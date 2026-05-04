Agricultura, cocina verde en directo, degustaciones, premios y hasta un invernadero solar: así será el sábado VRUTAL en el centro de Almería   

Puerta de Purchena, el Paseo y el Mercado Central acogen el gran evento de la gastronomía vegetal y la agricultura, con showcookings, degustaciones, talleres, música y actividades familiares

La iniciativa, complemento del Congreso Internacional de Gastronomía Verde VESTIAL, inaugura el ‘Muro de la Gastronomía’, un nuevo espacio en el entorno del Mercado que homenajea a figuras clave de la cocina verde

Almería celebrará el próximo sábado 9 de mayo la primera edición de VRUTAL, un evento urbano dedicado a la cocina verde, la innovación agrícola y la cultura agroalimentaria que transformará el centro de la ciudad en un gran recorrido experiencial abierto a toda la ciudadanía.

Organizado por el Ayuntamiento de Almería y AColor Agencia, VRUTAL nace como la versión más participativa del congreso gastronómico VESTIAL y convertirá espacios como el Paseo de Almería, Puerta de Purchena y el Mercado Central en un circuito sensorial con showcookings, degustaciones, talleres, música y actividades para todos los públicos con el objetivo de acercar la agricultura y la gastronomía a los ciudadanos.

Así lo han descrito esta mañana en la presentación del programa de actividades David Baños, gerente de AColor Agencia; Juan José Segura, concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura del Ayuntamiento de Almería; Carlos Sánchez, diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia de la Diputación de Almería; y Luis Miguel Fernández, gerente de Coexphal.

El concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura, ha incidido en que “la agricultura es el motor económico de la provincia, pero también es agua bien gestionada, es innovación y es ciudad viva. VRUTAL conecta con todo eso, conecta con la cocina verde, con los productos de nuestra tierra, con el talento de nuestros agricultores y de nuestros cocineros y, sobre todo, el espacio urbano como lugar de encuentro”.

“Este proyecto tiene un valor especial por todo ello y por poner en el centro al agricultor, sacándolo del invernadero, dándole el protagonismo que merece como el verdadero artífice de nuestra economía”, ha añadido.

Por su parte, el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia ha asegurado que ‘Sabores Almería’ no podía faltar en esta gran fiesta de la Agricultura: “Es un día para las familias, ya que son familias precisamente las que han levantado la agricultura almeriense, como modelo de gestión responsable de agua y eficiencia; y de la lucha integrada”.

Además, Carlos Sánchez, ha asegurado que ‘Sabores Almería’ participa con un mercado de productos agroalimentarios almerienses y cediendo el Palacio Provincial para un encuentro del chef Rodrigo de la Calle con productores de la provincia. «Será un día de fiesta para homenajear al AGRO Almeriense», ha finalizado.

Por último, el gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Almería y Diputación Provincial así como a la implicación de la entidad Cajamar y al conjunto del sector hortofrutícola almeriense por apoyar esta iniciativa. “Este evento pone en valor lo que somos. A menudo salimos fuera, a citas como Berlín, para promocionar nuestro sector, pero poder celebrarlo aquí, en casa, como una auténtica fiesta de la horticultura, es motivo de orgullo y espero que todos disfrutemos de ella”, ha concluido.

Programación

Uno de los elementos más destacados de esta edición será la creación del ‘Muro de la Gastronomía’, un nuevo espacio en el entorno del Mercado Central que rendirá homenaje a figuras clave de la cocina vegetal y que aspira a convertirse en un símbolo permanente del compromiso de la ciudad con la gastronomía verde. Los primeros en descubrir su placa serán los chefs Rodrigo de la Calle y Dani García, grandes referentes internacionales.

La jornada arrancará a las 10.00 horas con la apertura de actividades y carpas comerciales, donde estarán presentes más de 20 empresas y entidades del sector agroalimentario, junto a espacios temáticos dedicados a productos como los pimientos o la sandía, además de un invernadero solar con distintas tipologías de tomate, zona de Sabores Almería y propuestas divulgativas para todos los públicos.

Durante toda la mañana, el centro de la ciudad acogerá actividades infantiles como juegos -La oca de las frutas y hortalizas, Fruit Twister, Sandi Gol- y actividades dinámicas como pintacaras y papiroflexia, además de degustaciones de sandía y gazpacho. De la animación musical se encargará una charanga itinerante, desde las 11.00 horas, que recorrerá Puerta de Purchena, el Paseo y el Mercado Central, generando un ambiente festivo en todo el eje urbano.

Cocina en directo y premios

La programación gastronómica comenzará a las 10.30 horas con showcookings simultáneos, entre ellos una propuesta de la Cofradía del Tomate en el escenario principal y otra actividad con La Palma. A esa misma hora se celebrará un encuentro con el chef Rodrigo de la Calle en la Diputación de Almería, junto a otras sesiones culinarias con Emilio Carmona en La Higuera y Borja González en el restaurante Alquímico.

A las 11.30 horas, Rodrigo de la Calle protagonizará un showcooking en el escenario principal, mientras que el chef Raúl Caído, ganador del IV Campeonato Provincial Ashal, presentará su propuesta ‘Taco Verde’ en el Mercado Central.

A las 12.00 horas, se celebrará uno de los momentos centrales del evento con la entrega de los premios ‘Almería es VRUTAL 2026’, presentada por Mar Villalobos. Y a continuación, a las 12:.0 horas, tendrá lugar una cata de vinos de ‘Bodega Palomillo’ en la Peña El Taranto, seguida de una sesión de DJ en el escenario principal.

VRUTAL pretende así proyectar una nueva imagen de Almería como referente en gastronomía vegetal, sostenibilidad e innovación agrícola. Dado que la agricultura es el principal motor económico de la provincia, la iniciativa pone el foco en acercar esta realidad a la ciudadanía y hacerla partícipe de ella.