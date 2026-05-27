El Gobierno refuerza la seguridad marítima en la costa andaluza con la incorporación de la nueva unidad de intervención Salvamar Carina tras una inversión de 2,5 M€

Servicio público en el mar

Pedro Fernández reconoce la labor de los profesionales de Salvamento Marítimo, “altamente cualificados, con vocación de servicio público, entrega y una enorme humanidad”

A lo largo de los 900 km de costa andaluza se despliegan cinco centros de coordinación, 17 embarcaciones –salvamares, buques remolcadores y guardamares– y helicópteros de Salvamento Marítimo, que durante 2025 coordinó la atención de más de 5.200 personas

El Gobierno de España ha incorporado al trabajo de Salvamento Marítimo en Andalucía la nueva unidad de intervención Salvamar Carina, una nuevaembarcación que, con una inversión superior a los 2,5 M€, incorpora mayores avances tecnológicos y operativos, con el objetivo de “reforzar la seguridad en el mar, la protección del medio ambiente marino y, en definitiva, cumplir con el servicio público esencial de salvar vidas”, ha puntualizado el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, durante la presentación del nuevo medio, acto al que también ha asistido el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín.

Salvamar Carina da el relevo a la embarcación que operaba hasta ahora, Salvamar Spica, a cuyos profesionales Fernández ha querido reconocer por “ser unos trabajadores altamente cualificados, con vocación de servicio público, entrega y una enorme humanidad”, y cuya labor “acumula desde 2017 cerca de 2.000 servicios y más de 73.000 millas en rescates, asistencias, emergencias y vidas salvadas”. Estos datos, ha añadido, “reflejan la magnitud y la importancia de un servicio público que muchas veces trabaja lejos de los focos, pero que resulta absolutamente imprescindible”.

Durante la presentación, la directora general de la Marina Mercante y presidenta de Salvamento Marítimo, Ana Núñez Velasco, ha señalado que “cuando se pone en funcionamiento una nueva salvamar o cualquier otro medio en el que invertimos, se pone a disposición de las emergencias una herramienta cada vez más eficaz y eficiente para dar respuesta a algunas de las competencias esenciales que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene encomendadas a la DG de la Marina Mercante: el salvamento de vidas humanas en el mar y la lucha contra la contaminación marina procedente del transporte marítimo y del resto de embarcaciones”.

Por su parte, el director de Salvamento Marítimo, José Luis García Lena, ha subrayado que la renovación de los medios de Salvamento Marítimo en Almería supone un gran refuerzo para la seguridad marítima en la costa almeriense y el Mar de Alborán. Según ha explicado García Lena, “la llegada de la Salvamar Carina es un hito en el compromiso de Salvamento Marítimo con la seguridad en la mar, la protección del medio ambiente y la innovación tecnológica.”

En este contexto, Fernández ha calificado “de primer nivel” el dispositivo de Salvamento Marítimo en Andalucía, con cinco centros de coordinación, 17 embarcaciones –13 salvamares, 3 remolcadores y un guardamar — y helicópteros, que atienden más de 900 kilómetros de costa, a lo largo de las que coordinó el pasado año la atención de más de 5.200 personas, más de 1.200 de ellas en aguas de esta provincia almeriense”.

Invertir en seguridad y protección

Con estos resultados, Pedro Fernández ha asegurado que “el Gobierno de España va a seguir apostando por el fortalecimiento de Salvamento Marítimo, por la renovación de medios y por el apoyo a quienes desarrollan esta labor esencial” porque, ha continuado, “invertir en seguridad marítima es invertir en protección, en sostenibilidad y en vidas humanas”.

“Salvamar Carina viene a mejorar la capacidad de respuesta, modernizar la flota y ganar en agilidad y rapidez ante situaciones críticas, todos ellos objetivos del Plan Nacional de Servicios Especiales de Salvamento de la Vida Humana en la Mar y de la Lucha contra la Contaminación del Medio Marino para el periodo 2025-2027, aprobado por el Gobierno de España, dotado con 162 M€ y destinado a reforzar y hacer más eficiente y eficaz este servicio público”, ha apuntado.

Características técnicas

Las salvamares son las unidades más versátiles de la flota de Salvamento Marítimo por su alta velocidad, gran maniobrabilidad y poco calado, apropiadas para actuar en circunstancias en que la rapidez de respuesta juega un papel fundamental. Gracias a su rápida respuesta y versatilidad, las salvamares intervienen en la mayoría de las emergencias atendidas por Salvamento Marítimo.

Las salvamares alcanzan velocidades superiores a los 38 nudos y están construidas en aluminio y con borda baja, lo que las hace apropiadas para recoger náufragos del agua, además de dar remolques y asistencias.

Esta nueva salvamar incorpora un moderno sistema de propulsión que mejora el tiempo de desplazamiento hasta las emergencias con menores tiempos de mantenimiento.

La Salvamar Carina, de 21,50 metros de eslora y 5,5 de manga, incorpora, además de sistemas DP (posicionamiento dinámico) y Jet Anchor, y de una sonda de barrido lateral en 3D con alcance de hasta 1200 metros, cuatro placas solares que mantendrán cargadas las baterías de emergencia. Incorpora también un equipo de comunicaciones por satélite Starlink, que ofrece internet de alta velocidad. Asimismo, aporta mejoras, como una distribución más eficiente y un acceso mejorado a la cámara de máquinas, optimizando la capacidad de acometer mantenimientos programados, al tiempo que se ha mejorado la visibilidad desde el puente de 360º, bajando el frontal protector del cableado en la zona del marinero para una mejor visualización, lo que mejora notablemente las capacidades de búsqueda.

Otra mejora importante en las capacidades de esta salvamar es el foco de búsqueda, tipo LED con cámara térmica, al que se ha instalado un sistema de seguimiento de un blanco desde el radar principal, lo que facilita su uso en operaciones de búsqueda y rescate sin visibilidad y durante la noche.

La nueva Salvamar Carina tiene una autonomía de 400 millas náuticas (unos 740 km) a una velocidad de 28 nudos y cuenta con 2 motores MAN de 1.400 CV. Además, cuenta con unos nuevos waterjets HX47, con menor tamaño de impeller, que alcanzan mejor rendimiento a máxima carga, dando 1,5 nudos más de velocidad y en maniobras mantiene la capacidad. Pesa 39 toneladas y los WWJJ mejoran la capacidad de tiro durante los remolques hasta 8 toneladas.

La mayoría de las 58 Salvamares con las que cuenta Salvamento Marítimo distribuidas por el litoral español tienen nombres de estrellas. El nombre de Carina o La Quilla se refiere a una constelación austral, una de las cuatro partes en que fue dividida la constelación de Argo Navis.

Medios de SASEMAR en Andalucía

El dispositivo actual de Salvamento Marítimo en Andalucía consta de 13 embarcaciones de tipo salvamar, 3 buques remolcadores y una guardamar, que se coordinan desde los CCS de Huelva, Cádiz, Tarifa, Algeciras y Almería. Desde los centros de coordinación de Tarifa y Almería se controlan también los dispositivos de separación de tráfico del Estrecho de Gibraltar y el Cabo de Gata.

En Sevilla se ubica la base estratégica de salvamento y lucha contra la contaminación, que presta el apoyo de infraestructura logística y de provisión de equipos y materiales para emergencias que así lo requieren.

Este despliegue está dimensionado para acometer las necesidades de los 910 km de costa andaluza y su zona de responsabilidad de salvamento. El dispositivo en Andalucía cuenta además con dos helicópteros.

La Salvamar Spica



La Salvamar Spica, a la que ahora sustituye la Salvamar Carina en la base de Almería, ha realizado una gran labor desde que llegó a Almería en el verano de 2017. Ha prestado servicio hasta finales de febrero de este año y en este periodo ha llevado a cabo un total de 1.912 servicios y navegado 73.187 millas.