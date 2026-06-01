Arranca la II Ruta de la Tostada de Vícar con más de una docena de propuestas

Durante todo el mes de junio y julio podrán degustarse las diferentes creaciones

Tras su gran éxito de participación el pasado año, el Ayuntamiento de Vícar convoca la II Ruta de la Tostada que ha dado comienzo este mismo lunes. La propuesta, como apuntala el alcalde, Antonio Bonilla, “sirve para promocionar el consumo local y la calidad de nuestros hosteleros a través del desayuno, concretamente de la tostada, que tanto forma parte de esta tierra”.

La edición se extenderá desde hoy día 1de junio hasta el 31 de julio (ambos inclusive) y cuenta con un total de 14 propuestas selectas ofrecidas por: Restaurante Los Arcos, Bar Centro Social Barrio Archilla, Café Bar Viñolo, Vicasol2, Cafetería Cocora, Versátil Pub, Bar Flores, Café Bar Paraíso, Centro Social Las Cabañuelas, Café Bar Quesada, El Niño, Café Bar Rocío, Sol y Luna Churrería y Alhóndigas.

Al igual que en la primera edición, el comercio hostelero con mayor nota (otorgada por los comensales) recibirá el reconocimiento a la mejor tostada de Vícar con una placa conmemorativa. Asimismo, los consumidores, que ejercen como jurado, tendrán la oportunidad de ganar 1 de los 5 kits de supervivencia valorados en 100€. Para acreditar la participación y entrar en el sorteo de los mismos, los usuarios recibirán una tarjeta con siete casillas que deberán sellarse en cada establecimiento visitado y donde, además, deberá figurar la puntuación otorgada. Dicha puntuación irá del 0 al 5 atendiendo a criterios como el sabor, la presentación, la originalidad o la cantidad. Finalmente, cada tarjeta completa (con los siete sellos) se depositará en la urna de cualquiera de los establecimientos adheridos, contando como una participación. Podrán completarse tantas tarjetas como se desee.