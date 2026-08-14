La Consejería de Sanidad declara área en alerta cuatro municipios de las provincias de Sevilla, Almería y Cádiz

Detecta un caso leve en Olivares y circulación del virus en mosquitos de Las Cabezas de San Juan, Pulpí y Algodonales

Hasta el momento, de los 38 casos de Fiebre del Nilo Occidental en humanos en Andalucía, 11 son de carácter neuroinvasivo

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha declarado área en alerta cuatro municipios de las provincias de Sevilla, Almería y Cádiz. En el caso de Olivares (Sevilla), la declaración se realiza por la detección de un caso leve de Fiebre del Nilo Occidental en humanos. Por su parte, en Las Cabezas de San Juan, también en Sevilla, Pulpí (Almería) y Algodonales (Cádiz), se toma esta medida tras detectar circulación del virus en mosquitos capturados en las trampas de vigilancia.

La Secretaría de Salud Pública y Promoción de la Salud de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias también ha confirmado otros tres casos humanos en la provincia de Sevilla. Concretamente en la capital, en Bollullos de la Mitación y en Villamanrique de la Condesa. Con esto, ascienden a 38 los casos de Fiebre del Nilo Occidental en humanos en Andalucía, de los que 11 son de carácter neuroinvasivo.

La Junta ha ampliado esta temporada la vigilancia de casos leves en las comarcas de especial seguimiento y hasta el momento se han realizado ya estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 457 usuarios. Además, se ha realizado despistaje de arbovirosis en 119 casos de meningitis víricas. En el cribado de donantes de sangre se han realizado también 3.039 determinaciones.

Actualmente, son 24 los municipios andaluces con declaración de área en alerta. Esta situación de área en alerta supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

Recomendaciones

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias pide tanto a las administraciones competentes como a la ciudadanía adoptar medidas de protección y prevención, pensando especialmente en las personas vulnerables, centradas fundamentalmente en evitar la picadura del mosquito. Este recordatorio adquiere especial importancia en aquellos municipios en los que se ha detectado una elevada presencia del mosquito vector durante las últimas semanas.

Así, la Secretaría de Salud Pública y Promoción de la Salud incide en la necesidad de usar repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar los olores intensos (perfumes, jabones aromatizados…) porque atraen a los mosquitos.

Asimismo, anima a reforzar las medidas domésticas, como instalar mosquiteras, usar insecticidas domésticos/repelentes ambientales o apagar las luces si no son necesarias, porque la luz atrae a los mosquitos.

Otra medida fundamental es evitar generar zonas de agua estancada, donde los mosquitos crían sus larvas, por lo que se recomienda mantener adecuadamente las albercas, piscinas y lavaderos y vaciar el agua que pueda acumularse y pasar desapercibida en jardines, macetas, juguetes o cubos.

En el caso de explotaciones ganaderas, se aconseja, igualmente, renovar con frecuencia los bebederos de los animales; evitar el agua de charcos en rodadas de vehículos o caminos, fugas de agua por grifos o conducciones rotas, abrevaderos con fugas o con poca renovación.

La actualización diaria del seguimiento del Virus del Nilo Occidental en Andalucía está en: https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciasanidadyemergencias/areas/sanidad/entornos-saludables/salud-ambiental/paginas/virus-nilo-occidental.html

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