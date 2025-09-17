Antonio Ruano denuncia “el abandono total del Ayuntamiento y promesas incumplidas en el barrio de Bellavista”

El PSOE se hace eco de las quejas de la A.VV. Sol Indalo, que lamenta la falta de inversiones y mantenimiento en la zona desde hace años

Los vecinos de Bellavista, en la zona agrícola del término municipal de Almería, lamentan el “abandono absoluto” del Ayuntamiento hacia su barrio. El concejal del PSOE, Antonio Ruano, ha recogido el testimonio de varios vecinos, encabezados por el presidente de la asociación vecinal ‘Sol Indalo’, Juan Moya, que se sienten “engañados y olvidados” tras años de “promesas incumplidas”.

Según Ruano, “desde el año 2019, los residentes de esta zona del levante almeriense han visto cómo los compromisos de los distintos alcaldes del PP se han desvanecido”. Un ejemplo flagrante es la partida de 100.000 euros que les prometió el concejal Juanjo Segura para la iluminación del camino de la carretera de Viator. “Los vecinos fueron solidarios y aceptaron que se destinara solo a la entrada, pero el Ayuntamiento alegó que el camino no era de su competencia y el dinero desapareció sin que nadie sepa dónde ha ido a parar”, señalan desde el PSOE.

A esto se suma la promesa de construcción de un local para la asociación de vecinos. “Salió a licitación en 2022, se publicó en prensa, nos enseñaron bocetos, pero aquí no se ha movido una sola piedra”, explica un vecino. “La excusa que les está poniendo el PP es que ‘aún queda legislatura’, una forma de reconocer que no tienen intención de hacer nada”, critica el concejal socialista.

El día a día en Bellavista está marcado por la desatención municipal: una plaza con un diseño que impide la maniobra de autobuses, pérgolas que llevan más de cinco años esperando un techado, contenedores que tienen rotas las puertas y los pedales y, por supuesto, una limpieza más que deficiente.

Antonio Ruano ha apuntado que otras de las quejas que han comunicado los vecinos al Ayuntamiento a través de escritos formales, y que no han sido atendidas, se refieren al estado de la fuente de la plaza principal, que está rota desde hace meses, y a las aceras que hay levantadas.

El concejal del PSOE ha insistido en que “no es de recibo que el PP solo se acuerde de los barrios cuando se acercan las elecciones”, al tiempo que ha destacado que “los vecinos de Bellavista pagan sus impuestos como los del centro y merecen los mismos servicios y el mismo respeto”.