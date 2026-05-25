La 55ª Exposición Nacional Canina reúne a 260 perros y centenares de participantes de toda España en Alhama

El municipio ha disfrutado de un gran ambiente durante todo el fin de semana

Alhama de Almería ha acogido este fin de semana la 55ª Exposición Nacional Canina, un evento organizado por el Ayuntamiento de la localidad y la Sociedad Canina de Andalucía Oriental, y que ha reunido a 260 perros de múltiples razas llegados desde distintos puntos de España, además de centenares de participantes y visitantes que han llenado de ambiente el municipio durante todo el fin de semana.

La Plaza de España se convirtió en el epicentro de esta cita canina, que contó tanto con actividades abiertas al público como con la exposición oficial celebrada el domingo, en la que participaron ejemplares de gran nivel evaluados por jueces especializados en distintas categorías.

La programación arrancó el sábado con actividades dirigidas a todos los públicos, entre ellas el concurso canino para perros de compañía sin pedigree, además de exhibiciones y demostraciones relacionadas con el mundo del perro, centradas en habilidades, obediencia y convivencia responsable con los animales.

El alcalde de Alhama de Almería, Cristóbal Rodríguez, ha valorado muy positivamente el desarrollo de esta cita, destacando que “ha sido un éxito y estamos muy satisfechos con la respuesta tanto de participantes como de visitantes”. Además, ha señalado que “ha sido una actividad que ha servido para dar vida al municipio durante todo el fin de semana, con personas llegadas de muchos puntos de España disfrutando de Alhama y de su hostelería y comercio”, y ha mostrado su deseo de “poder repetir este tipo de eventos en el futuro”.