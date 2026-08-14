La Junta invierte 16,4 millones en la mejora de 56 centros docentes de Almería para el nuevo curso

Entre las actuaciones ya finalizadas o en ejecución en la provincia, la Consejería contabiliza 63 actuaciones de construcción, ampliación o reforma de instalaciones en este 2026

Un total de 56 centros educativos públicos de Almería se benefician de obras de mejora de sus infraestructuras gracias a un total de 63 actuaciones desarrolladas a lo largo de este año por la Consejería de Educación a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE). Estas intervenciones suman un presupuesto de más de 16,4 millones de euros en instalaciones que acogen a 33.167 alumnos y alumnas.

En concreto, han finalizado hasta el momento 17 obras mientras que 29 están en construcción. Las restantes actuaciones se encuentran en diferentes fases de tramitación (contratación de obras o redacción de proyectos) y se prevé que finalicen antes de que termine el año.

Entre las actuaciones desarrolladas este curso en la provincia figura el nuevo Instituto de Educación Secundaria de Las Salinas, en Roquetas de Mar (Almería), que se encuentra en construcción y que ha contado con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-27.

En cuanto a las ampliaciones, son 4 las actuaciones desarrolladas por la Agencia en este año 2026 en la provincia de Almería. Así, se han ampliado las escuelas infantiles Las Norias de El Ejido y La Rosaleda de Roquetas de Mar, ambas obras finalizadas y cofinanciadas con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR); y están en construcción las ampliaciones del IES Al Yanub de Vera y el IES Juan Goytisolo de Carboneras, esta última dentro del Fondo de Transición Justa (FTJ).

En lo que se refiere a obras de reforma, mejora y modernización, el año 2026 ha estado en gran parte marcado por la necesidad sobrevenida de reparar los daños causados por el temporal de principios de año en los centros educativos. Al mismo tiempo, han continuado también los trabajos de accesibilidad de los edificios docentes, eliminando barreras y adaptando espacios. De esta manera, este año se han finalizado o está previsto terminar un total de 58 obras de reforma de centros en la provincia de Almería.

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