El XVII Congreso Internacional de ASANEC se inaugurará el próximo jueves, 28 de mayo, a las 10:00 h. en el Palacio de Congresos-IFEJA de Jaén

Participarán en la inauguración el alcalde de Jaén, el consejero de Sanidad, el presidente de la Diputación, el rector de la UJA, la presidenta del Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, la presenta la presidenta de ASANEC.

El XVII Congreso Internacional de ASANEC (Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria) se inaugurará el próximo jueves, 28 de mayo, a las 10:00 horas, en el Palacio de Congresos de Jaén-IFEJA, con la asistencia de más de 650 enfermeras.

En la inauguración participarán Julio Millán Muñoz, alcalde de Jaén; Antonio Sanz Cabello, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias; Francisco Reyes Martínez, presidente de la Diputación Provincial de Jaén; Nicolás Ruiz Reyes, rector de la Universidad de Jaén; María del Mar García Martín, presidenta del Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería; María Dolores Ruiz Fernández, presidenta de la Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria (ASANEC); y Montserrat Morán Criado, presidenta del comité organizador.

La 17ª edición tiene como lema ‘Innovar desde lo cercano: la fuerza de los cuidados comunitarios’ y se analizará cómo la Enfermería Familia y Comunitaria puede dar respuesta a las transformaciones sociales, tecnológicas y demográficas. La desigualdad, las distintas formas de vivir la soledad, los cambios en los modos de relacionarnos y cuidar, o las violencias que aún permanecen ocultas, son cuestiones que nos interpelan y nos obligan a repensar los cuidados enfermeros desde una perspectiva amplia y transformadora.

Entre los aspectos más relevantes de la edición de este año se encuentra cuidar en contextos de desigualdad, la investigación en Enfermería Familiar y Comunitaria, la innovación y la tecnología en los cuidados, el abordaje del maltrato en distintas etapas de la vida, la promoción de la salud y participación comunitaria en la soledad no deseada y la participación comunitaria como elemento clave en la promoción de la salud.

Entre los ponentes destacan José Miguel Morales Asensio, catedrático en la Universidad de Málaga y miembro del instituto de Investigación de Biomédica de Málaga, que impartirá la conferencia inaugural, el profesor Rubén Martín Payo, de la Universidad de Oviedo, Macarena Espinilla Pérez, Investigadora Principal del grupo de investigación ‘Avances en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones’ (ASIA) de la Universidad de Jaén o Joan Carles March Cerdá, profesor de la Escuela de Salud Pública de Andalucía.

Así mismo participan profesionales no sólo de Andalucía y del resto de España, sino también del ámbito internacional como Portugal, Ecuador, Italia, Chile o Colombia.

Al acto acuden también las organizaciones sindicales, directores gerentes y directivos de enfermería de los hospitales y áreas de gestión sanitaria de Jaén y provincia, responsables de la Consejería de Sanidad y del SAS, Universidades, Colegios profesionales de Enfermería de Andalucía, sociedades científicas médicas y de enfermería, y asociaciones de pacientes y familiares.

El Congreso Internacional ASANEC se celebra del 27 al 29 de mayo en Jaén. El inicio del congreso será el miércoles, 27 de mayo, con una primera jornada dedicada íntegramente a los talleres prácticos para enfermeras de familia y comunitaria, que se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén, de 16:30 a 20:00 h. Los días 28 y 29 de mayo continuará el evento científico en el Palacio de Congresos-IFEJA, desde las 10:00 h. con la inauguración oficial. Previamente se impartirá la conferencia inaugural, seguida de seis mesas de ponencias, y la presentación de cerca de 500 comunicaciones.