La Banda Sinfónica San Indalecio convierte su 35º aniversario en un homenaje a La Cañada y a la música que une generaciones

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, recibe un reconocimiento por el apoyo a esta agrupación musical, en el concierto por el Día del Socio, preparatorio para el Certamen Internacional Ciudad de Valencia

Hay sonidos que terminan formando parte de la memoria de un barrio. Son melodías que acompañan generaciones, que emocionan en las fiestas, que llenan de orgullo los escenarios y que convierten la música en un vínculo capaz de unir a todos. Eso es lo que representa desde hace 35 años la Agrupación Musical San Indalecio para La Cañada y para Almería.

La Banda Sinfónica de la Agrupación Musical San Indalecio ha celebrado este mediodía, su tradicional Concierto del Día del Socio, una cita muy especial enmarcada dentro de las fiestas de La Cañada y que este año ha tenido un significado aún más emotivo. No solo porque la agrupación conmemora su 35º aniversario, sino porque el concierto es el ensayo general para uno de los mayores retos de su historia: su participación en la 138ª edición del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia, que se celebrará del 15 al 19 de julio.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha acompañado a la Agrupación en una jornada cargada de simbolismo y reconocimiento al trabajo que la banda realiza desde hace décadas en La Cañada. La ha recibido la presidenta de la Agrupación musical, María del Mar de Haro. Durante su intervención, la regidora puso en valor “el papel de la música como motor social y educativo”, a la vez que ha felicitado a la Agrupación por un aniversario que representa “35 años llevando el nombre de Almería con orgullo”.

Vázquez ha destacado el desafío que supone participar en el Certamen Internacional de Valencia, considerado uno de los encuentros bandísticos más prestigiosos del mundo. “Ese carácter por asumir nuevos y estimulantes retos forma parte del ADN de la Banda”, señala, convencida de que la formación “brillará” en una cita internacional que marcará “un punto de inflexión” en la historia de la Agrupación.

La jornada ha incluido varios momentos especialmente emotivos. Antes del concierto se entregaron placas de reconocimiento al Ayuntamiento de Almería, a la Asociación de Vecinos Antonio de Torres y al Colegio San Indalecio, instituciones que han acompañado y apoyado el crecimiento de la Agrupación durante todos estos años.

Además, durante el concierto se homenajeó a músicos fundadores de la asociación y a Francisco José Pérez Cruz, compositor del pasodoble ‘S.I. La Cañada’, una obra profundamente ligada al corazón de la banda y a la memoria colectiva del barrio, y que han interpretado hoy y también lo harán en el certamen de Valencia.

El corazón musical de un barrio

Desde su nacimiento en 1991 en el barrio de La Cañada de San Urbano, la Agrupación Musical San Indalecio ha construido mucho más que una banda. Ha creado una comunidad. Una familia musical que hoy cuenta con una sólida base social, unas cuidadas instalaciones y una escuela de música que forma a alumnado de todas las edades y niveles.

Dirigida a lo largo de estos años por maestros como Luis Sánchez, Mariano Gutiérrez Bas, Francisco José Pérez Cruz, Juan José Navarro y actualmente Manuel Horcas, la Banda Sinfónica San Indalecio ha mantenido siempre una estrecha relación con la vida cultural y social de la ciudad. Sus actuaciones forman ya parte habitual de la programación cultural de Almería, participando en conciertos solidarios, ciclos de Música Sacra, actividades navideñas y numerosos proyectos culturales.

Tres son las obras interpretadas de forma brillante por la Banda Sinfónica San Indalecio, con las que competirá este verano en Valencia. La interpretación del pasodoble compuesto por Francisco José Pérez Cruz tuvo un significado muy especial. Revisado por el propio compositor con motivo del 35 aniversario y de la participación en Valencia, será la pieza que la Agrupación llevará al Palau de la Música como símbolo de amistad, identidad y pertenencia. Una manera de decir, a través de la música, de dónde vienen y quiénes son.

También interpretaron ‘Arlequín’, de Ernesto Aurignac, la obra obligatoria del certamen internacional, una intensa composición inspirada en el célebre personaje de la comedia del arte italiana y que habla de las luces y sombras de la vida, de la alegría y la soledad que se esconden tras el escenario.

La obra libre, ‘Mediterraneum’, de Andrés Valero-Castells, es un viaje musical por el Mediterráneo, sus pueblos, su historia y su riqueza natural. Una partitura llena de sensibilidad que rinde homenaje al mar que une culturas y que forma parte también de la identidad de quienes viven junto a él.

Ha sido una jornada muy especial. La historia de un barrio que aprendió a reconocerse en la música y el relato de una Agrupación que, 35 años después, sigue emocionando como el primer día.