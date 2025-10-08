Ayuntamiento y Fundación Unicaja entregan más de 420 kits de material escolar a familias en situación de vulneralibidad social   

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, destaca la importancia de esta acción solidaria para “que los menores y jóvenes obtengan un material básico para poder desarrollar sus estudios de manera normalizada”

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha participado este miércoles en la entrega de material escolar que el Ayuntamiento, a través del Área de Integración Social, Participación y Distritos, ha realizado a familias en situación de vulnerabilidad social gracias a la colaboración de la Fundación Unicaja, fruto del acuerdo entre ambas instituciones para desarrollar conjuntamente proyectos sociales, culturales y de innovación en la ciudad. El acto se ha celebrado en el Espacio Alma.

Acompañada por el concejal Óscar Bleda y por Esther Jerez, responsable de Fundación Unicaja en Almería, la regidora ha trasladado a las familias que esta acción “está enmarcada dentro del II Plan Municipal de Servicios Sociales que tiene como objetivo que cada niño y niña de Almería tenga las herramientas básicas para poder aprender, crecer y soñar con igualdad de oportunidades”.

“Tal y como establece nuestra Constitución, todos los niños tienen derecho a la enseñanza. Por eso, cuando una familia atraviesa dificultades económicas, algo tan fundamental como el material escolar puede convertirse en una barrera insalvable y el Ayuntamiento, como administración pública, tiene el deber de ayudar a derribar esas barreras”, ha asegurado María del Mar Vázquez.

En concreto, Ayuntamiento y Fundación Unicaja han repartido 426 kits de material escolar compuestos por mochilas, blocs, lapiceros, gomas, sacapuntas y rotuladores. “Quiero dar las gracias a la Fundación Unicaja, porque sin su compromiso social y generosidad esta iniciativa no sería posible. Un ejemplo más de que la colaboración público-privada funciona y redunda en el beneficio de los almerienses, especialmente de aquellos que más lo necesitan”, ha añadido la alcaldesa.

Vázquez ha concluido recordando que “desde el Ayuntamiento trabajamos por una Almería más justa, más igualitaria, más inclusiva y con más oportunidades para todos. Y en ese camino es en el que siempre nos van a encontrar, trabajando para estar al lado de nuestros ciudadanos y siendo una administración cercana”.

Por su parte, Esther Jerez, responsable de Fundación Unicaja en Almería, ha trasladado que “desde Fundación Unicaja, y junto al Ayuntamiento de Almería, queremos hacer un poco más fácil el inicio de curso de muchas familias almerienses que lo necesitan, y acompañarlas a lo largo del año con estos kits de material escolar”.

“Una acción con la que seguimos trabajando por una sociedad almeriense más justa, inclusiva e igualitaria, como venimos haciendo desde hace años”, ha añadido.