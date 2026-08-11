Las ‘Vacaciones Activas’ llenan de deporte, juego y diversión el CEIP Mar Mediterráneo durante el verano

El deporte no se va de vacaciones y reúne a escolares de distintos colegios en una iniciativa del Ayuntamiento de Almería que fomenta la actividad física, la convivencia y hábitos de vida saludables

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Jesús Casimiro, ha visitado hoy el CEIP Mar Mediterráneo con motivo del desarrollo del programa ‘Vacaciones Activas’. Una iniciativa del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería que durante el periodo estival ofrece a los niños y niñas diferentes actividades deportivas, educativas y de ocio saludable, convirtiéndose en una alternativa de calidad para el tiempo libre durante las vacaciones escolares.

Durante la visita, el concejal ha podido comprobar el desarrollo de las actividades y ha compartido parte de la jornada con los participantes, destacando el ambiente de convivencia y unión que se genera entre menores procedentes de distintos centros educativos de la ciudad. En este sentido, ha subrayado que el objetivo principal del programa es “ofrecer a los menores alternativas de ocio activo que les alejen del uso excesivo de pantallas y de los entornos digitales, favoreciendo espacios de juego, convivencia y aprendizaje en un entorno seguro y educativo”.

Asimismo, Casimiro ha puesto en valor que el programa no se limita únicamente a la práctica deportiva, sino que incorpora también contenidos de educación emocional, trabajo en equipo y sensibilización medioambiental, contribuyendo así a una formación integral de los participantes durante el periodo estival. “Queremos que el verano sea también una oportunidad para seguir creciendo, aprendiendo y conviviendo a través del deporte y el juego”, ha señalado.

La jornada de hoy ha contado con una actividad especial, una fiesta del agua, que ha sido una de las propuestas más esperadas. En ella han participado todos los menores inscritos en el programa, procedentes de diferentes colegios de la ciudad, que han disfrutado de juegos, dinámicas deportivas y actividades de convivencia diseñadas para fomentar la participación y la interacción entre ellos.

Durante la mañana, el ambiente ha estado marcado por la diversión y la actividad constante, con propuestas adaptadas a las distintas edades y con un enfoque claramente lúdico y participativo. Este tipo de jornadas especiales se integran dentro de la programación habitual del programa con el objetivo de ofrecer experiencias diferentes que refuercen la motivación de los menores.

Además, durante la visita se ha celebrado un sorteo entre los participantes, en el que se han repartido diferentes regalos relacionados con el deporte, como un balón, entradas para asistir a un partido de fútbol y una camiseta, generando gran expectación entre los niños y niñas.

Antonio Casimiro ha destacado la buena acogida que está teniendo el programa desde su puesta en marcha y la importancia de mantener durante el periodo vacacional espacios donde los más pequeños puedan realizar actividad física, jugar y compartir tiempo con otros niños. “Estamos muy satisfechos con la respuesta que está teniendo ‘Vacaciones Activas’. Es muy positivo comprobar cómo niños de distintos colegios vienen hasta aquí para practicar deporte, jugar y disfrutar juntos durante el verano”, ha señalado.

El concejal ha querido también agradecer la implicación del equipo técnico y de los monitores que hacen posible el desarrollo diario de las actividades, así como la colaboración de la entidad AFIM21, cuya participación permite ampliar y enriquecer la oferta de propuestas dirigidas a los menores, favoreciendo un modelo de ocio activo, inclusivo y educativo durante las vacaciones.

Las ‘Vacaciones Activas’ se desarrollan este verano en el CEIP Mar Mediterráneo, donde participan diariamente alrededor de 50 niños y niñas, consolidándose como un espacio de referencia para la convivencia, el juego y la continuidad de la actividad educativa y deportiva durante el periodo estival. El programa continuará durante el mes de agosto en horario de 9.00 a 12.00 horas, hasta el próximo viernes, 14 de agosto, manteniendo su apuesta por el deporte, la diversión y la formación en valores.

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