La Asociación Española Contra el Cáncer saldrá al encuentro de los almerienses el 7 de mayo con 58 mesas en el Día de la Cuestación

La presidenta de la Asociación, Magdalena Cantero, presenta la campaña, arropada por representantes de la cultura, deporte e investigación

Magdalena Cantero afirma que “queremos que los almerienses se detengan ese día para que nosotros podamos seguir moviéndonos contra el cáncer”

La Asociación Española Contra el Cáncer saldrá el próximo jueves, 7 de mayo, al encuentro de los almerienses con las tradiciones mesas pepitorias, 33 en la capital y 25 en Almería, la simbólica hucha y un lema que define claramente la campaña: ‘Cuando paras, nos movemos contra el cáncer’.

La presidenta de la Asociación, Magdalena Cantero, ha presentado hoy la campaña, en la sede de la asociación, y lo ha hecho rodeada de representantes de la cultura, deporte e investigación, reflejo del apoyo de toda la sociedad. En concreto, han estado presentes el cantaor Cristo Heredia, el capitán de Unicaja Costa de Almería, Fran Iribarne, y las tres investigadoras que han recibido las becas predoctorales de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería, Alba Esteban, Celia García y Laura Castillo.

La campaña pone el foco en el valor de un gesto, pararse frente a una hucha o mesa petitoria de la Asociación, que, aunque parezca un gesto pequeño, activa un movimiento colectivo capaz de impulsar la investigación, mejorar la atención y generar esperanza.

Magdalena Cantero ha afirmado que “tenemos previsto que en torno a 600 personas nos acompañen como voluntarios para recaudar fondos y lo que pedimos es la colaboración y generosidad de todos los almerienses, como venimos realizando año tras año. El 7 de mayo salimos a la calle para pedir recursos para seguir avanzando en la investigación. Somos la entidad privada que más dinero destina a la investigación, 157 millones de euros que se hacen posible gracias a la donación de socios y la recaudación de este día. Eso nos permite que tengamos activos 792 proyectos de investigación, cuatro de ellos llevan el ADN almeriense, hoy están aquí tres de las investigadoras, y el cuarto aún no ha sido presentado. Quiero hacer un llamamiento a todas las personas, porque el cáncer es el mayor problema sociosanitario al que nos enfrentamos como sociedad”.

Por su parte, el cantaor flamenco Cristo Heredia ha invitado “a todas las personas a que participen. No hay donación pequeña, cualquier apoyo es necesario para esta lucha que nos tiene que unir a todos y no entiende de ideologías. Es un problema de todos y necesitamos el apoyo de toda la sociedad”.

Fran Iribarne, almeriense y capitan de Unicaja Costa de Almería de voleibol, reflexiona que “para el club es una satisfacción colaborar el 7 de mayo y durante todo el año en lo que podemos. Recordar a las personas que el deporte es una de las grandes medidas de prevención y un aliado para la recuperación del cáncer. Como club, estamos al lado de la Asociación para hacer frente común contra el cáncer”.

Alba Esteban es la primera beca predoctoral apoyada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería: “Sin el apoyo de la Asociación, ninguna de las tres investigadoras podríamos desarrollar nuestro trabajo. En mi caso, trabajo en un estudio de más de siete años para evaluar los efectos del ejercicio físico en la recuperación tras el cáncer de mama. Gracias a la ayuda de la Asociación, más de 600 mujeres han podido participar en el estudio y beneficiarse de los efectos positivos del ejercicio físico”.

Celia García, segunda beca predoctoral, en el tercer año de esta investigación, explica que “trabajo con pacientes de cáncer de colon, con los cuales queremos establecer diferencias entre pacientes con cáncer y sin cáncer, para ayudar a prevenir el cáncer colorrectal mediante la aplicación de la resonancia magnética nuclear”.

La tercera becaria predoctoral, todas investigadoras de la Universidad de Almería, es Laura Castillo. “Mi proyecto va sobre el cuidado de transición, que es cuando pasan del médico de pediatría al sistema de cuidados de adultos, en los supervivientes del cáncer infantil. Buscamos educarlos, ayudarlos a gestionar su enfermedad y que sepan abordar las consecuencias físicas y psicológicas de su tratamiento. Estamos en la fase inicial del mismo”.

Magdalena Cantero resume el sentir general animando a participar el 7 de mayo. “Porque cuanto tú paras, nosotros nos movemos contra el cáncer. Porque frente a un problema que nos afecta a todos, la respuesta también tiene que ser de todos”.