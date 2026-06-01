Los jóvenes de Vícar se hacen oír en el IV Encuentro Andaluz de Ciudades Amigas de la Infancia

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Tres miembros del Consejo Local han debatido en Mollina sobre ciberacoso y otras formas de violencia

Vícar, 01 de junio de 2026: Bajo el lema ‘Espacios seguros para la participación’, 80 niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años procedentes de 25 grupos locales de participación infantil y adolescente de las 8 provincias andaluzas se han reunido este fin de semana en Mollina, Málaga, para debatir, reflexionar y consensuar propuestas en torno a la protección frente a la violencia en el cuarto Encuentro Andaluz de Consejos de Infancia y Adolescencia. Vícar estuvo representada por tres miembros del Consejo Local de Infancia y Adolescencia del municipio, Seyna, Lucía y Amparo, quienes han participado en diversas ponencias y debates. Este encuentro, promovido por UNICEF se ha centrado en la importancia de generar espacios para la participación que sean seguros frente a todas las formas de violencia, y protectores para la infancia. Los consejeros y consejeras infantiles que han participado en el encuentro procedían de 25 de los 76 municipios que forman parte de la red de Ciudades Amigas de la Infancia en Andalucía, donde viven más del 65% de la población menor de 18 años de Andalucía.

Los datos que maneja UNICEF hablan de que la violencia no para de aumentar en todas las etapas de la infancia y, en muchas ocasiones, en los ámbitos más inmediatos y de confianza de los niños y niñas, por lo que se hace necesario dar respuestas que velen en todo momento por la seguridad y bienestar de los niños en sus ámbitos más inmediatos mediante la generación de espacios protectores. Para conseguir ese objetivo es igualmente importante escuchar a los propios niños, niñas y adolescentes, que tienen mucho que decir en cuanto a los problemas que les afectan directa o indirectamente. De ahí la necesidad de este tipo de encuentros, donde los jóvenes pueden hacer escuchar sus opiniones.

Los participantes se dividieron en grupos de trabajo y propusieron actividades para prevenir las situaciones de violencia, y reflexionaron sobre las principales formas de violencia contra la infancia que se producen en otros países del mundo y que afecta a 473 millones de niños y niñas que viven en situaciones de conflicto. Para los adultos responsables se ha pedido una mayor formación para padres y madres, personal docente y personas adultas en general sobre violencia, especialmente sobre ciberacoso.

A ayuntamientos y gobiernos les han pedido tutorías para hablar de diferentes tipos de violencia y dinámicas para buscar soluciones conjuntas, más información, vigilancia y seguridad en zonas comunes de centros escolares y consecuencias más graves cuando se detectan estos casos y reclaman más entornos seguros y adaptados, donde se sientan protegidos y escuchados, así como mayor implicación de la infancia en la toma de decisiones que afectan a su bienestar y derechos.