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Formación sobre limpieza para la inclusión laboral de personas con discapacidad en El Ejido

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mayo 25, 2026 9:27 pm

Inmaculada Acién Fernández

La Asociación Asprodesa y la Fundación Konecta, con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido, están llevando a cabo un curso de formación sobre limpieza viaria con un grupo de una decena de personas con discapacidad.  

Se está desarrollando desde hoy y hasta el 29 de junio en el Espacio Murgijoven.

Todo el contenido está adaptado y proporciona conocimientos sobre técnicas de limpieza, uso de herramientas y maquinaria básica, gestionar residuos, prevención de riesgos laborales, habilidades laborales y trabajo en equipo y normas de seguridad e higiene.

La concejal de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, María del Mar Martínez, ha explicado que “el curso pretende dar respuesta a la necesidad de mejorar la empleabilidad y la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad promoviendo la igualdad de oportunidades, la autonomía personal y la integración laboral mediante una formación adaptada a sus capacidades y necesidades de apoyo”.

El curso combina la parte teórica de 25 horas y una segunda fase de prácticas en empresa permitiendo al alumnado adquirir competencias profesionales en un entorno de trabajo normalizado.

GabinetedePrensa

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