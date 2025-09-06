Almería visibiliza la lesión medular con un acto celebrado en el Espacio Alma

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, arropa a la asociación ASPAYM, que ha presentado su proyecto social y ha reconocido al periodista Iván Gómez, por su compromiso con la inclusión

El Espacio Alma ha acogido hoy la conmemoración del Día de la Lesión Medular, un acto promovido por la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas de Almería, ASPAYM Almería, que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, acompañada por varios concejales del Equipo de Gobierno.

Durante la ceremonia se ha presentado ASPAYM INNOVA, una investigación pionera sobre la realidad de las personas con lesión medular en Andalucía, y la lectura del manifiesto ‘Mi lesión medular no puede esperar’, al que se han adherido todas las entidades de la red ASPAYM. Así mismo se ha entregado el reconocimiento ‘Persona ASPAYM del Año – Almería 2025’ al periodista Iván Gómez, director de Diario de Almería, elegido por la asamblea de socios y socias por su cercanía y constante labor de difusión. Junto a él, recibieron los distintivos ‘Espacios Amigos de la Lesión Medular’ la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, Clínica Neuroal, Ortopedia Sanest, Farmacia Fernando José Martínez López y Ortopedia del Río.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha afirmado que “el Espacio Alma es la casa de todas las asociaciones y personas que trabajan por y para las personas con capacidades diferentes, y un referente de inclusión en toda España. Nuestro objetivo es seguir mejorando su calidad de vida y desde el Ayuntamiento trabajamos de manera decidida para que Almería sea una ciudad plenamente inclusiva. Por eso, nos alegra que ASPAYM haya elegido el Espacio Alma como uno de los dos lugares en la provincia donde conmemorar este día, a la vez que los felicitamos por su trabajo a favor de las personas con lesión medular y grandes discapacidades físicas y de sus familias. También aprovecho para felicitar a Iván Gómez, pues es importante concienciar desde el periodismo sobre las necesidades de las personas con discapacidad y favorecer la convivencia”.

Laura Márquez, presidenta de ASPAYM Almería, ha afirmado que “estos actos han supuesto un hito en la nueva etapa de ASPAYM Almería, que en poco más de un año se ha consolidado como un agente activo en la provincia. Hemos tejido una red real en Almería, con alianzas, afectos y muchísima entrega. Estamos demostrando que con compromiso, incluso una entidad pequeña puede generar un impacto social enorme”.

Por su parte, Iván Gómez ha agradecido el reconocimiento recibido en este acto y ha afirmado que “los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de atender y servir de altavoz de las reivindicaciones de los colectivos sociales, como es el caso de las personas con lesión medular, que se enfrentan con una actitud positiva y entereza a la adversidad. Son un espejo en el que debemos mirarnos”.

La tarde se ha completado con una actuación de baile inclusivo a cargo de la Escuela de Danza Alejandra Foruria, en el que participó Laura Márquez, y concluyó con una merienda de convivencia, ofrecida por el Ayuntamiento de Almería.

Como gesto simbólico, varios espacios municipales de la capital se iluminarán en color verde: las Fuentes del Parque de las Familias, La Sirena y Los Peces y el Auditorio Maestro Padilla.