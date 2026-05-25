Correos organizó visitas en cuatro centros del Área Sur durante la Semana de la Administración Abierta 2026

La compañía acercó a la ciudadanía del Área Sur —que incluye Andalucía, Ceuta y Melilla— el funcionamiento del Servicio Postal Universal y de los Servicios de Interés Económico General (SIEG)

Las visitas se desarrollaron en la oficina principal de Sevilla y en los centros logísticos de Sevilla, Granada y Málaga, en el marco de la Semana de la Administración Abierta

Correos ha participado en la Semana de la Administración Abierta 2026 con la apertura de cuatro de sus centros en el Área Sur, que incluye Andalucía, Ceuta y Melilla. Estas instalaciones han acogido visitas guiadas para mostrar a la ciudadanía cómo funciona el servicio postal y logístico en su actividad diaria.

En concreto, los días 20 y 21 de mayo, las personas inscritas pudieron visitar la oficina principal de Correos de Sevilla, ubicada en su edificio histórico de la Avenida de la Constitución, sede de la compañía en el Área Sur, así como los Centros de Tratamiento Automatizado (CTA) de Granada, Málaga y Sevilla, instalaciones clave en la red logística de la compañía en este territorio.

Durante las visitas a la oficina principal sevillana, los asistentes conocieron tanto parte de la historia del edificio como la amplia gama de servicios que Correos ofrece actualmente. Además de los productos postales tradicionales, pudieron informarse sobre otros servicios de interés general, como el pago de recibos, determinadas gestiones de la Dirección General de Tráfico, operaciones bancarias básicas a través de Correos Cash o la Oficina de Registro Virtual de Entidades (ORVE), entre otros.

Por su parte, en los Centros de Tratamiento Automatizado, los participantes accedieron al “corazón logístico” de Correos, donde se explicó cómo se organizan y gestionan los procesos de clasificación, tratamiento y distribución de los envíos que circulan diariamente por la red postal. Estas instalaciones canalizan tanto los envíos depositados en los buzones amarillos como los admitidos en la red de oficinas, antes de su distribución final.

La participación de Correos en esta iniciativa ha permitido dar a conocer su papel como empresa pública encargada de la prestación del Servicio Postal Universal y de los Servicios de Interés Económico General (SIEG), así como su contribución al funcionamiento de los servicios públicos en todo el territorio.

La Semana de la Administración Abierta, impulsada por la Dirección General de Gobernanza Pública con la colaboración del Foro de Gobierno Abierto y enmarcada en la iniciativa internacional Open Gov Week, se ha celebrado en toda España del 18 al 24 de mayo. Su objetivo es acercar las administraciones públicas a la ciudadanía, promoviendo los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e integridad pública.