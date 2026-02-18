Antonio Casimiro entrega una bandera de Almería a Inés Ortega para que la exhiba en sus próximos éxitos

El concejal de Ciudad Activa ha recibido a la campeona de Europa Junior de Tiro Olímpico, que compite el 26 de febrero en Armenia

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha recibido a la joven tiradora almeriense Inés Ortega Castro, que recientemente ha logrado la Medalla de Oro en el Campeonato de Europa Junior de Tiro Olímpico en Pistola de Aire 10 m, celebrado en Bulgaria. El concejal le ha entregado una bandera de la ciudad de Almería para que la exhiba en las próximas competiciones en las que participe.

En esta línea, la almeriense ya tiene fijada la nueva competición, un torneo en Armenia, donde forma parte de los inscritos en la categoría absoluta. Irene Ortega ha comenzado el año de forma brillante, pues entre el 14 y el 23 de enero se alzó con la medalla de Oro en la categoría absoluta del ISSF Grand Prix 10 m de Ruse, Eslovenia, así como oro en categoría Júnior en la Ruse Cup, y dos medallas de bronce en las competiciones internacionales HN Cup de Múnich, Alemania, en la categoría Júnior. Ha seguido con el Campeonato de Europa Junior y espera continuar en la nueva competición en Armenia.

Antonio Casimiro afirma que “Inés es un ejemplo de la calidad del deporte almeriense en las diferentes especialidades; un éxito que ha logrado gracias el talento y el esfuerzo. Y, como yo digo, compitiendo siempre con deportividad”.

Inés Ortega se inició desde muy joven en este deporte. Desde los ocho años, Inés entrenó junto a sus padres. A los 16 años recibió una beca externa para integrarse en el Centro Joaquín Blume de Alto Rendimiento en Madrid, y hace un año fue llamada para incorporarse al Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat en Barcelona, donde continúa su preparación en el ámbito nacional e internacional.

Inés Ortega afirma que “los primeros años fueron muy duros, pero siempre supe que esto era un sueño por el que merecía la pena esforzarse. Competir por medallas absolutas siendo todavía júnior es un orgullo enorme”. Paralelamente, cursa el grado de Nutrición y Dietética en una universidad online, para poder compatibilizar deporte y estudios. En el horizonte el objetivo de participar en unos Juegos Olímpicos y, si sigue con esta progresión, optar a las medallas. Va por el buen camino.