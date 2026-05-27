Agricultura reúne a su Comité de Dirección para seguir avanzando en los retos del sector primario

El consejero de Agricultura en funciones preside este encuentro y hace balance de la gestión realizada durante la legislatura

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en funciones, Ramón Fernández-Pacheco, ha presidido este miércoles el Comité de Dirección Ampliado con el objetivo de hacer un balance de todas las políticas llevadas a cabo durante esta legislatura y seguir avanzando en los retos del sector primario que tenemos por delante.

Durante su atención a los medios antes del encuentro, ha recordado que “han sido meses muy complicados marcados por un tren de borrascas que ha azotado a todo el sector primario, enfermedades de sanidad vegetal en varias provincias, además de otros desafíos como el alto coste de los fertilizantes, los acuerdos comerciales aprobados o las negociaciones que llevadas a cabo en torno a la nueva PAC”.

En este sentido, ha destacado que “el Gobierno andaluz está en funciones y continua su actividad diaria para seguir avanzando en los desafíos presentes y futuro. Miles de familias andaluzas dependen de la gestión de esta consejería y, por tanto, seguiremos trabajando para que nuestras políticas sitúen a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores en el centro del debate que, además, debe estar marcado por el impulso del agua”.