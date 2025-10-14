Alarma en Roquetas de Mar: AUGC denuncia una «emergencia insostenible» en la Guardia Civil por la sobrecarga de trabajo y la ruptura de colaboración institucional

AUGC en Almería ha elevado a la categoría de emergencia la situación operativa del Puesto Principal de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, denunciando una sobrecarga insostenible de trabajo que ha llevado a varios agentes a necesitar asistencia médica por cuadros de ansiedad

Esta crisis es consecuencia directa de la falta crónica de medios, el incremento de la llegada de inmigrantes irregulares y, especialmente, de la ruptura unilateral del protocolo de custodia de detenidos por parte de la Policía Local de Roquetas de Mar.

Por ello, AUGC ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo para revertir una situación que se encuentra al borde del colapso humano y material.

Crisis institucional con daño colateral al ciudadano

Desde el 1 de julio de 2025, la Policía Local de Roquetas ha modificado su forma de actuar, dejando de asumir la custodia de los detenidos una vez que estos son asistidos por letrado.



Esta decisión ha obligado a las patrullas de la Guardia Civil a realizar traslados largos e innecesarios de detenidos hacia distintos puntos de la provincia, como Adra o incluso Garrucha, ante la falta de capacidad de las instalaciones propias.

Esta situación genera una pérdida alarmante de efectivos en la vía pública, un aumento injustificado del tiempo de privación de libertad de los ciudadanos y una posible vulneración de derechos fundamentales. Además, la escasez de vehículos y la sobrecarga de trabajo han afectado gravemente a la salud mental de los agentes, registrándose varios casos de bajas por ansiedad.

Verano crítico: falta de medios, inmigración y sobrecarga de trabajo

La interrupción de la colaboración entre cuerpos policiales se suma a un escenario ya de por sí crítico:

Aumento de la inmigración: La provincia ha registrado un incremento del 30% en la llegada de inmigrantes irregulares, lo que ha acentuado la saturación de medios humanos y materiales.

La provincia ha registrado un en la llegada de inmigrantes irregulares, lo que ha acentuado la saturación de medios humanos y materiales. Medios precarios: La carencia de vehículos adecuados —especialmente de tipo mampara— y los problemas de mantenimiento convierten los traslados de detenidos en una operación de riesgo .

La carencia de vehículos adecuados —especialmente de tipo mampara— y los problemas de mantenimiento convierten los traslados de detenidos en una . Medidas “cosméticas”: AUGC denuncia que el personal operativo es el único que asume las consecuencias de las nuevas cargas de trabajo, como los “servicios específicos de patrullas terrestres por todo el litoral”, que obligan a abandonar sus demarcaciones habituales, aumentando el agotamiento de las unidades.

Petición urgente al Defensor del Pueblo

Desde AUGC hemos solicitado al Defensor del Pueblo que instruya las actuaciones necesarias para restablecer de forma inmediata el protocolo de custodia de detenidos y garantizar la eficiencia del servicio público, evitando traslados innecesarios que agravan la situación tanto de los detenidos como de los agentes.

Asimismo, exigimos que se aporte información detallada que cuantifique el perjuicio, incluyendo:

El número y duración media de los traslados desde julio.

desde julio. El estado actual del parque móvil .

. Una comparativa del tiempo medio de custodia antes y después de la ruptura del protocolo.

Nos resulta incomprensible que dos administraciones rompan una colaboración que funcionaba eficazmente. Los guardias civiles estamos cansados de que los nuevos problemas recaigan siempre sobre el personal operativo que está en las calles. Pedimos al Defensor del Pueblo que actúe con urgencia para revertir esta emergencia que solo perjudica a los ciudadanos y a quienes velan por su seguridad.

