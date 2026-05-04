ARRANCA LA NÍJAR ELITE LEAGUE 2026, 

UN TORNEO HECHO POR Y PARA LOS JÓVENES

Participan 14 Equipos, con presencia ojeadores de equipos profesionales y un árbitro profesional para la final, en el Campo Municipal Comarca de Níjar.

Todo el torneo, un referente social para el Mundial 2030, gira en torno a la integración y visibilidad de los jóvenes nijareños, que haciendo el campeonato han aprendido a planificar y realizar proyectos.

La Níjar Elite League será también una celebración de la convivencia y la integración social, con actividades como DJs, en directo y en streaming desde una favela de Brasil, graffiti en lonas de plástico de invernaderos, comida gastro Km0 a cargo de chef invitada, así como barra y comida durante los partidos.

Níjar, 6 de Mayo de 2026.- Este próximo fin de semana arranca la Níjar Elite League (NEL) 2026, un torneo de Fútbol 7 para jóvenes nacidos entre 2001 y 2010, que se celebra los días 9 y 10 de mayo de 2026 en el Campo Municipal Comarca de Níjar (Polígono Santa Olalla), coincidiendo con las Prefiestas de San Isidro Labrador.

Finalmente serán 14 equipos – en una inscripción abierta para equipos masculinos, femeninos y mixtos – los que disputarán el torneo, ante la mirada de ojeadores de clubes de fútbol de primer nivel (U.D. Almería entre ellos).

El torneo cuenta con el apoyo de La Caixa, El Corte Inglés, el Ayuntamiento de Níjar, Sol Descalzo, Coprohnijar, y varias empresas locales, y se ha impulsado colaborativamente desde la iniciativa Conéctate Níjar, que fomenta la realización de proyectos por parte de líderes locales como aprendizaje para su vida profesional, con apoyo y acompañamiento de otros líderes y jóvenes de la localidad, empresas, y profesionales de otros ámbitos. «Es mucho más que fútbol, es aprender a hacer proyectos, antes no nos enseñaban, sólo jugábamos» ha manifestado Andrei Coman, de Sol Descalzo.

Durante el torneo se celebrarán diversas actividades, como exhibición de graffitis, DJ local y un evento culinario a cargo de Sión Calderón, chef con experiencia en restaurantes con Estrella Michelín.

DESARROLLO DEL TORNEO

El acto de inauguración y charla informativa a los participantes tendrá lugar el sábado día 9 de Mayo, a las 9:00 de la mañana en el Campo Municipal Comarca de Níjar. El sábado se disputará la fase liguilla, con la celebración simultánea de dos partidos, en horarios de mañana y de tarde. El domingo día 10, se celebrarán las eliminatorias y final, arbitrada por el colegiado profesional Rafael Ruiz Bada. Está prevista la presencia de ojeadores de diversos equipos, U.D. Almería entre ellos.

Los equipos contendientes serán: RS (Reen Sport), Club Argentino, Titanes, Piti FC, Coyote FC, Atlético, Los Galácticos, ADN Ganador, Obakpolos, Jagger FC, Chabiba, Estrellas del Levante, La Royal y Cuartillo FC.



TORNEO LOCAL, AMBICIÓN MUNDIAL

La NEL aspira a convertirse en un movimiento de esperanza juvenil y en un referente de integración social de cara al Mundial 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos. Níjar, donde Marruecos, España y el mundo ya se encuentran y conectan, como ejemplo vivo de lo que el deporte puede hacer por una comunidad.

Leonardo Martins Dias, impulsor del programa junto a Pilar Calderón (profesional con experiencia ejecutiva en grandes empresas) es también uno de los dos creadores de la Copa de las Favelas (“Taça das Favelas”) el mayor torneo del mundo de este tipo, que alcanzó gran protagonismo en Brasil durante la celebración del Mundial 2014.

PROYECTO INDIVIDUAL, TRABAJO COLECTIVO, METODOLOGÍA INNOVADORA

El torneo nace de jóvenes que buscaban organizar un torneo para dar visibilidad al talento futbolístico local. Abdella Abdoulia y Karin Aguila, lanzaron la idea “ésta es la oportunidad de hacer el torneo de nuestros sueños, lo que antes no habiamos tenido. Cuando eramos chicos no había torneos para nosotros. Ahora los jóvenes están ilusionados y nos piden hacer más”.

Todas las actividades del campeonato están organizadas por jóvenes locales de diversas localidades y procedencias, y es un proyecto impulsado por la plataforma Conéctate Níjar, una iniciativa que fomenta el talento joven y el liderazgo local aglutinando el apoyo de empresas y profesionales de diversos ámbitos. El fútbol se convierte así en motor para que jóvenes líderes conviertan sus ideas en proyectos, y en escuela práctica de liderazgo, organización y trabajo en red.

En 2023, el Ayuntamiento de Níjar encargó un diagnóstico social en el marco del Programa Participando Crecemos Juntos, a Leonardo Martins Dias, profesional con experiencia en proyectos de desarrollo social en todos los continentes y una metodología avalada por Universidades como Oxford y Berkeley.

El diagnóstico reveló una conclusión central: la principal barrera para el desarrollo de la población local no es económica ni formativa en sentido estricto, sino la falta de esperanza, de expectativa de futuro, de referencias y de horizontes vitales entre los jóvenes del municipio.

A partir de ese diagnóstico y con un grupo de jóvenes líderes locales nació la iniciativa Conéctate Níjar, que trabaja para devolver a los jóvenes la capacidad de soñar y de creer en sí mismos, adquirir nuevas habilidades y redes de contacto, ampliar sus horizontes vitales, y empoderarse a través de la realización de sus propios proyectos.

AGENDA FESTIVA Y DE INTEGRACIÓN

Todo el torneo tiene un enfoque integrador, y de celebración. Además de los partidos, en el Campo Municipal Comarca de Níjar se podrá disfrutar de diversas actividades encaminadas a generar un ambiente de celebración compartida para equipos, amigos, familia y aficionados.

Habrá DJ, barra y comida a cargo de jóvenes de la zona como parte de las actividades propias del torneo. Pero, además, han surgido dos colaboraciones que amplían los límites del torneo y de su oferta de ocio.

Níjar Elite League ya ha llamado la atención de algunos líderes de las favelas de Rio de Janeiro, que se han ofrecido a participar. Se establecerá una conexión real con una sesión de DJ Khaled en streaming para el campo Municipal desde el campo de fútbol de la comunidad de Morro dos Prazeres, considerado el “Maracaná” de las favelas, ya que desde el mismo se divisa el mítico estadio, el Pan de Azúcar y el Cristo Redentor. Durante un tiempo, los asistentes podrán bailar ritmos urbanos brasileños a 7.900 km de distancia.

Por otra parte, Sion Calderón, con larga experiencia en proyectos de restauración (llegó a obtener una Estrella Michelín) estará a cargo de una zona gastro llamada “I love perreo”, una propuesta divertida y joven de perritos calientes con productos y sabores adaptados a todos los paladares.