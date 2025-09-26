Atresmedia reconocerá al Ayuntamiento por las iniciativas contra la violencia de género en zonas ocio, eventos y festividades

La concejala Paola Laynez recogerá el próximo lunes, 29 de septiembre, el galardón que entregan Antena 3 y Fundación Mutua Madrileña

El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Familia, Inclusión e Igualdad, va a recibir el próximo lunes, 29 de septiembre, un reconocimiento por parte de Antena 3 Noticias y la Fundación Mutua Madrileña por su compromiso contra la violencia de género. En concreto, se valora el éxito en la implantación de los ‘Puntos Violeta’ en zonas de ocio, eventos culturales y festividades de Almería. Será en los estudios de Atresmedia en San Sebastián de los Reyes (Madrid), a las 16:00 horas. La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, acudirá a recogerlo en nombre del Ayuntamiento.

Paola Laynez afirma que “es un reconocimiento que pone en valor el esfuerzo realizado por este área para garantizar entornos de ocio seguros, libres de violencia y discriminación, y su capacidad para combinar la prevención y sensibilización con la participación ciudadana”.

El Ayuntamiento de Almería está adherido desde 2023 a la iniciativa ‘Municipios contra el Maltrato. Tolerancia Cero’, de Atresmedia y la Fundación Mutua Madrileña, “poniendo de relieve su compromiso constante para erradicar la violencia de género, y participando en esta campaña que tiene una gran visibilidad a nivel nacional’.

En la pasada edición de estos reconocimientos, el Ayuntamiento de Almería también fue galardonado, en esta ocasión por el desarrollo del Concurso Municipal Audiovisual y el Congreso Infantil ‘Miradas Adolescentes – Antonio Galindo’, que trata sobre la concienciación y sensibilización entre los más jóvenes para la eliminación de la violencia de género, implicando a los centros educativos de Almería.

Los Puntos Violeta se han instalado en festividades como Navidad, Carnaval, Semana Santa, Noche de San Juan, la Feria de Almería, y en otras fechas como el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. También en festivales musicales y eventos deportivos. En estos espacios se ha ofrecido orientación, información y atención inmediata en casos de acoso o violencia de género.