El Auditorio recibirá la mañana del domingo la I Gala Benéfica ‘Dancing Day’, a favor de Proyecto Hombre Almería

El Área de Cultura apoya una iniciativa que, además de recoger fondos para la entidad, promueve un ocio y vida saludable entre los jóvenes como elemento esencial para prevenir adicciones

El Auditorio Municipal Maestro Padilla volverá a abrir sus puertas a la solidaridad el próximo domingo, 7 de junio, a las 11.00 horas, con la I Gala Benéfica ‘Dancing Day’ que se desarrollará a favor de la asociación Proyecto Hombre Almería y que cuenta con la colaboración del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, incluida dentro de su programación para el trimestre de primavera.

El concejal delegado del Área, Diego Cruz, y la presidenta-directora de Proyecto Hombre Almería, Ana Mazón, han presentado esta mañana un evento que “reunirá sobre un mismo escenario a grupos de baile procedentes de distintas academias de la provincia, que compartirán con el público su talento, esfuerzo y pasión por la danza en una jornada cargada de emoción y compromiso social”, ha subrayado Diego Cruz.

El concejal de Cultura ha recordado que, tal y como ocurre con otras disciplinas artísticas “a través de la danza se fomenta el compañerismo, la disciplina, la constancia, el respeto y la superación personal. Son valores que ayudan a construir entornos más saludables y que actúan como factores de protección frente a conductas de riesgo. Fomentar buenos hábitos, la práctica deportiva, la actividad física que supone el baile y participar y socializar en espacios de encuentro positivos son parte esencial de la labor preventiva”, ha dicho.

Por su parte, Ana Mazón, ha apuntado que “desde Proyecto Hombre Almería se trabaja diariamente en la prevención y el tratamiento de las adicciones, una labor en la que la promoción de hábitos saludables desempeña un papel fundamental. La iniciativa pone en valor la importancia de fomentar actividades que contribuyan al bienestar de las personas, especialmente entre los jóvenes”.

Mazón ha destacado la necesidad de “formar personas” ya que “además de lo académico, es necesario que los jóvenes desarrollen una estabilidad emocional que les permita construir su autoestima, tomar decisiones, desarrollar el pensamiento crítico… Que puedan crecer también en lo personal”. Para ello, Ana Mazón ha pedido también romper “con el estigma de reconocer una adicción. Romper estigma salva vidas y reconocer el problema es el mejor paso para empezar a encontrar soluciones”.

Las entradas se encuentran a la venta a través de la página web habitual del Área de Cultura, https://almeriaculturaentradas.es/, y en la taquilla municipal del Teatro Apolo, con un precio anticipado de 8 euros. También podrán adquirirse el mismo día del evento en la taquilla del Auditorio por 10 euros. Los niños de entre 0 y 6 años podrán acceder de forma gratuita.

La celebración de esta primera edición es posible gracias a la colaboración de Freedanz, FEDA Almería –delegación oficial en la provincia de la Federación Española de Actividades Dirigidas y Fitness-, el Ayuntamiento de Almería, las academias participantes, los patrocinadores (Cajamar, MG Neocars, Localiza, Eurocésped y Alma de Cuba, a los que pueden sumar más) y el numeroso equipo de voluntariado que ha hecho posible la puesta en marcha de este proyecto solidario.