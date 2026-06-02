UGT y CCOO lamentan la novena muerte laboral en Almería este año y exigen actuar ante los accidentes no traumáticos y el impacto del calor

Las organizaciones sindicales CCOO y UGT quieren manifestar su más profunda solidaridad y apoyo a la familia, amistades y compañeros del trabajador fallecido en el último accidente laboral registrado en nuestra provincia. Con este trágico suceso, Almería suma ya nueve muertes en el trabajo en lo que va de año 2026, consolidándose desgraciadamente como la segunda provincia de Andalucía en cifras de siniestralidad laboral con resultado de muerte. Muertes invisibles: los accidentes no traumáticos Desde ambos sindicatos se incide en que, en este caso, se trata de una muerte no traumática, una tipología que actualmente constituye la principal causa de muerte laboral en España.

UGT y CCOO advierten de que estas pérdidas son a menudo «muertes invisibles» directamente vinculadas a factores como el estrés, el sobreesfuerzo, las jornadas de trabajo excesivamente largas, la falta de acompañamiento en puestos donde se trabaja en total soledad —como ocurre en las gasolineras— o la obligatoriedad de afrontar turnos durante toda la noche. Ambas organizaciones denuncian con firmeza que este tipo de siniestros no se están investigando de manera correcta ni adecuada, lo que perpetúa la desprotección de las plantillas y camufla las verdaderas causas organizativas que hay detrás.

La amenaza inminente de las olas de calor Ante la llegada del periodo estival este 2 de junio, CCOO y UGT alertan sobre los graves riesgos asociados a las olas de calor, una situación cuyos efectos ya se han empezado a sufrir este pasado fin de semana. Las altas temperaturas no solo incrementan de forma alarmante el riesgo de sufrir accidentes de trabajo, sino que las previsiones para las próximas décadas apuntan a que el impacto de los golpes de calor y la siniestralidad asociada golpearán con dureza incluso al Producto Interior Bruto (PIB) del país y de las propias empresas.

Por todo ello, los sindicatos hacen un llamamiento urgente tanto a la Administración pública — para que agilice y concrete las reformas normativas pendientes— como a las propias empresas, exigiéndoles que analicen seriamente esta situación y apliquen de forma estricta las medidas de prevención. No se puede seguir consintiendo que la salud y la vida de los trabajadores sigan pagando el precio de la precariedad y la falta de planificación preventiva.