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Afectaciones al tráfico que se producirán desde hoy lunes, día 4, hasta las 8.00 horas del jueves 7 de mayo debido a obras de reparación del adoquinado de las calles Lope de Vega y Beatriz de Silva

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mayo 4, 2026 4:44 pm

CORTES DE TRÁFICO

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán desde hoy lunes, día 4, hasta las 8.00 horas del jueves 7 de mayo debido a obras de reparación del adoquinado de las calles Lope de Vega y Beatriz de Silva, en el Centro Histórico.

Los cortes se producirán, en la calle Lope de Vega, a la altura de la calle San Indalecio, mientras que el corte de la vía Beatriz de Silva será completo.

El tráfico podrá acceder a la zona de la Plaza de la Catedral / Calle Velázquez por San Indalecio y Cervantes.

La circulación peatonal no se verá afectada

GabinetedePrensa

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