Andalucía TRADE Global 2026 se celebrará los próximos 17 y 18 de noviembre en Málaga

La cita anual del comercio exterior incluye reuniones con representantes de los 75 países de la Red Andalucía TRADE Internacional

“Andalucía TRADE Global 2026. Impulsa tu empresa en el mundo” se celebrará los próximos 17 y 18 de noviembre en FYCMA-Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Se trata del encuentro anual sobre comercio internacional de Andalucía y el que más países tiene representados de España, los 75 en los que presta servicio la Red Andalucía TRADE Internacional, cuyos representantes en los cinco continentes trasladarán a las empresas andaluzas participantes las oportunidades de negocio que hay en el mundo, a través de cientos de reuniones de negocio B2B.

Andalucía TRADE Global se celebra cada año, alternando sede en Sevilla y Málaga. En 2026 vuelve a la capital de la Costa del Sol, donde tuvo lugar en 2024 a través de un excepcional formato online, debido a la dana que azotó la zona, con un balance de 1.179 reuniones B2B celebradas.

En esta ocasión, estará organizada por la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, a través de Andalucía TRADE, y contará con la colaboración de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industrias, Servicios y Navegación e ICEX España Exportación e Inversiones.

Además del espacio expositivo de Andalucía TRADE, habrá una zona habilitada para los stands de los colaboradores del evento y los agentes y empresas que se inscriban para ofrecer servicios de apoyo a la internacionalización: empresas de logística, entidades financieras, consultoras especializadas, etc.

Igualmente, en una zona anexa, estarán presentes los representantes de la Red Andalucía TRADE Internacional en los 75 países de los cinco continentes en los que ofrecen servicios, para celebrar encuentros previamente concertados con los profesionales de las empresas que se inscriban, para informarles de las novedades y servicios a su disposición para impulsar su salto al exterior, así como las principales claves sobre el escenario del comercio exterior mundial actual.

En septiembre se abrirá el plazo para que las empresas interesadas se inscriban y reserven cita con los países de su interés para desarrollar las reuniones B2B; inscribirse en la conferencia inaugural; concertar reuniones con los partners estratégicos que prestan servicios de internacionalización; y conocer todos los instrumentos que el Gobierno andaluz pone a su alcance para potenciar su posición en otros mercados del mundo.

Andalucía TRADE Global se celebra desde hace más de veinte años, adaptando su formato a las necesidades de cada edición, y se ha consolidado como el principal encuentro anual de Andalucía para impulsar la internacionalización de las empresas andaluzas. Su organización será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través de FEDER de Andalucía 2021-2027, dotado con una contribución comunitaria del 85%.

Orden de Internacionalización: 11,5 millones de euros

El programa Andalucía TRADE Global se ampliará este año con una sesión posterior de trabajo interno dirigida a la Red Andalucía TRADE Internacional. En esta reunión se informará sobre las novedades de los programas y servicios que ofrece la agencia pública, destacando especialmente la línea de incentivos para impulsar la internacionalización y la promoción de productos en el extranjero.

La Junta de Andalucía continúa avanzando en este objetivo con la Orden de Incentivos al Comercio Exterior y la Internacionalización, dotada con 11,5 millones de euros y gestionada a través de Andalucía TRADE. Esta línea de ayudas tiene como finalidad reforzar la presencia de las empresas andaluzas en los mercados internacionales, favoreciendo especialmente la actividad exportadora de las pymes y su acceso a nuevas oportunidades de negocio en el exterior.

La convocatoria permanece abierta hasta diciembre y prevé beneficiar a más de 2.000 empresas. Asimismo, la orden financia actuaciones como la participación en ferias internacionales, misiones comerciales, agendas de negocio en el exterior, acciones de promoción internacional e iniciativas de implantación comercial en mercados exteriores. Integrada en la estrategia de apoyo empresarial de Andalucía TRADE, esta medida contribuye a fortalecer la competitividad de las empresas andaluzas, diversificar sus destinos de exportación y consolidar la proyección internacional de la economía andaluza.

Además, en esta cita las empresas andaluzas también podrán informarse del resto de servicios e instrumentos que la agencia pública pone a su disposición para impulsar sus exportaciones y su competitividad en otras áreas (financiación, I+D+i, desarrollo industrial, etc.), entre las que se encuentran las medidas de la Estrategia de Internacionalización de la Economía Andaluza 2021-2027.

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