exposición documental ‘Luz, Color y Tradición: un recorrido por la memoria de nuestra Feria’. Se trata de una propuesta que invita a conocer la evolución de una de las celebraciones más arraigadas de Almería a través de una cuidada selección de documentos históricos originales de la mano de Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

La exposición permanecerá abierta hasta el 11 de septiembre en la sede central del Archivo Municipal de Almería (calle Arráez, 20), con entrada gratuita y dirigida a todos los públicos. El horario de visita durante el próximo mes será de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas.

La muestra reúne fondos que abarcan desde comienzos del siglo XIX hasta los primeros años del siglo XXI, ofreciendo al visitante un recorrido por la transformación de las fiestas y por las distintas circunstancias que han marcado su celebración a lo largo del tiempo.

A través de los documentos conservados en el Archivo Municipal, la exposición permite acercarse no solo a los grandes acontecimientos vinculados a la Feria, sino también a aspectos relacionados con su organización social, sanitaria y económica. De este modo, el visitante puede descubrir cómo se regulaban las fiestas, cómo se planificaban sus diferentes actividades y qué papel desempeñaban en la vida cotidiana de la ciudad.

“‘Luz, Color y Tradición’ pone en valor el patrimonio documental de Almería y la importante labor de conservación y difusión que desarrolla el Archivo Municipal, acercando a la ciudadanía testimonios originales que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad”, destaca el concejal de Cultura, Diego Cruz.

Precisamente, Diego Cruz se encargará de dar la bienvenida a la charla que, sobre la exposición y la Feria, ofrecerá el cronista Antonio Sevillano el próximo martes, 18 de agosto, a las 12.00 horas en el propio Archivo Municipal y también con entrada libre hasta completar aforo.

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