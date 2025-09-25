Casi 500 investigadores divulgarán su trabajo por las calles de Almería este 26 de septiembre

La XIV edición de la Noche Europea de los Investigadores ofrece un programa de 70 actividades presenciales en el centro de la capital

La Noche Europea de los Investigadores se celebrará mañana 26 de septiembre en Almería con la participación de un total de 490 investigadores y una programación integrada por 70 actividades presenciales que se van a desarrollar desde las 18.00 horas hasta las 22.00 horas en tres sedes del centro de Almería: Mirador de la Rambla, Rambla Federico García Lorca y Patio de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Esta cita de alcance europeo, puesta en marcha en 2012, está dedicada a la divulgación científica y pretende acercar a la sociedad los beneficios que aporta el avance de la ciencia, así como su repercusión en la vida cotidiana. También constituye una oportunidad para despertar vocaciones científicas en los jóvenes y potenciar la carrera investigadora como salida profesional.

La previsión es que este año participen más de 16.000 almerienses en los actos programados, cerca de 80.000 en el conjunto de Andalucía, convirtiéndose así en la cita simultánea más importante en el ámbito científico andaluz de los últimos años y en una de las mayores de España. La Noche Europea de los Investigadores, que en 2026 cumple su XIV edición, está financiada en Andalucía por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Además, su coordinación depende de la Fundación Descubre, en la que también participa la propia Consejería.

En la programación de este año, al igual que en otras ediciones pasadas, se combinan acciones lúdicas y didácticas. Conocer a los científicos y los retos a los que se enfrentan en su día a día, hacer rutas guiadas por ellos para conocer determinados entornos desde una perspectiva totalmente diferente o unirse a un taller científico que despierte en los más pequeños su vocación son algunas de las propuestas diseñadas para este año.

La programación prevista se puede consultar en la siguiente dirección:

https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/almeria

Cáncer, cambio climático, agua y océanos o ciudades inteligentes

En esta edición, buena parte de las iniciativas se centrarán en las principales Misiones de Horizonte Europa que marca la Comisión Europea: cáncer, adaptación al cambio climático, incluyendo la transformación social, agua y océanos o ciudades inteligentes y climáticamente neutras, así como salud del suelo y alimentos.

Estas misiones se definen como una cartera de medidas interdisciplinares basadas en la I+D+I con el objetivo de alcanzar una meta inspiradora pero cuantificable, con un gran impacto en la sociedad. Todas ellas contribuirán a los objetivos del Pacto Verde Europeo, el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Apoyo de instituciones científicas

La programación ha sido diseñada conjuntamente por diversas instituciones científicas con sede en Andalucía, coordinadas por la Fundación Descubre.

Se trata de las nueve universidades públicas andaluzas (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Pablo Olavide y Sevilla); la Fundación Pública Progreso y Salud –a través del Biobanco y Genyo-; el IMGEMA-Real Jardín Botánico de Córdoba y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Paralelamente, Radio Televisión de Andalucía, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE), Turismo Andaluz y la Universidad Loyola son socios estratégicos del proyecto y colaboran estrechamente en su desarrollo.

La Noche Europea de los investigadores es un proyecto europeo de divulgación científica promovido por la Comisión Europea dentro de las acciones Marie Sklodowska-Curie del programa Horizonte Europa que tiene lugar simultáneamente en casi 400 ciudades europeas desde 2005.