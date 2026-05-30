Ayuntamiento, Diputación y Junta respaldan a Aema en el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez asiste a la Lectura del Manifiesto, celebrado en el Espacio ALMA

La Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería, Aema, entidad miembro de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, Faam, ha desarrollado esta mañana en el Espacio ALMA el acto principal para conmemorar el 30 de mayo, el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, con el objetivo principal de sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de los 1.600 afectados en la provincia. Dolores Mari Hernández, responsable del área social y cohesión asociativa de la Federación ha puesto voz al decálogo con el que la asociación ha dado a conocer las principales reivindicaiones del colectivo.

El diagnóstico precoz desempeña un papel fundamental en el tratamiento y la calidad de vida de las personas con Esclerosis Múltiple. Identificar la enfermedad en sus etapas iniciales permite a los médicos implementar estrategias de manejo adecuadas, como la terapia farmacológica y la rehabilitación, para reducir los brotes, ralentizar la progresión de la enfermedad y disminuir la discapacidad futura. En este sentido, Aema subraya la importancia de garantizar, desde el inicio, la equidad en el acceso a la atención sanitaria y social, así como a los tratamientos, evitando desigualdades entre comunidades autónomas y centros hospitalarios, para un abordaje adecuado de la enfermedad.

Isabel Martínez, presidenta de Aema, considera que “es fundamental reforzar la formación en Atención Primaria y en los servicios de urgencias sobre los síntomas de la enfermedad, así como agilizar el acceso a pruebas diagnósticas cuando exista sospecha clínica de Esclerosis Múltiple, garantizando, una vez confirmado el diagnóstico, un acceso rápido a los tratamientos y a un seguimiento especializado y de calidad.”

En este Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, Aema hace un llamamiento a las administraciones públicas para que refuercen su compromiso con el colectivo. Invita también a la sociedad a sumarse a las acciones de sensibilización y a compartir las reivindicaciones a través de redes sociales. Unir esfuerzos es clave para avanzar hacia un futuro con mejores diagnósticos, equidad en el acceso a la atención y a los tratamientos, mayor protección social y asociaciones fuertes que acompañen a las personas con esclerosis múltiple en todas las etapas de su vida.

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha explicado que “en el Espacio Alma tiene su sede Aema, y con esta asociación el Ayuntamiento de Almería colabora de manera estrecha, para mejorar el acceso a recursos sociales y de atención; y realizamos conjuntamente campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía”.

Laynez ha añadido que “este Día Mundial debe recordarnos que ninguna persona con esclerosis múltiple debe enfrentarse sola a las barreras de la vida diaria. Quiero aprovechar para volver a felicitar a Aema en su 30º aniversario. Aema es un ejemplo de constancia, resiliencia y compromiso, desde su fundación. A lo largo de 30 años, esta asociación ha sido un pilar fundamental para quienes conviven con la esclerosis múltiple en nuestra provincia”.

Junto a Paola Laynez, Lorena Nieto, diputada de Familia e Igualdad, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Juan José Alonso, y el presidente de la Faam, Valentín Sola, han acompañado a la asociación en este día. Nieto ha señalado que “en la provincia son 1.600 los almerienses que conviven con la esclerosis múltiple, una realidad que no solo afecta a la persona diagnosticada, sino también a todo su entorno familiar. Por eso, es fundamental el trabajo que realiza Aema, visibilizando esta enfermedad, acompañando a quienes la padecen y ofreciendo apoyo, información y recursos a unas familias que muchas veces sostienen, cuidan y también sufren en silencio”.

Lorena Nieto ha destacado también que “desde la Diputación Provincial de Almería vamos a seguir trabajando junto a entidades como Aema, que forman parte del Consejo Provincial de la Familia, para impulsar iniciativas que ayuden a dar a conocer la esclerosis múltiple y contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos los almerienses. Siempre tendremos la mano tendida para colaborar con asociaciones que aportan esperanza, acompañamiento y fortaleza a las personas y familias afectadas por enfermedades crónicas, autoinmunes y neurodegenerativas”.

Por su parte, Juan José Alonso ha puesto de manifiesto que “hoy, 30 de mayo, alzamos la voz para visibilizar una enfermedad que afecta a más de 8.000 personas en Andalucía y a cerca de 1.600 en la provincia de Almería. Una enfermedad que no se ve, pero que cambia proyectos de vida. Por eso estamos aquí: para que no sea invisible. Desde la Junta de Andalucía tenemos claro que la esclerosis múltiple es mucho más que un diagnóstico médico. Es accesibilidad en el transporte, en el trabajo y en la calle. Es conciliación para las familias cuidadoras. Es salud mental y apoyo psicológico. Es empleo digno y adaptado”.