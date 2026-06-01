El Ayuntamiento de Huércal-Overa solicita al Gobierno ampliar la oficina del DNI para incorporar los servicios de Extranjería

La corporación municipal se ofrece a financiar íntegramente la adaptación de las instalaciones para que la apertura tenga «coste cero» para la Administración del Estado.

La medida busca acabar con los desplazamientos de más de 200 kilómetros que sufren los vecinos del Levante, el Almanzora y Los Vélez, perjudicando gravemente a sectores como el transporte y la agricultura.

El Ayuntamiento de Huércal-Overa eleva al Pleno de la Corporación Municipal una propuesta institucional para solicitar formalmente al Gobierno de España la creación y puesta en funcionamiento de una Oficina Descentralizada de Extranjería en el municipio. La corporación propone que este nuevo servicio se integre ampliando la actual Oficina de expedición de Pasaportes y DNI, cuyas infraestructuras se consideran el espacio idóneo para acoger estas gestiones.

Para facilitar la decisión al Gobierno central y eliminar cualquier barrera presupuestaria, el Ayuntamiento de Huércal-Overa ha anunciado que asumirá el compromiso de realizar el estudio técnico y costear íntegramente todas las reformas y adaptaciones necesarias en el local. De este modo, la Administración General del Estado podrá desplegar los nuevos servicios de extranjería en un entorno óptimo y a coste cero.

La solicitud nace con un fuerte consenso institucional y social. El pasado 18 de mayo, el Consejo Local de Inmigración —el cual agrupa a representantes políticos y asociaciones de diversos países— aprobó la propuesta por unanimidad. Asimismo, la iniciativa ha recibido el voto favorable y unánime de todos los grupos políticos en el pleno celebrado el 29 de mayo.

Esta iniciativa busca poner fin a la desigualdad territorial que sufren los habitantes de las comarcas del Levante, el Almanzora y Los Vélez en el acceso a la Administración Pública. Actualmente, todas las dependencias de Extranjería se concentran en Almería capital y en el Poniente, obligando a los usuarios a realizar desplazamientos superiores a los 200 kilómetros (ida y vuelta) para trámites presenciales básicos como la toma de huellas, la recogida de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) o la asignación de un NIE. Estos largos trayectos, sumados a la alta demanda, la escasez de citas y los recurrentes fallos en las plataformas web, generan graves perjuicios económicos, pérdida de jornadas laborales y un bloqueo para los trabajadores y familias de la zona.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Huércal-Overa busca seguir reforzando la cohesión territorial y consolidar su papel como municipio de referencia y cabecera de servicios esenciales para toda la zona norte y levante de la provincia de Almería.