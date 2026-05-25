Antonia Urrutia hace un llamamiento a la limpieza de solares y parcelas para prevenir incendios en Canjáyar

Especial atención a aquellos que presenten acumulación de vegetación seca o brozas de fácil combustión

La alcaldesa de Canjáyar, Antonia Urrutia, ha emitido este lunes un bando de aviso a la ciudadanía recordando la obligación de mantener en buen estado de limpieza y conservación todos los solares y parcelas del término municipal, especialmente aquellos que presenten acumulación de vegetación seca o brozas de fácil combustión.

Las autoridades provinciales en materia de medioambiente y prevención de incendios han advertido del incremento del riesgo en la próxima temporada estival, lo que hace especialmente necesario extremar las medidas de precaución.

Urrutia ha subrayado que la prevención es una responsabilidad compartida y se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para evitar situaciones de riesgo que puedan derivar en incendios con consecuencias graves para personas, bienes y entorno natural.

Asimismo, se recuerda la necesidad de mantener en condiciones adecuadas de limpieza las fachadas de los inmuebles y solares sin edificar, contribuyendo así a una mejor imagen del municipio y a la seguridad general.

Transcurrido un plazo prudencial desde este aviso, el Ayuntamiento podrá proceder a la adopción de las oportunas órdenes de ejecución, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía.