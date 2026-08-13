Las instituciones almerienses acompañan a la comunidad colombiana en el minuto de silencio por las víctimas del terremoto 

Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Subdelegación del Gobierno arropan a la Asociación ‘Almería para Todos’ en el recuerdo a los fallecidos y heridos

Las instituciones almerienses han acompañado a la comunidad colombiana en el minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Colombia ocurrido el pasado lunes y que, hasta la fecha, deja al menos 265 personas fallecidas y 3.500 heridas

La alcaldesa accidental, Sacra Sánchez, los concejales Vanesa Lara y Antonio Urdiales, la diputada provincial María del Mar López, los delegados territoriales de la Junta de Andalucía, Francisco G. Bellido y Aránzazu Martín, la vicesecretaria general de la Subdelegación, Raquel Contreras, y el coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería, Diego Martínez, han acompañado este jueves a la comunidad colombiana de la provincia en el minuto de silencio y oración celebrado en memoria de las víctimas del terremoto de Colombia.

El acto ha tenido lugar en la sede de la ONG Almería para Todos – Asociación de Colombianos, en la capital, donde los asistentes han mostrado su recuerdo a las víctimas y su apoyo y cercanía a las familias afectadas por esta tragedia.

Con este acto, las instituciones almerienses y la Asociación de Colombianos de Almería han mostrado su solidaridad con el pueblo colombiano y, especialmente, con los ciudadanos de este país que residen en la provincia.

En la ciudad de Almería, la colombiana es la segunda nacionalidad con mayor número de empadronados, con un total de 2.881 registrados en el padrón municipal.

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