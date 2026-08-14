El Ayuntamiento habilita aparcamientos alternativos para el partido UD Almería-CD Eldense del lunes 17 de agosto

La parcela de la calle Algazul ofrecerá 370 plazas, mientras que la zona norte del Recinto Ferial no podrá utilizarse debido a los trabajos de montaje de la Feria de Almería 2026

El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias y la Policía Local, ha establecido las zonas de estacionamiento que estarán disponibles con motivo del partido que disputarán la UD Almería y el CD Eldense el próximo lunes, 17 de agosto, a las 21.30 horas, en el Almería Stadium.

Con el objetivo de facilitar el acceso de los aficionados al estadio, se mantendrá habilitado el aparcamiento principal del Almería Stadium, situado junto a Preferencia, además de los restantes aparcamientos aledaños al recinto deportivo.

Como alternativa, se habilitará también para el estacionamiento la tercera parcela situada en la calle Algazul, que dispone de 370 plazas en una superficie superior a los 10.000 metros cuadrados. El acceso podrá realizarse igualmente desde la calle Doctora Milagros Rivera y la salida se efectuará por la vía de servicio de la Avenida Vega de Acá.

El Recinto Ferial no estará disponible

A diferencia de otros encuentros, en esta ocasión no podrá utilizarse como aparcamiento la zona norte del Recinto Ferial, habitualmente habilitada para facilitar el estacionamiento de los aficionados que acuden al estadio.

Esta restricción responde a que este espacio se encuentra ya ocupado por los trabajos de preparación y montaje de las instalaciones de la Feria de Almería 2026, por lo que permanecerá cerrado al estacionamiento durante la celebración del encuentro.

Desde el Ayuntamiento y la Policía Local se recomienda a los aficionados planificar sus desplazamientos y acudir con suficiente antelación, teniendo en cuenta la afluencia prevista y la menor disponibilidad de estacionamiento en el entorno. Igualmente, se aconseja, siempre que sea posible, hacer uso del transporte público para acceder a las inmediaciones del Almería Stadium.

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