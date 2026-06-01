El Ayuntamiento de Huércal-Overa solicita al Gobierno ampliar la oficina del DNI para incorporar los servicios de Extranjería

- La corporación municipal se ofrece a financiar íntegramente la adaptación de las instalaciones para que la apertura tenga «coste cero» para la Administración del Estado.
- La medida busca acabar con los desplazamientos de más de 200 kilómetros que sufren los vecinos del Levante, el Almanzora y Los Vélez, perjudicando gravemente a sectores como el transporte y la agricultura.
El Ayuntamiento de Huércal-Overa eleva al Pleno de la Corporación Municipal una propuesta institucional para solicitar formalmente al Gobierno de España la creación y puesta en funcionamiento de una Oficina Descentralizada de Extranjería en el municipio. La corporación propone que este nuevo servicio se integre ampliando la actual Oficina de expedición de Pasaportes y DNI, cuyas infraestructuras se consideran el espacio idóneo para acoger estas gestiones.
Para facilitar la decisión al Gobierno central y eliminar cualquier barrera presupuestaria, el Ayuntamiento de Huércal-Overa ha anunciado que asumirá el compromiso de realizar el estudio técnico y costear íntegramente todas las reformas y adaptaciones necesarias en el local. De este modo, la Administración General del Estado podrá desplegar los nuevos servicios de extranjería en un entorno óptimo y a coste cero.
La solicitud nace con un fuerte consenso institucional y social. El pasado 18 de mayo, el Consejo Local de Inmigración —el cual agrupa a representantes políticos y asociaciones de diversos países— aprobó la propuesta por unanimidad. Asimismo, la iniciativa ha recibido el voto favorable y unánime de todos los grupos políticos en el pleno celebrado el 29 de mayo.
Esta iniciativa busca poner fin a la desigualdad territorial que sufren los habitantes de las comarcas del Levante, el Almanzora y Los Vélez en el acceso a la Administración Pública. Actualmente, todas las dependencias de Extranjería se concentran en Almería capital y en el Poniente, obligando a los usuarios a realizar desplazamientos superiores a los 200 kilómetros (ida y vuelta) para trámites presenciales básicos como la toma de huellas, la recogida de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) o la asignación de un NIE. Estos largos trayectos, sumados a la alta demanda, la escasez de citas y los recurrentes fallos en las plataformas web, generan graves perjuicios económicos, pérdida de jornadas laborales y un bloqueo para los trabajadores y familias de la zona.
Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Huércal-Overa busca seguir reforzando la cohesión territorial y consolidar su papel como municipio de referencia y cabecera de servicios esenciales para toda la zona norte y levante de la provincia de Almería.